Как НЕ Передать Созависимость Детям

Поощряйте своих детей быть собой, а не уменьшенной версией вас

Как общаться с детьми

1. Говорите о чувствах.

В неблагополучных семьях детям не разрешается выражать свои чувства. Вы можете изменить этот образец, показывая своим детям, что вы заботитесь и принимаете как их, так и свои чувства.

Дети нуждаются в нашей помощи, чтобы научиться замечать, идентифицировать и надлежащим образом выражать свои чувства.

Можно начать, с простых расспросов, как ребенок себя чувствует, отреагировать в ответ сочувствием. В соответствии с возрастом вы также можете поделиться со своими детьми, тем что вы чувствуете.

2. Реалистичные ожидания.

Родителям очень часто кажется, что дети могут делать то, что выходит за рамки их уровня развития (а затем испытывают разочарование, когда их дети не осуществляют их завышенные ожидания).

3. Позвольте своим детям иметь разные мнения и убеждения.

Другими словами, поощряйте своих детей быть собой, а не уменьшенной версией вас. Развивайте чувство собственного достоинства — это их защита от созависимости.

Когда дети знают и заботятся о себе, они с меньшей вероятностью почувствуют, что им нужно доказывать свою ценность, через самопожертвование.

4. Пусть ваши дети пробуют новое.

Еще один способ развить идентичность — это быть открытым к новому опыту.

Позволяйте своим детям пробовать различные виды деятельности, встречаться с новыми людьми, посещать кружки, секции пр.

5. Хвалите усилия детей, а не достижения.

Не все дети преуспеют в школе или других традиционных маркерах успеха. Хваля, только за достижения, вы можете дать детям сообщение, что они являются любимыми и достойными, только в случае успеха.

6. Относитесь к своим детям с уважением.

Даже если ваши дети плохо себя ведут или “невыносимы”, нет никаких причин угрожать им, умалять их значимость, удерживать любовь к ним или физически наносить вред своим детям.

По собственному опыту вы знаете, что такое поведение подрывает самооценку, доверие и безопасность ребенка.

7. Установите согласованные правила.

Дети любят, когда правила четкие и последовательные, но при этом достаточно гибкие, чтобы адаптироваться к их изменяющимся потребностям.

Старайтесь избегать крайностей очень суровых или очень слабых правил.

8. Модель здоровых границ.

Границы — это то, когда мы говорим «да» или «нет»; границы показывают другим, что они могут ожидать от нас, и как они могут относиться к нам. Вы можете объяснить своим детям, что это нормально говорить «нет».

Это важно уважать границы ваших детей. По мере роста детей, они обретут автономию и способность устанавливать свои собственные границы.

Однако в большинстве случаев даже очень маленьким детям, должна быть предоставлена возможность, устанавливать физические границы, например, решить, хотят ли они обнять кого-то или «нет».

9. Проводите время вместе.

Мы строим крепкие семейные связи, когда играем, веселимся и делаем совместные действия. Постарайтесь уделять приоритетное внимание семейному времени на регулярной основе.

10. Покажите детям безусловную любовь.

Недостаточно чувствовать любовь к своим детям; вам нужно выразить это словами и действиями. Любовь может быть выражена объятием, помощью с домашним заданием, чтением сказки на ночь, совместными прогулками или просто говоря: «Я так счастлива, что ты моя дочь».

Безусловно, воспитание полно сложностей, все дети разные, и мы должны учитывать это, конечно.

У всех нас есть слепые пятна, поэтому важно быть открытым для обратной связи и поддержки.

И помните, что изначально важен уход за собой и работа над вашим собственным восстановлением — это пожалуй, самые важные вещи, которые вы можете сделать, чтобы разрушить цикл взаимозависимости.опубликовано econet

автор: Sharon Martin

перевод: Слава Соловьев

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