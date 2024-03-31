Любить родителей не значит повторять их судьбу, быть в знак солидарности бедным, несчастным, разочарованным, больным и т.д.

Нарушения взаимоотношений с родителями: причины и последствия

Взаимоотношения с родителями влияют на всю нашу жизнь. На позитивность нашего мышления, а значит и на качество собственной жизни.

Если мы задаемся вопросами:

- Должен ли я любить своих родителей?

- Обязан ли я чем-то своим родителям?

- Почему мама/папа меня не любят?

То собственную жизнь назвать качественной и счастливой нельзя.

Подобные мысли забредают в наше сознание или рождаются там, нанося урон как «ложка дегтя в бочке с мёдом».

У каждого из этих вопросов есть корень – причина, которая влияет на качество собственной жизни.

Взаимоотношения с мамой отвечают за связь с высшей силой, за легкость в достижении целей, отсутствие препятствий и преград на жизненном пути. Успех в жизни зависит от мамы.

Взаимоотношения с отцом влияют на рост карьеры, финансовое благополучие и процветание.

Спросите себя: «Я хочу всего этого?»

Если ответ: «ДА, хочу и побольше!», то в чем смысл отвергать своих родителей? В чем смысл отвергать факт своего рождения? Из-за детского или неразумного упрямства? Выгодно?

Любить = быть благодарным за рождение!

Любить родителей = любить жизнь!

Согласиться с тем, что Я ЖИВУ!

Не нравится «КАК Я ЖИВУ»

Кто виноват? Родители!

Возможно, что такая логическая цепочка рассуждений выстраивается в уме.

Любить родителей не значит повторять их судьбу, быть в знак солидарности бедным, несчастным, разочарованным, больным и т.д.

Какой тайный смысл в этих словах: «Я не просил, чтобы вы меня родили!». Я хочу остаться маленьким ребенком, чтобы вы продолжали обо мне заботиться как всегда и не предъявляли претензий! Будьте ответственны за мою жизнь вы, родители! Сделайте меня счастливым, успешным, богатым, вы же мои родители!

После рождения ребенка, перед родителями стоит задача научить ребенка жить без них, самостоятельно. Но не всегда родители справляются с этой задачей.

Это влияет на качество жизни повзрослевшего ребенка. Да! Что делать?

Взять ответственность за свою жизнь на себя: "Родители дали мне столько, сколько смогли. Родители дали мне всё, что смогли! Остальное я возьму сам!"

Представьте себе, что ваши мама или папа не такие, как вам хотелось бы (у каждого свой набор претензий и осуждений), но они сделали всё что могли, чтобы вы родились.

Возможно, что они не достаточно образованы, богаты, здоровы, счастливы, успешны, умны!

Возможно, что они бросили вас, оставили у бабушки и дедушки, в роддоме, в детском доме!

Возможно, что вы жили в семье, но были одиноки, отвергнуты, унижены и испытали насилие.

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Да, так бывает!

Ваши ожидания не оправдались! Вы смотрите на других и завидуете им. Завидуете тем, кто более успешен, богат, счастлив, обеспечен, умен и счастлив.

Посмотрите на обычную ученическую линейку. Вот «0». Это точка собственного рождения. Далее каждый из нас двигается вправо все дальше и дальше от «0». Это жизнь!

Рождение = Жизнь, как движение! Это мало или много?

Представьте, что волшебным образом, после того, как вы подумали и сказали, например: «Я не просил вас, меня рожать! Вы мне надоели! У меня невыносимые мама/папа! И т.д.»

Запустится процесс обратного развития. От вашего сегодняшнего возраста влево к точке «0». …30, 20, 15, 10, 5, 0!

Всё, вы не родились и родителей, которые «плохие/ужасные/"отстойные"/разрушающие меня» тоже нет!

Нет жизни, нет проблем! И вас тоже нет! Как вам такое?

Родители не научили вас жить самостоятельно? Научитесь самостоятельности сами! Это действие, а не размышления на тему «плохие родители». Конечно, легче обвинять, обличать и ничего не делать.

Нет сил? Есть!

С чего начать? С поиска значимого взрослого, который поможет сделать первые шаги в нужном направлении и поддержит.

Родители не отпускают вас от себя своими просьбами, поручениями, жалобами. А вы не хотите исполнять их волю и чувствуете себя обязанными им? Да, так бывает!

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Как быть, если Родители не отпускают вас от себя своими просьбами, поручениями, жалобами. А вы не хотите исполнять их волю, но чувствуете себя обязанными им?

" Я чувствую, что родители меня используют в своих целях," - звучит жалоба.

Ситуация, как задача, требует решения. Возможно решение без претензий, тихой агрессии и взаимных упреков и обид.

Задача № 1

Молодая женщина в отчаянии. Две дочери подростка, кредит, зарплаты мужа и её едва хватает на самые необходимые нужды.

Отец-пенсионер с небольшой пенсией, достаточно часто обращается к дочери с просьбой помочь деньгами.

Не помогать? Отца жалко, так как пенсия реально маленькая. Жалко детей и себя, так как приходится ограничивать свои потребности.

- Я устала, ненавижу отца за то, что он приходит и просит деньги, а себя, за то, что заставляю себя отдавать деньги, - с болью проговорила молодая женщина.

Решение:

После совместных размышлений принимается решение пригласить отца обедать и ужинать вместе.

Отец согласился с радостью! Дней 10 он исправно и с удовольствием приходил обедать и ужинать, а потом сказал: «Дочка, я сам справлюсь! Спасибо тебе!»

С того момента прошло три года. Отец не бедствует, справляется сам, подрабатывает в удовольствие.

Отношения между дочерью и отцом добрые и более крепкие.

Задача № 2

Пожилая мама проживает в сельской местности. Просьбы к дочери: "Привези продукты/лекарства, помоги на огороде, уберись в доме, помой окна и т.д." - звучат перед выходными, когда дочь планирует отдохнуть от рабочей недели дома.

Дочь каждые выходные едет к маме, отложив свою личную жизнь.

"Я заметила, - рассказывает она, - как только у меня в жизни появляется мужчина, мама активнее жалуется на свои невзгоды".

Чувства и мысли дочери по отношению к маме:

ненависть к маме «как мешок с картошкой»;

нет постоянных отношений из-за того, что выходные дни вынуждена проводить у мамы;

неудовлетворенность жизнью, депрессия

Решая эту задачку, подсчитали расходы на поездки к маме и потраченное время. Сравнили с заработком, который мог бы быть за это же время у дочери. Потери денег и времени значительные. Взаимоотношения ухудшаются, а не улучшаются.

Решение, которое исцелило взаимоотношения с мамой:

Договорилась с односельчанином о том, что он будет привозить продукты и для её мамы тоже. Оплата этой услуги оказалась незначительной.

Запас необходимых лекарств на 1 месяц обеспечила и написала инструкции (согласовано с врачом), что в каких случаях принимать. Когда мама звонила и говорила: «У меня давление и т.д., приезжай срочно!» Отвечала: «Всё будет хорошо, посмотри инструкцию № 1».

Вскопать огород, починить забор, посадить картошку, было поручено соседу дяде Коле, что он с большим удовольствием за презент из города стал выполнять.

Звонить и говорить о позитивном.

Навещать маму не реже 1 раза в месяц + праздники.

Время с мамой проводить за чаем с тортом, и разговорами о приятном.

Результат:

мама стала реже болеть

у дочери появился перспективный мужчина



Для того, чтобы сформировался новый опыт общения потребовалось время и твердая позиция дочери. Сейчас довольны все!

Конфликт с родителями = Конфликт с собственной жизнью.

У каждой задачи есть решение. Неверно решенную задачу возможно перерешать!Нет необходимых навыков и умений для этого? Воспользуйтесь помощью. Здесь решающим может быть только собственный выбор.опубликовано econet

Автор Ирина Василакий

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