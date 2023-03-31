УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Такую женщину ты узнаешь постепенно... она как хороший французский парфюм - открывается не сразу, а шаг за шагом... каждый раз новой волной слов, чувств, эмоций...
Есть женщины-загадки...
Такую женщину ты узнаешь постепенно...
она как хороший французский парфюм - открывается не сразу, а шаг за шагом...
каждый раз новой волной слов, чувств, эмоций...
Она многогранна и неожиданна...
в ней есть особый шарм, что-то парящее и неуловимое, что заставляет каждый раз удивляться, восторгаться, восхищаться...
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Такая женщина может быть как серьезной, так и дурашливой, игривой...
она знает себе цену, и в тоже время очень добра и понимает других...
она внешне яркая, идет по жизни твердой поступью, но в душе ранима, как маленькая девочка...
она романтична, но всегда знает к чему нужно стремиться...
очень проницательна, интуитивно чувствует твое настроение...
в ней нет фальши, она само достоинство...
Когда общаешься с такой женщиной, понимаешь, что перед тобой человек, излучающий счастье...
она любит жизнь, радуется каждому ее мгновению...
на все делает с любовью...
и удивительным образом счастье и любовь передает окружающим...
ты как будто ощущаешь вибрации, передаваемые тебе...
я всегда представляю такую женщину с книгой в одной руке и розой - в другой...
женщина-загадка, женщина-праздник, женщина-нежность...
женщина-бриллиант, сияющая всеми своими необычными гранями...
СИЯТЕЛЬНАЯ женщина....
P.S. Это мое посвящение удивительной женщине... женщине с Большой буквы... настоящей женщине!!!!
Автор Ирина Макаренко
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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