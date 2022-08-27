16 мужских "МНЕ СЛОЖНО" в отношениях с женщинами

Я решила провести собственный опрос знакомых 20 Мужчин о том, что им даётся "сложно" в отношениях с женщинами.

Я решила провести собственный опрос знакомых 20 Мужчин о том, что им даётся "сложно" в отношениях с женщинами. Ответы адаптировала и систематизировала. Спасибо мужчинам за искренность. Вот решила поделиться.

Что дается "сложно" мужчинам в отношениях с женщинами

Да, многое типично. Да, написаны библиотеки литературы на эту тему.... Некоторые "сложные" пункты - вызваны "внешними" причинами - например, нарушением коммуникации.

И можно было бы просто начать говорить (хотя, наверное, "начать говорить" - это и есть самое непростое). Некоторые - "внутренними" - и тут, конечно, была бы важна терапия. Для меня самое важное оказалось в последнем предложении. Я всем задавала вопрос: "а вы говорили об этом с женой?"...

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Итак, сложно в отношениях с женщинами:

1. Сложно угадывать, что ей нужно и что чувствует.

(Было бы легче, если бы жена говорила сама и говорила не косвенно и намеками, а конкретно)

2. Сложно часто гасить ее истерики.

(Нужно время на восстановление) (было бы легче, если бы жена могла справляться с эмоциями или хоть говорила, что в этом случае делать)

3. Сложно бороться с призраками - предугадывать, что она может услышать и увидеть в моих словах и действиях, когда сама додумает их смысл. и потом доказывать, что я не это имел в виду.

(Было бы легче, если бы жена слышала именно то, что я говорю)

4. Сложно все время доказывать свои чувства - если я рядом, значит хочу быть рядом.

(Было бы легче, если бы жена просто поверила, что я с ней. Или что ее можно любить)

5. Сложно соперничать с ее прошлым.

(Что делал ее прежний парень, чего не делал ее прежний муж) (было бы легче, если бы в отношениях были только мы с женой, а не толпа народа)

6. Сложно все время быть в контакте. Мне важно бывать одному.

(Ей всегда мало того, что я просто рядом) (было бы легче, если бы у меня была возможность бывать "в себе" без ущерба отношениям)

7. Сложно бороться с ее комплексами. Я не психолог.

(Я готов жену поддержать. Но было бы легче, чтобы я не был ее "подружкой" и не решал внутренние проблемы, которые не понимаю.)

8. Сложно от того, что боишься проговаривать с ней проблемы, все будет воспринято не головой, а эмоциями. И все уже замалчивается, а не решается.

(Было бы легче, если бы жена слышала в том, что я говорю не обвинения, а конструктив. И была готова говорить и слушать, не впадая в истерику и претензии)

9. Сложно чувствовать себя все время виноватым, кажется, что это уже манипуляция специальная.

(Было бы легче, если бы каждый из нас нёс ответственность за свои чувства. Я не могу нести ответственность за чувства жены и не могу быть постоянно виноватым)

10. Сложно видеть, как она устаёт и хочется, чтобы заботилась о себе. Я же не знаю, как для неё лучше.

(Было бы легче, если бы жена заботилась о себе, не ожидая, что я догадаюсь, что ей нужно. Я о себе позабочусь)

11. Сложно все время быть в напряжении. Сложно все время чувствовать, что я "не идеальный муж", "не идеальный папа"...

("было бы легче, если бы жена обращала внимание не только на то, где "налажал", а и на то, где "пацан"")

12. Сложно на работе переключаться на ее звонки.

(Было бы легче, если бы на работе меня не беспокоили по несрочным семейным делам и проявляли уважение к моему рабочему пространству и темпу)

13. Сложно чувствовать себя виноватым в чем-то неизвестном. Сложно, когда жена явно ждёт, но непонятно чего.

(Было бы легче, если бы жена не отмалчивалась, а говорила сразу, чем недовольна)

14. Сложно не послать в ответ на претензии.

(Было бы легче, если бы жена объясняла и конкретно просила, а не требовала и обвиняла)

15. Сложно, когда не верит, контролирует и ревнует. Сложно, когда глобально не доверяет.

(Было бы легче, если бы жена просто расслабилась.)

16. Сложно узнавать, что все всё о нас знают.

(Было бы легче, если бы жена меньше выкладывала информации о семье в фб или согласовывала, хотя бы)

А вы говорили об этом с женой?

- Нет, это бесполезно.

- Нет. Я же ее люблю

Я показала "адаптированный" список участвующим в опросе мужчинам, несколько из них сразу спросили - "и вы что, не напишите в конце что-то от себя, что же с этим делать? Что-то оптимистичное". Я изначально проводила этот опрос, не предполагая своих последующих текстов, а чтобы самой - не из книг и теорий - собрать информацию....

Я очень верю в то, что можно жить в гармоничных отношениях.

Да, такие отношения строятся из вкладов обоих партнёров. Но верю, что это возможно.

Я знаю, что каждый из нас входит в отношения с багажом своей личной истории, травм, ожиданий, и у нас может быть устойчивое неосознанное желание "подлечиться" об партнёра.

Но никто из партнёров не сможет быть нам "идеальным" папой", "идеальной мамой" - никто из наших мужей и жён не сможет наполнить наших травмированных "внутренних детей" той самой вдохновляющей, безусловной, дарящей уверенность материнской и отцовской любовью.

А не получая от мужей и жён желаемого, мы будем попадать и попадать в ретравматизацию. А они будут ощущать, что от них чего-то ждут, ими не довольны, что они "не оправдывают" и проч... И, конечно, для взрослых отношений с реальным взрослым партнёром важно исследовать-трансформировать, как минимум, свои ожидания от отношений.

Конечно, очень важно ГОВОРИТЬ друг с другом.

И поддерживать друг друга в этом опыте. Да, это непривычно, сложно, уязвимо. Мы часто, видимо, от усталости и выгорания, в речи используем закрытые вопросы - предполагающие короткие ответы. Конечно, важно говорить, используя открытые вопросы, быть готовым выслушать не перебивая, и не оценивая, концентрируясь на смысле.

Конечно, важно учиться доносить информацию с уважением к своим потребностям, но без претензий. Умея принять отказ или быть готовым к конфронтации.

Когда мы живём в дефиците времени и сил - мы часто начинаем экономить на времени, которое предназначено для пары.

Иногда, когда семья приходит с запросом по поводу ребёнка, бывает очевидно, что сейчас дело совсем не в ребёнке, а в том, чтобы папа и мама вспомнили о том, что они ещё и муж и жена. Мужчина и женщина.

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Так много книг написано о разнице мужчин и женщин.

Конечно, важно читать матчасть. Это поможет избежать многих спорных тем.

Никто не обязан делать нас счастливыми.

Точка. Фразы, начинающиеся со слов "ты должен, ты должна" - проигрышные.

Мы умеем прерывать контакт, мы умеем ссорится, дуться, "уходить в себя".

Наверное, мы просто не очень умеем "выдерживать напряжение" в контакте.... И нас никто не учил партнерству. Мне кажется, мы сейчас - многие учимся отношениям и именно этому умению - поддерживать продуктивный контакт, что бы не происходило. И умению отказываться от токсичных контактов и отношений.

Я верю в то, что Любовь может нас менять.

Но мы можем меняться из-за любви, а можем, "для любви" - т.е. для того, чтобы нас любили. Когда-то в детстве мы делали все возможное и невозможное, чтобы достичь любви родителей. Если этот же сценарий повторяется в нашей взрослой жизни - мы можем быть обречены на тоску и чувство вины за свою неидеальность. Если мы не верим в то, что нас могут любить, что бы наш партнёр ни делал - нам будет сложно искренне принять и поверить в его чувства.

А ещё я верю, что есть отношения, в которых не нужны и не важны любые из этих пунктов.опубликовано econet.ru.

Автор Светлана Ройз

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