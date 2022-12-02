ЗЛЮСЬ НА СОБСТВЕННОГО РЕБЕНКА

Когда мы вкладываем в ребенка все свои силы и энергию, то непроизвольно ожидаем отдачи с его стороны. Мы ждем хороших оценок, примерного поведения, успехов в разных сферах жизни. И когда дети не оправдывают наших надежд, мы начинаем испытывать злость. И, безусловно, при таком восприятии своих чад ни о какой радости материнства не может быть и речи. Наоборот, разочарование приводит к злости и грусти

Я злюсь на своего ребенка...

Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые.

Михаил Афанасьевич Булгаков

Почему мы злимся?

Из писем моих клиенток:

«Я ничего не могу с собой поделать. Умом все понимаю, раскаиваюсь, мне жалко своих детей... Как могу, отрабатываю свое чувство вины...И опять потом злюсь на ребёнка...».

«Я очень люблю свою дочь, но не могу справиться с чувством отстраненности от нее. Знаю, что девочке нужна материнская ласка, доброта и тепло. Но мне с большим трудом даются ее прикосновения. Мне почему-то тяжело обнимать ее, прижимать к себе. Поэтому я постоянно чувствую вину перед ней. Почему мне так сложно проявлять свою любовь, ведь на самом деле она очень и очень дорога? Почему во мне так много напряжения, даже тогда, когда она просто находится рядом? Ее прилипчивость раздражает меня, я часто срываю на ней свою злость. Я уже очень устала от своих негативных чувств по отношению к дочери!»

«Когда моя дочка просит купить что-то очень дорогое, я чувствую, что меня это безумно раздражает, хотя материальная возможность есть. Я не понимаю, почему я с большой неохотой покупаю ей то, что она хочет. У меня насчет всего есть свое мнение. И я всегда знаю, что лучше для нее. В последнее время я чувствую, что ее злость и раздражение на меня растут. Я чувствую, как я злюсь на свою дочь».

Многие женщины переживают и страдают из-за того, что испытывают раздражение по отношению к собственным детям. И тут нужно понимать разницу между злостью на ребенка и эмоциональной отстраненностью от него.

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Почему мать часто не только раздражается на детей, но откровенно злится - срывается, кричит, бьет их, а потом мучается чувством вины, раскаивается, пытается загладить свои поступки, но через несколько дней опять повторяется все то же самое? В чем причина такого поведения? Почему женщина так злится на ребенка, хотя самой природой она наделена добротой, заложенной в материнском инстинкте?

Причина злости зачастую заключена не в детях, а в неудовлетворенности женских потребностей.

У каждого человека есть потребности. Самая ранняя, возникающая сразу после рождения, – это потребность в безопасности. После ее удовлетворения рождается другая – потребность в любви, позднее – в уважении, реализации, признании, красоте.

Если женщина вынуждена сама заботиться о ребенке, и в ее жизни нет материальной стабильности, то не обеспечивается ее самая ранняя и фундаментальная потребность – она не чувствует себя в безопасности. Одиночество и отсутствие мужчины также не добавляют ей доброты.

Ко мне часто обращаются женщины, испытывающие злость на ребенка, но позднее обычно выясняется, что дело вовсе не в нем. Женщина злится на что-то другое, а малыш, как безопасный объект, становится мишенью для выражения отрицательных эмоций.

Например, клиентке изменяет муж, и испытывая из-за этого сознательно или бессознательно злость, но не показывая ее супругу из-за страха его потерять, она вымещает негатив на ребенке.

Причины злости на детей: женские сценарии

Женщина-воительница

Принято считать, что материнский инстинкт является неотъемлемой частью женской природы. Но современные женщины не являются носительницами стопроцентной женской энергии. Большее значение в своей жизни они придают свободе, творческой реализации, достижению результатов в работе.

Женщина внутренне настроена на независимость и свободу. И это тоже ее природа.

Рождение же детей нарушает ее привычный уклад жизни, связывает ей руки, и ей приходится входить в несвойственную ее индивидуальной природе роль. С одной стороны, женщина понимает, что детей НУЖНО любить, и, заботясь о них, она привязывается к ним. Но с другой стороны, для ее внутреннего мира и глубоких душевных структур ребенок – это помеха, обуза, сдерживающий и ограничивающий фактор.

Этот внутренний конфликт крайне болезненно воспринимается женщинами – ведь не принято и страшно так плохо думать о собственных детях. Их нужно любить, безусловно принимать и заботиться о них.

Гиперответственность

Повышенная ответственность и желание быть хорошей матерью могут довести женщину до состояния глубокой депрессии. Это одни из самых распространенных причин женской злости.

Привязываясь к ребенку, женщина идет против своей природы. Она теряет гармонию с собой. Материнство не приносит ей того блаженного состояния, которое хотелось бы чувствовать после рождения ребенка.

Неприятие мужчины

Другая, не менее распространенная причина злости – не сложившиеся отношения с отцом ребенка. Если женщина не хотела создавать семью с конкретным мужчиной, а неожиданная беременность заставила ее остаться рядом с нелюбимым человеком, то малыш будет восприниматься ею через призму отношений с партнером.

Если женщина обижена на мужа и в сыне или дочке видит его черты и проявления характера, то непроизвольно свое отношение к супругу она переносит на ребенка.

Неоправданные надежды

Не так давно ко мне на прием пришла молодая женщина с проблемой злости на детей, особенно на старшую дочь. Я провела с ней разговор, и тогда стало понятно, что она относится к типу независимых женщин, для которых важна карьера, активность в социуме, независимость и относительная свобода. К тому же и гордыня не обошла ее стороной, и ее перфекционизм проявлялся во всем. Вот основные ее убеждения:

«Я буду лучшей мамой для своих детей!»

«Я дам своим детям то, чего сама была лишена в детстве».

«Мои дети будут успешными!»

«Я хочу гордиться своими детьми!»

Понятно, что при таком характере женщина относится к детям как к новым проектам, каждый их которых должен быть выполнен на отлично. Но дети, как, впрочем, и любовь, живут по своим законам, и не всегда все получается так, как мы планируем, как хотим.

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Когда мы вкладываем в ребенка все свои силы и энергию, то непроизвольно ожидаем отдачи с его стороны. Мы ждем хороших оценок, примерного поведения, успехов в разных сферах жизни. И когда дети не оправдывают наших надежд, мы начинаем испытывать злость. И, безусловно, при таком восприятии своих чад ни о какой радости материнства не может быть и речи. Наоборот, разочарование приводит к злости и грусти.

Чтобы избавиться от злости на детей нужно найти внутренний источник негатива, погрузиться в свои душевные глубины, признать правду о себе. Осознав истинную причину злобы, вы сможете начать менять свою жизнь и отношения. А изменившись, вы станете меньше злиться на детей.

Помните, злость – это защитная реакция, оберегающая нас от болезненных чувств. А дети – безопасный объект, на который вы проецируете свои естественные, часто не проявленные, эмоции. За злостью на детей стоят внутренняя боль, разочарования, неоправданные ожидания.опубликовано econet.ru.

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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