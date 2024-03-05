КТО, КАК и с какой целью ЗАНИЖАЕТ нашу самооценку

Существуют такие люди, которые вообще воспринимают весь наш этот мир – как один большой рынок, где нужно кричать друг на друга, орать «Женщина, не трогайте мои помидоры», драться, толкаться, пытаться обмануть и не стать жертвой обмана самому.

Кто занижает нам самооценку

Сегодня мы будем бороться со стеретипизацией нашего мышления... другими людьми и с одним разрушительным стереотипом - «большинство – право!»

Прежде расклада – станем сказку сказывать.

Пошёл старик из села в город – корову свою на ярмарке продавать. Глуповат был старик: одно слово – деревня! Глуповат да забывчив: забыл старый, что люди-то говорят: перед делом каким, да перед дорогой – выходить надо – помолясь, да перекрестясь. Но старик спешил корову продать – некогда ему было молиться да креститься.

А как известно, на ярмарках всегда черти кишмя кишат. Там им самое раздолье! Вот они по дороге-то к ярмарке деда и сцапали. Видят: глупый человек с гор идёт, корову ведёт. Говорят черти промеж себя: «Давайте старика надуем!» Сказано – сделано.

Обернулись черти парнями, забежали вперёд старика и навстречу ему идут. Идут и говорят: «Гляньте, дед никак с гор спустился – ведёт козу на базар продавать».

Плюнул дед им вслед, подумал: «Молодые, хулиганят, шутки шутят».

Опять черти оземь ударились, оборотились старухой с внучкой маленькой. Забежали вперёд. «Ой» – всплеснула руками внучка – «Какая красивая козочка!» «Ох, красивая козочка!» – закудахтала бабушка.

Посмотрел дед им вслед и думает про себя: «Одна – малая. Другая – старая. У обеих ума – нет»

Идет дальше, корову свою на верёвке ведёт. А черти опять оземь ударились и оборотились стройными женщинами – работницами с виноградников князя. Обступили женщины деда, поставили кувшины свои на пол и тараторят: «У вас коза дойная? А почём продадите, если куплю? Очень детям молока надо!»

Тут дед растерялся... Смотрит на свою корову, глаза трёт, ничего не понимает.

А черти уже перед самым базаром оборотились самим важным князем пузатым с шашкой на боку и говорят деду: «Э! Красивая у тебя коза, старик! Вот тебе за неё 10 целковых! Лучше на ярмарке цены сейчас не найдёшь. А я свою дочурку порадую».

Плюнул тут дед в сердцах и продал свою дойную корову по козьей цене. Надоела ему уже вся эта история.

А черти обрадовались и пошли сами на ярмарку, чтобы корову продать. Идёт дед по рынку и видит: стоят двое хануриков и его коровушку уже какому-то крестьянину сторговали, по рукам бьют! Да по цене коровьей, настоящей – сто целковых!

А из-под одежды у каждого – длинный голый хвост торчит и в пыли завивается.

Понял тут старик, что черти его надурили! Да только поздно у него глаза раскрылись... Смотрел бы он повнимательнее, да не торопился – так у всех встреченных на дороге тот же бы хвост приметил! И у бабушки, и у внучки, и у князя с шашкою...

Вот что значит: на одёжу глядеть, – главного не разглядеть!

Это только первая часть сказки. Сказка закончилась хэппи-эндом. Но для теперешней работы нам нужна только эта первая часть.

Сегодня мы будем бороться со стеретипизацией нашего мышления... другими людьми. Один разрушительный стереотип («большинство – право!») звучит доподлинно вот так:

«Вот видишь: совершенно разные люди говорят тебе одно и то же! Пора бы задуматься!»

Слыхали такое? Не раз... На этот разрушительный стереотип вроде бы существует бойкий ответ, противоядие-шутка: «Да, конечно. Миллионы мух не могут ошибаться! Навоз – это вкусно!»

Но...

Миллионы людей во всём мире уже посмотрели этот фильм...

Но... данная шуточка работает далеко не всегда. Она отменно работает лишь в тех случаях, когда нам предлагают – потребить вместе со всеми то, что «сегодня в моде», напирая на «широкую популярность» предмета. А мы отказываемся это потреблять и – отшучиваемся...

Однако существуют ситуации более глубокого и тяжёлого и – более длительного психологического насилия.

В ситуации, когда нам годами, разные люди намекают на то, что мы:

стоим меньше, чем предполагаем,

или ничего не стоим вообще.

Они упорно внушают нам мысль о том, что мы «самый бросовый товар на рынке» и мы ведь ... можем поверить, – если попадём в ситуацию деда...

На каком же таком «рынке» нам так занижают цену? На «брачном рынке», на рынке отличников, на рынке вакансий. Да вообще, на любом «рынке», где идёт жестокая конкуренция, толкотня локтями – инициированная особыми людьми.

Существуют такие люди, которые вообще воспринимают весь наш этот мир – как один большой рынок, где нужно кричать друг на друга, орать «Женщина, не трогайте мои помидоры», драться, толкаться, пытаться обмануть и не стать жертвой обмана самому.

Конечно, встречаются на свете и... рынки. Но не каждое ведь место на свете – рынок, где уместно и разумно конкурировать, и даже, порою, пихаться – локтями.

Вот, например, одна дама собирается в гости... Она идёт туда, чтобы попеть песни, отведать хозяйкино коронное блюдо, посмотреть – как подросли её детки, понюхать чудные цветы в её саду. Такой женщине жить – легко и радостно.

А вот другая дама. Она идёт в те же гости, но вооружённая до зубов, как Гитлер на войну. Она идёт на банкет, чтобы показать своё новое платье, кольцо и телефон, показать, что ничуть не поправилась за полгода, покритиковать блюда и вообще всю диету хозяйки, похвастаться успехами – своих – детей, и рассказать о том, как устроены цветочные сады и бассейны у тех людей, у которых она была в гостях неделю назад!

Такой женщине жить нелегко и нерадостно даже самой с собой (в первую очередь!). Она воспринимает весь мир как рынок работорговли, а ежесекундной задачей каждого «настоящего» человека-бойца – конкуренцию на этом рынке.

Вот мы и описали подробно «психологический портрет» тех людей, от которых мы можем всегда ожидать «военного удара» в свою сторону.

Именно такие люди будут совершать над нами психологическое насилие. Именно они (на всякий случай) будут говорить нам, что владеем мы не целой коровой, а всего лишь малюсенькой козой.

Что в итоге стоим мы не сто, а 10 целковых.

Распознавать таких людей – нетрудно! Несмотря на то, что внешне они могут быть – разные, у них есть одна общая чёрточка. Нет, не вьющийся в пыли хвост.

Они – сравнивают всё со всем и соревнуются со всеми, втягивая в это «соревнование» других. Всегда!

Они никогда не покидают пространство ярмарки. Ярмарки Тщеславия.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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