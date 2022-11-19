3 роли Женщины: Жертва, Спасатель, Берегиня

Начнем мы с треугольника Карпмана, не в голых описаниях, о которых многие знают, а на жизненных примерах и вы увидите себя совсем по-другому, 99% семей живут в треугольнике

Роль женщины: берегиня, спасатель или жертва

Начнем мы с треугольника Карпмана, не в голых описаниях, о которых многие знают, а на жизненных примерах и вы увидите себя совсем по-другому, 99% семей живут в треугольнике. Итак основной вариант взаимодействия.

Спасатель (Преследователь) – Жертва

Жертва:

Чувствует себя слабой и беспомощной

Отрицает в себе Силу

Ищет стабильности и безопасности в ком-то другом

Ищет заботы, сочувствия, внимания и жалости

Просит о помощи, чувствуя, что не в силах справиться сама, в тяжелых ситуациях

Часто чувствует Вину и наказывает себя за неё

Говорит, что никто не будет любить его так, как я умею, он никому не будет нужен как мне, без меня он пропадет

Если ей что-то нужно не просит это напрямую, у нее нет на это силы, а добивается своего манипуляциями, истериками, слезами, делая беспомощный вид

Часто употребляемые выражения: «такова судьба», «ничего не поделаешь», «нужно смириться», «надо простить».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Спасатель:

Не может отказать, не умеет говорить «нет»

Живет чужой жизнью, чувствуя, что не имеет права на свою

Ценит чужую жизнь больше чем свою и всегда готов пожертвовать собой, своим временем, своим желанием, своим здоровьем

Не понимает, как можно жить для себя, запрещает себе радоваться, не умеет отдыхать

Не принимает чужую заботу о себе и в то же время очень в ней нуждается и ждет

Не чувствует свою нужность, значимость, ощущает душевное одиночество

Основные чувства, которые испытывает: вина, стыд, сменяющиеся гневом. Беспомощность и страх

Стремится контролировать чужие жизни, не в силах посмотреть на свою

Стремится всех вокруг себя сделать счастливыми, даже если ему говорят что его помощь не нужна

Считает себя лучшим родителем, по сравнению с другим

Считает себя умнее, мудрее, сильнее, того кто рядом

Не понимает, чего хочет для себя, не осознаёт своих желаний и своего пути

Отдает деньги тем, кто просит, даже если чувствует, что их не вернут, часто много долгов

Взаимодействие:

Жертва жалуется, Спасатель дает, много дает, все дает и дает, а Жертве мало, у нее нет своего ресурса, она его не видит. Баланс нарушается, Спасатель не может тратить бесконечно.

Часто события дальше разворачиваются так:

Влюбленность 1 – 1.5 года . Спасатель с радостью и воодушевлением отдает свои силы Жертве, заботится, дает внимание, развлекает. Влюбленность поутухла, Спасатель начинает осознавать, что отдает все силы Жертве, а еще нужны силы, чтобы жить своей жизнь, реализовывать себя в Социуме, зарабатывать деньги.

И Спасатель понемногу превращается в Преследователя, начиная требовать от Жертвы удовлетворения своих запросов. При этом ничего не давая взамен, требовать подчинения и унижать, удовлетворяя свою потребность Власти и значимости. Многие не останавливаются и перед насилием: эмоциональным и физическим.

И начинают получать энергию из Жертвы, а она становится все более и более слабой и у нее уже нет сил вырваться из этого круга. Если Преследователь активен в Социуме и хорошо зарабатывает, ему нужно на это много энергии и он выдавливает ее из Жертвы, когда ее становится мало, заводит себе любовницу и не одну. Узнаете ситуацию? Которую многие стали считать нормой жизни, успешный мужчина имеет много женщин.

Вторая ситуация – качели. Спасателя начинает злить беспомощность Жертвы, он начинает упрекать ее, пытается вернуть к жизни, говорит обидные слова, негодует. Жертва оправдывается, показывает какая она слабая и как его любит или начинает агрессивно защищаться.

Спасатель постепенно успокаивается, у него снова просыпается чувство Вины. Ну что же это я, она такая беспомощная и слабая, а у меня так много всего, может попробовать ещё помочь ей стать сильной. Такие качели могут длиться всю жизнь.

Жертва чувствует дисбаланс, что она берет и что-то необходимо дать в обмен, а дать ей нечего. Возможный вариант обесценить то, что дал Спасатель, сказать что не так это важно для меня, устроить конфликт и разорвать отношения чтобы ничего не давать взамен.

Каждый из нас встречался с такой ситуацией, когда знакомая жалуется как ей плохо, какой муж плохой, какие дети непослушные и плохо учатся. Вы предлагаете разные варианты выхода из ситуации, пытаясь помочь Жертве.

Все отрицается – у меня это не получится, это не сработает, это слишком сложно, если вы дадите инструмент, которым можно воспользоваться (книгу, семинар, медитацию и т.д.), то она вернет вам через время со словами фигня это все, ничего не работает. У Жертвы на самом деле и нет в планах что-то менять, она пришла к вам за энергией жалости и сочувствия.

В семье женщины-жертвы так обесценивают, то что делает мужчина, сколько бы ни зарабатывал, это все равно будет слишком мало. Сколько бы ни давал внимания это ничто.

Каждый из нас в разных ситуациях может играть разную роль. Например, в семье я Спасатель, а в отношении денег я Жертва, у каждого свои варианты. С мужем я одна, с детьми другая, с родителями другой вариант взаимодействия.

Рассмотрим два распространенных и узнаваемых сценария.

Муж-Жертва – Жена-Спасатель.

Муж-Алкоголик или ему не везет с деньгами, нет сил двигаться, ничего не получается, он не может найти себя, его не уважает жена, его не ценят на работе. Жена всеми силами пытается его спасти, подсунуть книгу (семинар, записать к психологу), начать мотивировать и хвалить или ругать и злиться. Винить себя, что я не правильно мотивирую и мало даю и все остальные чувства, читайте описание Спасателя. То же с мужем-Алкоголиком, гнев сменяется на вину, а вина на гнев. Это социально порицаемый сценарий, нам на женских тренингах говорят, что так не правильно.

Правильно когда:

Муж-Спасатель – Жена-Жертва.

Жена должна быть слабой, уступчивой, всегда на втором месте и незаметная, все для мужа, для его реализации, сама в тени, скромная и ни на что не притязающая. Реализация в Социуме, обмен с Миром, Самостоятельность – это не правильно, так хорошей жене не положено.

На женских тренингах, которые ведут мужчины, ещё круче – имей чуть глуповатую улыбку на лице, будь всегда готова к сексу, когда захочет мужчина, не перечь ни в чем, будь послушной показывай слабость и беспомощность, верь мужчине с «закрытыми» глазами, даже если чувствуешь что это не так.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Тогда тебе дадут внимание, заботу и безопасность и обеспечат деньгами. Женщину с малолетства приучают скрывать свою силу, отрицать свои сильные стороны, быть правильной, как положено девочке. Женщина начинает предавать себя, отрицать свою силу, старается изо всех сил выглядеть Жертвой, ведь тогда ей обещают, что у неё будет всё.

Взаимоотношение Спасателя и Жертвы были описаны выше, она в таких отношениях теряет себя все больше, теряет самооценку и уверенность в себе, становится беспомощной и погружается в Вину и депрессию. Говорит себе, значит я что-то не так делаю, раз мне обещали одно, а я получаю другое, наверно я мало даю любви, заботы, буду давать больше, тогда может у меня получится.

Внутри Жертвы заложено, жертвовать собой, она к этому стремится, а мужчина-Спасатель часто относится презрительно и снисходительно. Это узнаваемый правильный сценарий, к которому зовут на тренингах, надев «розовые очки». Женщина ищет безопасности и оказывается в отношениях с Преследователем и семейным насилием, начиная ощущать одиночество и пустоту.

Жертва может быть разной степени погруженности: совсем беспомощная или частично, также как и Спасатель: совсем фанатично отдающий жизнь или частично. Поэтому вы можете увидеть у себя не все, а часть этого.

Почему женщина не слышит себя, а слушает, что говорит Социум? Она чувствует, что в ее семейной системе (роду) так считается правильным, значит она одобряема родом и это гарантирует счастье.

Почему так происходит? Почему большинство женщин стремится быть Жертвами?

Начнем издалека. На мой взгляд, здесь две причины.

В мужской энергии заложено обеспечивать физическое выживание семьи, рода, страны. Энергия действия – собрать все силы и на пределе возможности сделать рывок, затем отдохнуть, набраться сил. В женских возможностях заложено то, что она может находиться в сильном напряжении длительное время и она это выдерживает, ради детей.

Когда времена тяжелые для выживания: война, голод, разруха, коллективизация, раскулачивание – физическое выживание в приоритете для Семейной системе, на это направлены все силы. Мужчина после мобилизации всех сил, отдыхает рядом с женщиной, в семье, она его «питает» своей заботой, любовью, благодарностью.

В нашей стране было много потрясений, когда требовалась мобилизация всех сил, когда это было так тяжело, что трудно прожить, в Семейной Системе осталось это напряжение, которое не дает расслабиться и осознать, что сейчас уже не нужно выживать.

Когда становится безопасно, то поднимается женская энергия – творчества, реализации, радости, то к чему начали стремиться сейчас. Времена изменились, «кормить» мужчину своей силой уже не нужно, но остался привычный шаблон и ощущение что так правильно и многие мужчины продолжают это делать, ничего не предлагая взамен, а женщины отдают и продолжают «кормить».

В Семейной Системе женщины были тяжелые истории, которые влияют на выбор женщины сейчас. Женщина владеет Силой Жизни и Смерти, такой силы нет у мужчины, это Сила давать Жизнь и брать на себя ответственность за отказ или невозможность дать Жизнь.

Большая Сила и большая Ответственность. Если в роду женщины были тяжелые потери детей (в войну, от голода, от болезни, от несчастного случая) и это не смогли прожить и отпустить, в родовой системе осталась боль.

Она ощущается Виной и разные члены рода могут нести ее по-разному: кто то ощущает потребность Спасать, глядя на ту боль, пытаться до сих пор спасти, смотреть на близких и видеть в них свою историю, кто-то винит себя и наказывает за это, что не удалось предотвратить и чем больше наказания тем правильнее – это Жертвы.

Один человек может нести много историй и каждая забирает силы, поэтому и сценариев поведения у нас много. Историй, в которые включен человек бывает так много, что он практически не живет своей жизнью, у него нет на это сил, мы узнаем это в таких фразах: что бы я ни начал делать у меня не получается, мне не везет, я не понимаю что мне нравится и в чем мое призвание, у меня ни на что нет сил, нет радости, постоянная грусть, тоска.

Что делать?

Первый шаг, увидеть, как это работает у меня.

Второй шаг, посмотреть, почему я выбрал этот род, какие задачи моя душа хотела решить – это психотерапия, я использую кинезиологию.

Третий шаг, разрешить ту боль рода, которую мы пытается закрыть собой, отдавая туда все свои силы – это расстановки.

Что в итоге

Возможны ли другие отношения? Чем отношения Спасателя и Жертвы?

Да. Это отношения равного обмена – без манипуляций и обмана, с осознанием своей Силы и своих Возможностей. Повзрослеть из беспомощной девочки во взрослую женщину – Берегиню рода.

Мужчины, которые вышли из треугольника Карпмана, не нуждаются в Женщине-Жертве. Им нужна женщина способная на обмен, у которой есть свои интересы, с которой есть о чем поговорить кроме быта, им нужна Женщина-Берегиня.

Женщина – Берегиня:

Может мотивировать того, кто рядом и при этом осознавать свой путь и свою силу, вступая в равный обмен

Если женщина хочет она может заниматься домом, но при этом у нее может быть свое любимое дело, в котором она реализуется, она растет и не стоит на месте, у нее есть на это Силы и Желание

Она не позволит собой манипулировать и быть использованной

Она выбирает отношения, в которых можно расти обоим и никого не тащит за собой, уважая выбор другого быть таким как он есть

У нее много Силы, которой она может вступать в обмен

Она принимает себя такой как она есть, не пытаясь подогнать под стандартный шаблон себя, мужчину и отношения.опубликовано econet.ru.

Автор Светлана Глушко

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet