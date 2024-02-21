ПОЧЕМУ ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ

Прощение – это один из важных шагов на пути к здоровью и успеху. Это сладкое освобождение души от обид и боли. Это очищение от негативных переживаний. Прощение – это сила, которая способна творить чудеса, исцелять от болезней и делать жизнь прекрасной и счастливой

Прощение – это один из важных шагов на пути к здоровью и успеху. Это сладкое освобождение души от обид и боли. Это очищение от негативных переживаний.

Эффективные способы прощения

Прощение – это сила, которая способна творить чудеса, исцелять от болезней и делать жизнь прекрасной и счастливой.

Почему так важно прощать?

Когда человек носит в себе обиды, его энергетика уменьшается, и вместо того чтоб использовать свои ресурсы себе во благо, он борется либо с собой, либо с другими. Человек может подавлять свои обиды, загонять их вглубь, а может выплескивать их на окружающий мир. И то, и то чревато разрушительными последствиями.

Любые неуправляемые эмоции наносят огромный вред, как телу, так и психике.



Обиды приводят к различным заболеваниям, в том числе и онкологическим, делают человека недовольным собой и жизнью, приводят к депрессивным состояниям и разрушают удачу. И этот список можно продолжать до бесконечности. Но давайте лучше сконцентрируемся не на негативных последствиях не умения прощать, а на том, как простить и какая польза будет от этого.

Для того чтоб простить кого-то или самого себя нужно в первую очередь этого захотеть. Захотеть искренно, чтоб это желание шло от души, в конце концов, обиды приносят вред в первую очередь тому, кто обижается.

И человек должен понять, что настала пора отпустить этот тяжеленный груз с сердца и пойти вперед, навстречу своему счастью и успеху.



Человек должен избавиться от сознания жертвы и понять, что своих обидчиков он привлекает сам. Каким образом? С помощью своих мыслей и Закона притяжения, ведь то, что внутри, то и снаружи. И любая боль, любая трудная ситуация – это урок, который учит безусловной любви и прощению.

Способы прощения:

1. Практика прощения.

Первое, что следует сделать, это взять ручку и листок бумаги и составить список тех людей, которые когда-то вас обидели. Включите в этот список и самого себя. Далее начинайте работать с этим списком, причем в первую очередь уделите внимание самым сильным обидчикам.

Произносите многократно следующую формулу:

С благодарностью и любовью я прощаю тебя (имя) и принимаю тебя целиком и полностью. Я прошу прощения у тебя за то, что причинила тебе боль своими мыслями или действиями. (Имя) прощает меня за негативные эмоции, мысли и действия по отношению к нему.

Данную практику можно выполнять в любое время, например, когда вы стоите в очереди, идете по улице, или дома прибираетесь. Можно и перед сном, когда, приняв удобную позу, вы глубоко расслабитесь. Главное делать ее регулярно и с каждым из обидчиков, причем до тех пор, пока вы действительно не почувствуйте в груди приятное ощущение легкости и освобождения.

2. Визуализация прощения.

После расслабления и успокоения ума представьте, как на вас опускается золотистый свет. Он очень красивый. Он сверкает, и светиться, вы наслаждаетесь его великолепием. Эта золотистая божественная энергия излучает бесподобный аромат свежести. Вы стоите под лучами золотистого света и позволяете ему наполнить ваше тело здоровьем и энергией, теплом и светом.



А теперь приступайте к прощению. Приглашайте к себе тех людей, которые вам сделали больно.

В первую очередь поработайте с самым сильным обидчиком. Представьте его малышом, трех – пяти лет. Он натворил много ошибок и сам этому не рад. Он раскаивается. Осыпьте его лепестками роз и скажите: «Я прощаю тебя и отпускаю к счастью. Иди с богом!

После того, как вы закончили сеанс прощения, представьте, как лучи золотистого света усиливаются, вы словно под водопадом стоите. Вы очищаетесь от подавленных эмоций, золотистая энергия уносит ваши обиды и боль. И вы ощущаете легкость. Вам хорошо.

3. Прощение в трех письмах.

Напишите три письма человеку, который вас обидел.

В первом письме излейте на бумагу всю свою боль, все негативные эмоции и чувства. Если в эти минуты вы захотите плакать, не сдерживайте слез. Если есть желание кричать, кричите. Выплесните все, что накопилось у вас на душе.

Во втором письме должно быть уже меньше отрицательных эмоций. Вы еще обижаетесь, но в глубине души испытывайте понимание и сочувствие.

В третьем письме ПРОСТИТЕ своего обидчика. Перейдите из позиции жертвы в человека, который ответственен за свою жизнь и за каждую ситуацию. Поблагодарите человека, который вас обидел, и отпустите с любовью.

А затем сожгите эти письма. И откройте свое сердце потоку любви и безграничного счастья.

4. Прощение в творчестве.

Благодаря творчеству можно также освобождаться от подавляемых эмоций. Если вам ближе рисовать картины, чем писать письма, попробуйте эту методику. Возьмите альбомные листы, краски, или цветные карандаши и выплесните в искусстве свои обиды. Рисуйте все, что желаете. И не оценивайте свои творения. Помните, они создаются вами не для красоты, а для чудесного очищения.

Нарисуйте, как и в предыдущем методе, три картины. В первой излейте гнев и боль, во второй чуть меньше гнева и чуть больше понимания. И третий рисунок пусть выражает ваше ПРОЩЕНИЕ и принятие.

Главное помните, что когда человек прощает, он освобождает место для созидательных мыслей, наполненных любовью. Его энергия возрастает во много раз, и открываются удивительные возможности для исполнения желаний и создания успеха во всех сферах жизни.опубликовано econet

Автор Таня Ткачева

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