Универсальная техника для работы со страхами, виной и низкой самооценкой

Если вас мучают страхи, панические атаки, чувство вины перед кем-либо, вы можете попробовать эту несложную и увлекательную технику сделать самостоятельно
Если вас мучают страхи, панические атаки, чувство вины перед кем-либо, вы можете попробовать эту несложную и увлекательную технику сделать самостоятельно:
Если вас мучают страхи, панические атаки, чувство вины перед кем-либо, вы можете попробовать эту несложную и увлекательную технику сделать самостоятельно:
1. Составьте список аргументов, оспаривающих логику вашего страха, чувства вины перед кем-либо или низкой самооценки. Запишите их на листок бумаги.
2. Произнесите эти аргументы вслух, нумеруя каждый аргумент («Во-первых…, во-вторых…»). Принцип накопления до количества лет.
Пример (для страхов, панических атак):
Во-первых, мне мои страхи беспочвенны
Во-вторых, отсутствует какая-либо, реальная угроза
В-двадцать восьмых, я молодая и здоровая!
Есть у меня еще вот такая техника для работы со страхами:
Пример (для чувства вины):
Во-первых, я никому и ничего не должна
Во-вторых, каждый человек делает свой выбор сам
В-двадцать восьмых, с помощью чувства вины он(а) манипулировал мною
Справится с чувством вины поможет такое упражнение:
Можно поработать, как мы уже говорили, и с низкой самооценкой
Пример (для самооценки):
Во-первых, я стройная
Во-вторых, у меня красивые глаза
В-двадцать восьмых, я сексуальная!
Если Вам уже немного за...
Думаю, что в целом, логика Вам понятна!
А теперь продолжим работу:
1. Напишите Ваши аргументы складно и красиво, как бы Вы ответили на вопросы самому (самой) себе, на каждой строчке.
2. Возьмите диктофон и запишите Ваши аргументы прочитайте с выражением, но естественно!
3. Прослушайте mp3 файл Вашего голоса.
4. Если у Вас будут замечания к интонациям, перезапишите Ваши аргументы!
5. Закачайте в плеер или на смартфон.
6. Слушайте этот перечень во время тревожных состояний.
1. Разрежьте листок на узкие полоски (по одному пункту).
2. Сверните их в трубочки.
3. Найдите красивый мешочек или коробочку.
4. Положите трубочки аргументов в нее и носите с собой.
5. Доставайте по одной – две трубочке, разворачивайте и читайте, когда Вам страшно или тревожно или хочется поддержки!опубликовано econet
Автор Наталия Филимонова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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