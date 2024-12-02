ЧТО ДЕЛАТЬ, если вы РОДИТЕЛЬ-НАРЦИСС

Если вы обнаружили в себе нарцисса, не надо ставить себе диагноз, а надо сделать так, чтобы эта черта работала на ваше успешное родительство и на ваших детей.

Инструкция для тех, кто хочет добра своим детям

Психиатр Сьюзан Гарфинкл утверждает: для того чтобы быть счастливым и успешным, человек должен уметь эффективно использовать свой нарциссизм — многие преуспевшие люди не состоялись бы, если б не здоровая доля тщеславия.

Но что предпринять в случае, когда тщеславие нездоровое, а человек, о котором речь — чей-то родитель?

Проблема в том, что дети очень чувствительны к проявлениям нарциссизма у родителей, и если родители с этой своей чертой не работают, то детям приходится иметь дело с далеко идущими психологическими последствиями, а отношения в семье портятся.

Если вы обнаружили в себе нарцисса, не надо ставить себе диагноз, а надо сделать так, чтобы эта черта работала на ваше успешное родительство и на ваших детей.

Звездные войны

К семилетию сына я решила устроить вечеринку в стиле «Звездных войн», потому что он обожает эти фильмы.

Сынок раздавал всем членам семьи роли (и все должны были прийти в костюмах), мне досталась роль принцессы Леи.

Тут я дала волю фантазии, воображая безудержный шопинг.

Но выяснилось, что сын имел в виду принцессу Лею из четвертого эпизода, а Лею в микронаряде, который на ней выглядит хорошо, а на мне — увольте.

И я уже готова была спорить по поводу более стандартного костюма принцессы, но вовремя одернула себя: внимание, нарциссизм!

Это был день рождения 7-летнего мальчика, а я снова была занята только собой.

В итоге, из всех костюмов Леи сыну ни один не понравился и он дал мне другую роль — «Боевая Падме».

Я надела белый спортивный костюм с «бластером» на поясе и все было прекрасно.

В ходе вечеринки, которая прошла очень здорово, был еще один Н-момент для меня.

Мой ребенок любит произносить речи перед публикой на праздниках. И вот, когда он победил своим световым мечом всех гостей, задул свечи на торте, я обняла его и спросила, не хочет ли он обратиться ко всем присутствующим.

Ребенок смутился и выскользнул из моих объятий.

И я снова одернула себя: нарциссизм, желание покрасоваться своим ребенком, оказывая на него давление вместо того, чтобы дождаться (или не дождаться) спонтанного проявления его красноречия.

Дети тушуются когда то, что они любят, превращается в родительские ожидания.

Работая с семьями много лет, я убедилась в том, что навык замечать такие звоночки «Осторожно, нарциссизм!» очень помогает родителям «прийти в себя».

Нарцисс — не цветок

Что это за расстройство? Оно поражает образ собственного «я» и отношения с другими людьми.

Обычно у нарцисса невысокая самооценка, но сконцентрирован он на себе, постоянно ищет одобрения у других, ему сложно проявлять эмпатию и сопереживание.

Нарциссы хотят быть лучшими, не прилагая к этому необходимых усилий, поэтому они используют других, чтобы чувствовать себя на высоте.

И если чистое нарциссическое расстройство личности встречается нечасто, то отдельные присущие ему черты бывают у многих родителей.

Например:

хрупкий нарцисс: вы боитесь критики и неприятия вашего родительского стиля, которая может исходить и от ваших детей;

вы боитесь критики и неприятия вашего родительского стиля, которая может исходить и от ваших детей; грандиозный нарцисс: вас манят власть и слава, вы всей душой к ним стремитесь и толкаете туда же своих детей;

вас манят власть и слава, вы всей душой к ним стремитесь и толкаете туда же своих детей; элитный нарцисс: сноб, рвущийся наверх по социальной лестнице, вы желаете получить все самое лучшее для и от своих детей;

сноб, рвущийся наверх по социальной лестнице, вы желаете получить все самое лучшее для и от своих детей; нарцисс-мазохист: мученик, который никогда не позволит детям забыть, сколько он для них сделал.

Эти типажи проблемные, но все это можно исправить вдумчивым изучением темы и психотерапией.

Неожиданные плюсы

Стоит сказать, что воспитание, в котором присутствует немного нарциссизма, может иметь потенциальные плюсы.

Нарциссы инвестируют в себя, а поскольку они считают детей своим продолжением, они инвестируют и в детей.

Родитель-нарцисс (РН) может праздновать получение ребенком похвальной грамоты или первого мета по шахматам с большим размахом — это дает ребенку ощущение того, что он значим, что его одобряют.

Как прирожденный манипулятор, РН может яростно отстаивать интересы своего ребенка чтобы, например, попасть в лучшую школу, к лучшему учителю.

Нарциссам лучше всего удается получать то, чего они хотят. Поэтому 12-летний ребенок может восхититься и брать пример с мамы, которая блестяще ведет переговоры, в результате которых семья получает лучший столик в ресторане.

РН, который хочет во что бы то ни стало получить звание «отец года», будет долго и самозабвенно играть с детьми в баскетбол по вечерам и разобьется в лепешку, но повезет их на такое море, которое вы только по телевизору видели.

Есть и плюсы, которые относятся к доброкачественному пофигизму, который неизбежно испытывают на себе дети нарциссов: иногда хорошо знать, что родитель не ставит тебя в фокус собственного внимания (например, потому что занят определением мест новых уколов ботокса перед зеркалом).

Таким образом, если родитель-нарцисс не слишком токсичен, то от него есть определенные бонусы.

Правда, пользоваться ими вы будете лишь до того момента, пока не разочаруете нарцисса, не оттянете внимание на себя или не попытаетесь его победить.

Опасность нарциссического родителя

У детей родителей-нарциссов почти всегда бывает стандартный набор проблем.

Они быстро усваивают, что чувства их родителей важнее, чем их собственные и адаптируются к этому, игнорируя или отрицая собственные эмоции.

Из этого возникает проблема: они не могут познать самих себя.

Так как РН очень много значения уделяет внешнему успеху, его дети могут постоянно чувствовать себя под прицелом критики и осуждения, часто развивают депрессию и низкую самооценку.

Тенденция РН проявлять гнев внушает детям, что любовь такого родителя надо заслужить, это приводит к тревожности и проблемам с доверием.

В общем, дети нарциссов настолько хорошо изучают поведение родителей, что и сами часто становятся такими же нарциссами.

Но этот порочный круг можно разорвать, перестав быть родителем-нарциссом — неважно, сколько лет вашему ребенку.

Каждая стадия развития ребенка представляет собой определенный вызов для РН, но решения всегда одни и те же:

это не о вас, это о ваших детях;

оставайтесь любознательными;

используйте ваш нарциссизм во благо.

Беременность

Как РН вы можете чувствовать восторг по поводу того, что ваше тело теперь — в центре вселенной.

С другой стороны, восторга может не быть совсем, потому что беременность меняет вашу безупречную физическую форму.

Многие нарциссические матери начинают с самой беременности развивать претензии к детям, «самопожертвование» начинается с первой растяжки.

Скорее всего вы будете иметь проблемы с другими женщинами.

Если ваша мать тоже нарцисс, то ваша беременность — вызов для нее. Она может чувствовать себя соперницей, может проявлять зависть или собственнические порывы, она может «висеть» над вами или холодно отстраняться.

Вы сама будете гиперчувствительны к замечаниям окружающих. Они вообще думают о ваших теперешних нуждах? Набрала ли фоточка с УЗИ достаточно много лайков?

Сейчас не вы в фокусе. Главным для нарцисса является научиться смотреть дальше созданной видимости.

Трудно не фокусироваться на наборе веса и растяжках, наша культура уделяет очень много внимания внешности беременных женщин как показателю того, как беременность проходит.

Когда вы ловите себя на беспокойстве о внешности, переместите фокус внимания на то, что происходит внутри вас: и что касается ваших эмоций, и что касается чуда, которое появится на свет.

Оставайтесь любознательными. Одной из трудностей РН является развитие устойчивого понимания, что ваш ребенок — не часть вас.

Спросите себя: что он сейчас, в этой своей стадии развития, может видеть, слышать, чувствовать? Что он почувствует, если вы сейчас выпьете стакан прохладного сока?

Поговорите вслух с ребенком, задавайте ему вопросы. Каждый день посвящайте немного времени контакту с ребенком — вы разовьете способность интересоваться его мнением.

Используйте свой нарциссизм. Постарайтесь получить заслуженное внимание к вашему положению.

В этот период вы — особенная, а гормоны хорошего настроения помогут развитию вашего ребенка.

Раннее детство

Для многих РН дошкольный возраст их детей — самый легкий.

Ваш перфекционизм гарантирует ребенку удовлетворение потребностей на высоком уровне, а внимательная мама всегда получает одобрение общества.

С другой стороны, появление ребенка, может ранить эго некоторых РН, которые чувствуют отчуждение, отсутствие любви.

Для тех из РН, кто зациклен на контроле, первые месяцы жизни ребенка — это бесконечные вызовы: ребенок не спит/ не ест/ не какает по расписанию!

Если у ребенка сложный темперамент, вы можете чувствовать зависть к другим родителям, котором «повезло больше».

Недостаток сна и физический дискомфорт неприятен всем, но РН выходят из себя, когда их собственные нужды оказываются не на первом месте.

Сейчас не вы в фокусе. Британский психоаналитик Д.В. Винникот сказал самую важную для всех родителей вещь:

«Самое главное — это создать ребенку стабильную обстановку».

Расслабьтесь, не надо быть супер-героем, не надо быть особенным и богоравным родителем, чтобы ваш ребенок выжил.

Оставайтесь любознательными. Обратите внимание на понятие темперамента. Постарайтесь узнать — какой он, ваш ребенок.

Сбросьте с себя немного напряжения в духе «Хорошая/-ий ли я мать/отец ?»

Если вы мало что можете сделать с темпераментом ребенка (это врожденное качество), то и вы — неидеальны и нечего слишком много об этом думать.

Используйте свой нарциссизм. Вы никогда больше не будете настолько всеобъемлюще важны для вашего ребенка, как сейчас. Используйте эту супер-силу, чтобы быть самым любящим, внимательным, присутствующим и заботливым родителем.

Как только вы будете готовы, возвращайтесь на работу или возобновите свои увлечения: нациссическим родителям лучше удается воспитание, когда они вовлечены в другую деятельность, подкрепляющую их значимость.

Вы будете наслаждаться обществом ваших детей больше, если вы не будете думать, что бросили все ради них.

Дошкольный возраст

В этом возрасте ребенок будет хотеть быть как вы. Они будут надевать ваши туфли, брать сумочку и «иди на работу». Они будут плакать, когда вы идете из дому и скакать от радости, когда возвращаетесь.

Это стадия, которая и вызывает зависимость у РН — полное обожание. Они часто связывают своих детей именно с этой стадией и возмущаются, когда она проходит.

Но давайте признаем: маленькие дети иногда бывают невыносимы: они должны узнать себя, вас и границы дозволенного.

Сейчас не вы в фокусе. О детских истериках: вы ничего не сможете сделать, чтобы избежать их полностью. В супермаркете или прямо перед приездом свекрови. И ваши мудрые и правильные действия ничем не помогут.

Глубоко вдохните, подумайте о том, что все эти неодобрительно смотрящие на вас люди нечаянно или намеренно забыли о том, какими были/бывают их собственные дети. Наплюйте.

И еще одна опасность: «мамские разговоры» про то, чьи дети раньше научились ходить на горшок, есть ложкой и считать логарифмы.

Не ведитесь на это.

Помните: не обязательно лучшим чтецом будет тот, кто выучил буквы раньше других. Радуйтесь здоровому развитию ваших детей.

Оставайтесь любознательными. У вас больше нет сил играть в космонавтов еще два часа? Вам это неинтересно, не нравится, у вас горит срочное какое-то другое дело и мыслями вы там, какое тут наслаждение от общения с ребенком?

Попробуйте так: каждый день пять минут посвящайте полностью тому, во что хотят играть или тому, о чем хотят поговорить ваши дети. Можете инициировать игру, но не навязывайте ее детям.

Притворитесь тележурналистом, который интервьюирует ребенка о том, что ж он хочет делать, во что играть: «Дамы и господа, я веду прямой эфир из кухни, где юный Джонни пытается соорудить самую высокую в мире башню из пластиковых контейнеров для еды. Джонни, ты бы не мог объяснить нам зрителям, что это ты делаешь?»

Используйте свой нарциссизм. Создавайте собственное шоу. Если вы смешной, харизматичный нарцисс, устройте кукольный театр. Играйте в школу и будьте там учителем или строптивым учеником.

Подобная игра, которую ведет родитель, очень понравится детям.

Школьный возраст

Настало время, когда ваши дети становятся отдельными личностями со своими вкусами, талантами и интересами.

В этот период развивается их самооценка, их — не ваша.

То, что помогает повысить ее им, может отличаться от ваших любимых приемов.

Хорошая новость, это то, что этом возрасте дети хотят идентифицировать себя через то хорошее, что есть в вас, через ваши таланты и сильные стороны.

РН легче, когда ребенок похож на него: тоже любит детективные истории или баскетбол. Но если ребенок не такой как вы, эта инаковость наносит родителю нарциссическую травму и вызывает нарциссическую ярость.

Например, если дочь бросает баскетбол, вы начинаете донимать ее суровее, чем обычно. А если она выбрасывает абонемент в фитнес-клуб, расстается с мальчиком, которого вы одобряете, не поступает в университет — вашей ярости нет пределов.

Еще бывает, что вы теряете интерес к слишком непохожему на вас ребенку.

В хороший день вам и так тяжело не фокусироваться на себе, а в плохой отсутствие вашего интереса настолько очевидно, что ребенок его видит очень ясно. Вы ничего не спрашиваете, вы слишком заняты.

Они будут думать, что вы их не любите, потому что они плохие.

Еще хуже бывает, если один ребенок — похож на вас, а другой — нет.

Если же дети слишком похожи на вас, то возникает проблема другого рода. Они могут чувствовать огромную ответственность и давление, потому что должны быть вашим особенным ребенком.

Но с возрастом проявятся различия и вы будете в шоке от того, какую отвратительную музыку может слушать ваша копия, с каким гадким одноклассником она может дружить.

Ребенок может попытаться разлюбить гадкую музыку и гадкого одноклассника, но при этом почувствует себя опустошенным и неуверенным в том, кто он есть.

Это то, что Винникот называет «фальшивым «я» — когда задачей ребенка является угодить родителю, а не распознать свои чувства и действовать в соответствии с ними.

В один прекрасный момент горечь переполнит ваше дитя и оно взбунтуется, и драма, которая последует, нанесет еще больший вред его и без того хрупкому «я».

А вы будете выглядеть как «родитель трудного ребенка» — имидж тот еще, поэтому ваш гнев будет бесконечно клокотать и порочный круг взаимных обид не разорвется никогда.

Сейчас не вы в фокусе. Ребенок становится отдельной личностью и может ставить под сомнение ваши ценности. Постарайтесь не обижаться и не злиться, если ребенок станет веганом в вашей семье, которая славится шашлыками на весь район.

Не слишком старайтесь заполучить обожание ребенка, позволяя ему мороженое и Lego по первому требованию

Иногда РН балуют своих детей, позволяя им чувствовать себя всемогущими. Ваша зависимость от их любви только дестабилизирует их.

Оставайтесь любознательными. Теперь школьная успеваемость, оценки и достижения во внешкольных занятиях становятся важными и серьезными. Фокусируйтесь на интересах вашего ребенка и радуйтесь его успехам.

Старайтесь не сравнивать его с другими детьми: дети развиваются по-разному, не стоит прививать чувство стыда и безнадежности. Важнее даже не признать его умения, а понять, что делает ребенка счастливым.

Используйте свой нарциссизм. Вам захочется впечатлить вашего ребенка смешными рассказами (в вашем фирменном стиле) или вашим неподражаемым трехочковым броском в корзину. Это в какой-то степени может пойти на пользу детям-школьникам, которых впечатляет демонстрация талантов.

Но вот старшие дети сразу угадают за вашей бравадой ту неуверенность в себе, которую вы прячете.

Подростковый возраст

Вы помните, насколько вам нужна лояльность ваших детей? Если отношения нормальные, то дети готовы будут выполнить невыполнимую миссию, лишь бы прикрыть ваши неудачи.

Если же вы «тупой», «зануда» или просто «не в теме», вы обязательно об этом услышите.

Кроме того, ребенок может стать личностью, которая вам не нравится, но у вас теперь намного меньше над этим контроля, чем раньше. Теперь им намного важнее одобрение друзей, а одежду и чем заняться, они теперь выбирают сами.

Гормоны, все мысли о сексе и так далее.

Родителям-нарциссам особенно «болит» тема сексуальности, потому что для них дети — продолжение их самих.

В этом случае, РН могут конкурировать с детьми-подростками или вообще забыть о том, как это — быть молодым.

РН обычно или думают, что у детей нет никаких проблем с сексом или держат их за малышей слишком долго.

Сейчас не вы в фокусе. Определенный объем бунта и разногласий — нормален. Но в гневе или грусти вы можете потерять из виду то, что дети все еще в вас нуждаются. Вы можете «забросить» детей, потому что чувствуете себя покинутыми ими.

Оставайтесь любознательными. У вашего ребенка-подростка сейчас много новых идей, которые он чувствует как глубокие и важные для себя.

Это хороший фундамент для интересного обмена мнениями о политике, религии, образовании, отношениях, о мире вообще.

Постарайтесь ужинать вместе и разговаривать. Говорите о сексе, внимательно слушайте, что они думают, чувствуют по этому поводу, о чем хотят узнать больше.

Будьте рядом с теми детьми, которыми они являются сейчас, не тоскуйте по милым крошкам, которыми они были.

Используйте свой нарциссизм. В воспитании ребенка всегда наступает момент, когда вам бросают вызов, вы должны оставаться сильными. Ваши нарциссические черты, прикрывающие вашу внутреннюю неуверенность, помогали вам в этом раньше, положитесь на них и в этот раз.

Занимайтесь своей работой. Окружите себя друзьями, которые вас ценят и любят.

Взрослые дети

Вот ваши дети и выросли, ваши отношения, скорее всего, уже приобрели те очертания, которые вырисовывались все эти годы.

Как РН вы (тайно, конечно же) невысоко мнения о себе как родителе и вы можете слишком вглядываться в негативные аспекты, в том числе, в недостатки своих детей.

Если дети чувствуют ваше порицание в таком масштабе, они могут, например, уехать на другой конец света от вас.

Если ваши дети очень успешны, вы можете начать чувствовать зависть: «Они так молоды, вся жизнь впереди!»

Возможно, у вас была трудная жизнь, ваши дети кажутся вам избалованными (может, вы сами их разбаловали), возможно, они просто красивее, богаче или счастливее, чем вы были в их возрасте или чем вы есть сейчас.

Это может быть проблемой для стареющих РН, потому что они видят, как дети оттесняют их со сцены в жизни, да и старение наносит им множество нарциссических травм.

Детям не нужны ваша критика и «ценные указания» по поводу партнера/стажировки/диеты/сексуальной ориентации и так далее.

Вы можете очень переоценивать ценность ваших советов. Если будете настаивать, услышите, что за ужасы говорил им их психоаналитик о вас.

Ваши дети — те, кем они есть. Вопрос: «Достаточно ли они хороши?» Вы редко чувствуете себя адекватным ситуации, как вы можете дать им безусловную любовь и эмоциональную безопасность?

Они знают, как шатко устроено ваше одобрение. Попробуйте вложить все силы в то, чтобы дать им ту крепкую уверенность, которой у вас никогда не было. Будьте родителем, которого у вас никогда не было, радуйтесь всему тому, чем стал ваш ребенок.

Сейчас не вы в фокусе. Если вы недовольны их новым партнером, то не потому ли, что он недостаточно элегантен, образован, успешен или еще как-то особенный для вашего отпрыска? Друзья вашего ребенка зарабатывают больше? Вас бесит, что внуки не появляются сейчас, когда вы их уже хотите?

Эта критика только отдалит ваших детей от вас. Дети хотят поддержки их личных и взрослых решений без условий.

Без скрытой критики, без конструктивной критики, без желания уберечь от ошибок.

Полное принятие — вот как должно характеризоваться ваше отношение к взрослому ребенку.

Оставайтесь любознательными. Возможно, ваш нарциссизм не дал вам до этого времени хорошо узнать вашего ребенка. У вас есть второй шанс.

Дети злятся на вас? Возможно, вы их слишком критиковали или не замечали.

Не варитесь в чувстве стыда и сожалениях, разрешите им поговорить о том, каково было быть вашим ребенком.

Не бойтесь извиниться за ваши собственные ограничения. Попросите рассказать о том, что для них важно в их взрослой жизни, внимательно выслушивайте.

Используйте свой нарциссизм. Если часть вашего эго желает быть или слыть хорошим родителем, не стесняйтесь: все в мире хотят этого. Используйте это желание для того, чтобы наконец построить хорошие отношения со взрослым ребенком.

И последнее.

Каждый из нас — личность. Родители, которые решаются на терапию из-за своих личностных проблем, таких, как нарциссизм, часто меняют в себе совсем немного, но от этого меняется все.

Нужно всего лишь немного понаблюдать за собой и быть более восприимчивыми к тому, что чувствуют дети.

Но в конце дня вы будете все тем же, кем вы есть, ваш нарциссизм коренится в том, что вы чувствуете себя плохим и недостойным.

Помните, пожалуйста, концепцию Винникота о «достаточно хорошей матери»: все родители допускают ошибки, а детям не нужно совершенства.

Если вы решили прочесть эту статью, значит вы хотите добра вашим детям, а если вы беспокоитесь, не нарцисс ли вы, то знайте: чистые нарциссы никогда не сомневаются в собственной непогрешимости, и тем более, никогда над собой не работают.опубликовано econet

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