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3 УРОВНЯ ОЩУЩЕНИЙ

Источник: proza.ru 11 января 2023 6804
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Каждый человек появляющийся в твоей жизни,  все события, которые происходят с тобой -  все это случается с тобой потому,  что это ты притянул их сюда. И что ты сделаешь со всем этим дальше-  выбирать только тебе

3 УРОВНЯ ОЩУЩЕНИЙ

Наши ощущения
 

"Каждый человек появляющийся в твоей жизни, 
все события, которые происходят с тобой - 
все это случается с тобой потому, 
что это ты притянул их сюда.
И что ты сделаешь со всем этим дальше- 
выбирать только тебе."

Ричард Бах

Эти слова заставили меня подумать вот о чем... Все события в нашей жизни связаны с нашими ощущениями... Наши ощущения это чувства и эмоции. Их можно охарактеризовать тремя уровнями...

Первый – наши ощущения, которые зависят от внешних факторов...

Это наше человеческое окружение – друзья, приятели и просто знакомые, коллеги по работе... информационные системы – телевидение, радио, пресса, интернет...погода, природа...

Эти внешние факторы наполняют эмоциями и чувствами этот первый наружный уровень...

На втором уровне мы храним более сильные по своей энергетике и накалу, ощущения...

Это - наши чувства... Этот уровень меньше, чем первый, но более прочный...

Все наши ощущения, хранящиеся здесь - более глубокие... ярче выраженные и сильнее влияют на наше настроение и наши помыслы...

Что на этом уровне хранится....Наши воспоминания о детстве, первой любви, первом невинном поцелуе, рождении ребенка, о его смехе, первых шагах и словах... здесь с нами любимые, родные и близкие нам люди...;

Связь между этими двумя уровнями существует, и мы часто перегоняем наши ощущения из одного круга в другой... 

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И тем самым невольно, сами меняем свое настроение....отношение к жизни...людям... вносим в свою жизнь новизну... или грустим о прошлом...

И, наконец, третий уровень.... Он совсем маленький по своей вместимости... Здесь хранятся наши тайны и наши страхи.... У каждого из нас есть все это в большей или меньшей степени...

3 УРОВНЯ ОЩУЩЕНИЙ

А еще здесь мы храним свою Любовь.... почему такое странное соседство.... потому, что Любовь – это и тайна, и страх... потому, что это трепетное, и такое яркое по своему накалу, чувство может сделать абсолютно немыслимое...излечить нашу Душу от всех страхов, терзающих нашу бренную плоть и дать ясные и четкие ответы на все наши сокровенные тайны...

Любовь живет своей автономной жизнью...и только в ней формируется наше перманентное Счастье и понимание себя в этом мире...

Любовь всегда награждает нас Мудростью...

А мудрость дает нам силы и инструменты, чтобы победить свои вечные страхи...

Я знаю это точно...

Однажды, в моей жизни произошло событие, в результате которого в одно мгновение все эти мои надуманные страхи — молчаливые и порочные слуги обстоятельств и причин, рухнули как карточный домик и я в первые за долгий период времени, начала дышать полной грудью...

Я давно уже ничего не боюсь...

Будьте счастливы и любимы...Обязательно будьте!!!  опубликовано econet

Автор Ирина Макаренко

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Источник: https://econet.ua/

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вдохновение Ирина Макаренко чувства человек любовь

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