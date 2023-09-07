ДАРИМ ПОДАРКИ или ОТДАЕМ ДОЛГИ                

Любая помощь подразумевает, что я что-то делаю за другого. На данный момент мне более важен другой, чем я сама (сам). По какой причине? Мне нужна любовь, я хочу ее заработать?

«Я помогаю другим безмерно. Я надеялась (надеялся), что меня будут любить»…

Любая помощь подразумевает, что я что-то делаю за другого. На данный момент мне более важен другой, чем я сама (сам). По какой причине? Мне нужна любовь, я хочу ее заработать?

В этой двойке всегда один становиться слабым (бедным, больным…) для того чтобы другой, соответственно сильный (богатый, здоровый…) ему помогал. Помогающий в этом случае ощущает себя более могущественным, повышается его самооценка. И если помогающий делает это безмерно (без меры, не учитывая своих возможностей физических и моральных), наступает момент, в котором помогающий уже физически не может помогать.

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Вся повышенная таким образом самооценка исчезает. Бывший помогающий сам начинает нуждаться в помощи. И он ищет следующего «помогающего безмерно». Находит. Круг повторяется. Вот она, любовь!... Странное ощущение любви, да ко мне приходят, что-то делают для меня за меня, что-то дают, что-то убирают, что-то говорят, что-то слушают… Это любовь? Это как в мультфильме про Хому и Суслика:

Примерно так:

Хома Суслику: «Ты мне друг?»

Суслик: «Да».

Хома: «Тогда побегай за меня по гороховому полю, мне бегать полезно»… (сам ложится)

Суслик побегал…проделал всю зарядку за Хому.

Наступила пора кушать.

Хома Суслику (не увидев стручков с горохом): «Стручки где? Съел?»

Суслик: «Я не один».

Хома: «С кем?»

Суслик: «С тобой».

Хома: «Как?»

Суслик: «А так. Ты два стручка принес. Как раз на нас двоих. Ты не думай, я тебя не обделил. Сам я маленький стручок съел, а за тебя второй, побольше. Правда вкусный?».

Хома: «Все верно. Все сходится. Только одно непонятно, почему мне есть хочется?»

Суслик: «Странно».

Я в этой ситуации не получаю любви, а что я получаю? Получаю я «помогающего безмерно». Он все делает за меня и для меня, возможно по моей просьбе и по моим указаниям. А я «кушать все еще хочу», я же сама(сам) не ем.

Полагаю, везде нужна мера. Мера моих возможностей для делания чего-то для другого и за другого. А также мера необходимости другого получать помощь.

Кто и как будет это отмерять? Например: я передаю другому, красивую коробочку, хорошо упакованную с бантом, сама при этом улыбаюсь. Что это: я дарю подарок или отдаю долг? Это знаю только я, другой не знает. Поэтому и мерить свои возможности могу только я. Могу ли я сейчас помогать? Нужно ли мне сейчас принимать помощь?

Я часто пользуюсь помощью и часто ее получаю, полагаю, как и вы. И знаю, что каждый может выбрать сам, как и какую помощь оказывать и принимать, безмерную или нет. А любовь этим заслужить сложно.опубликовано econet

Автор Елена Чехонина

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