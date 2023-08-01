ВЫХОД из токсичных отношений

Особенность токсичных отношений это игнорирование реальности (он/она обязательно перестанет так поступать, нужно только подождать; обязательно поймет; полюбит; бросит пить; перестанет изменять и т. д.)
Токсичные отношения формируются родителями, так если в детстве вы испытали на себе насилие (физическое или эмоциональное) со стороны родителя, либо ваш родитель допускал насилие над вами, со стороны родственников и это было нормой. То высока вероятность того, что свои взрослые отношения вы будете строить по похожим принципам, хоть и будете говорить себе, что живете совсем по-другому (антисценарий).
Идеального детства не бывает равно, как не бывает идеальных родителей.
Но в какой-то момент, вам может захотеться изменить имеющиеся отношения, улучшить свою жизнь, далее несколько советов, которые могут помочь вам в этом.
Особенность токсичных отношений это игнорирование реальности (он/она обязательно перестанет так поступать, нужно только подождать; обязательно поймет; полюбит; бросит пить; перестанет изменять и т. д.)
Обращайте внимание на то, что происходит сейчас, а не случиться когда то, как вам кажется. Даже если вы не решили немедленно прекратить отношения, подобная практика даст вам возможность замечать моменты, когда и как вы избегаете реальности.
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Оказавшись здесь и сейчас вы столкнетесь с собой и своими накопившимися проблемами. Наиболее привычным решением будет опять вернуться в токсичные отношения, переключить внимание с себя на партнера, решать не свои проблемы, а чужие.
Иногда мы пугаем себя и партнера подобной философией, добавляя масла в огонь (это было последний раз, я ставлю точку, и пр.). Правда в том, что наши отношения не так просты, как кажутся и привязанность никто не отменял.
Иногда отношения закончить предельно просто, а порой на это уходят годы, если не десятилетия. В итоге это просто попытка запугать себя и партнера, представьте, если вы хотите похудеть и говорите себе – я больше никогда в жизни не буду, есть сладкое.
Хотя это правда, что ваши отношения не здоровы и отнимают массу сил и энергии, дополнительная порция страха и тревоги вам ни к чему. Не пугайте себя.
То есть, развивайте и поощряйте самосострадание, не требуйте от себя слишком много и попридержите своего внутреннего критика. Вы взрослый человек, со своими недостатками и достоинствами, просто человек.
Забота о себе это ваша прямая ответственность. Договоритесь с собой не делать какие — либо действия, которое причиняют вам боль. Даже если это касается эмоциональных «рецидивов».
В каждой встрече с объектом вашей одержимости, старайтесь остановиться и подумать о выборе который вы делаете. Концентрируйтесь на своих интересах.
Попробуйте вести дневник. Обращайтесь к нему в моменты тревоги и стресса, когда возникает желание — искушение пожить жизнью вашего партнера, либо просто для успокоения, остановки. Пишите все, что приходит к вам на ум.
Но, с вниманием к себе например, Я чувствую ____; Я скучаю ____; Я хотела бы быть с ____ прямо сейчас, но я буду сидеть и писать свои чувства, исследовать себя, уделять внимание себе.
Учитесь быть просто с вашими эмоциями. Вам не нужно бежать от них, прятаться, избегать их, или заставлять их уйти. После того, как вы в полной мере прочувствуете их, они могут начать ослабевать.
Выход из токсичных отношений и разрыв травматической связи может оказаться одной из самых трудных вещей, которые вы когда — либо делали. Вы не можете игнорировать реальность, ведь объективно вы теряете что — то очень ценное для вас.
Определитесь что, собственно, вы теряете. Это может быть фантазия, мечта, иллюзия. Возможно, ваш партнер убедил вас в том, что он осуществит вашу глубокую потребность.
Отпустите эти иллюзии, дайте возможность себе жить в реальности, это не спасет ваши отношения, но даст возможность построить новые.
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Возможные примеры: (1) Я не буду спать с кем — то, кто называет меня… (2) Я не буду спорить с кем — то, кто пьян. (3) Я буду заботиться о своих финансах. (4) Я не буду разговаривать с кем — либо, когда я чувствую себя тревожно (чувствую себя жертвой).
Какими бы ни были ваши модели поведения, определитесь, куда вы хотите двигаться и что вам нужно для этого сделать.
Мало-помалу, начните мечтать о своем будущем для себя (и ваших детей, если они у вас есть); другими словами, создайте мечты, которые не связаны с прежним опытом травматических отношений.
Живите свою жизнь, посещайте клубы, займитесь хобби, найдите единомышленников, делайте то, что доставляет вам искреннюю радость и удовольствие. Начните делать жизнеутверждающие выбор для себя, таким образом, вы будете удаляться от токсичных отношений, которые разрушают ваше душевное спокойствие.
Единственный способ действительно освободить себя от токсичных отношений это начать инвестировать в здоровые отношения. Стройте все свои отношения (с друзьями, родственниками, знакомыми, близкими и пр.) без расчета на драму.
Отношения бывают сложны и не предсказуемы, но стоит помнить что мы входим в них не для того чтобы нам было больно. Сформируйте свой круг общения. Обратите внимание на людей в вашей жизни, которые показывают вам, здоровые отношения (проявляют здоровую любовь, заботу, внимание) проводите свое свободное время с ними, так часто, как вы это можете. Обращайтесь за профессиональной помощью по мере необходимости.опубликовано econet
перевод: Слава Соловьев
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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