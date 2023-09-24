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Когда родители НЕДОВОЛЬНЫ

Источник: annanegreeva.ru 24 сентября 2023 6660
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Внутреннее противостояние с родителями выматывает взрослых детей. Даже если они уже давно поняли, что отвечают за свою жизнь сами, принимают решения без оглядки на маму с папой. Они делают по-своему, но под гнетом родительского неодобрения, высказываемого или демонстрируемого постоянно, им находиться все равно тяжело

Когда родители НЕДОВОЛЬНЫ

Внутреннее противостояние с родителями выматывает взрослых детей. Даже если они уже давно поняли, что отвечают за свою жизнь сами, принимают решения без оглядки на маму с папой. Они делают по-своему, но под гнетом родительского неодобрения, высказываемого или демонстрируемого постоянно, им находиться все равно тяжело.

Неодобряющие родители

Это оттягивает внимание, приучает к состоянию постоянного отстаивания своих решений там, где можно просто с легкостью жить своим умом.

Неодобряющие родители защищают свою правоту и образ себя-лучше-знающего, дают волю своей личной неустроенности и тревожности, но это никак нельзя назвать действиями и переживаниями во благо детей.

Это важно понимать, если Ваши родители показывают регулярно несогласие с Вашими важными решениями, не одобряют выбор супруга, работы, стиля жизни. На определенных этапах взросления это может сильно расшатывать, если не учитывается влияние родителей, а есть иллюзия, что Вы весь такой совсем независимый.

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Когда родители НЕДОВОЛЬНЫ

Люди в этот период как канатоходцы, которые уже встали на канат и прошли первые шаги. В этот момент реплики о нецелесообразности и опасности канатохождения только отвлекают и увеличивают риск падения, а спокойная молитва или просто вера в силы циркача — единственное, что можно для него сделать, потому что от тех, кто на земле, уже ничего не зависит, все во власти его личной ловкости и способности концентрироваться.

Нужно просто верить, что к моменту вступления на канат он успел впитать все нужные навыки и развил способности.опубликовано econet

Автор Анна Негреева

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Источник: https://econet.ua/

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Анна Негреева психология жизнь взрослые дети родители одобрение решения внимание

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