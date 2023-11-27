ПРИТЧА О ВЕРНОСТИ

Он был честен - прежде всего, перед женой. Считал, что брак, так же как женщина - не могут быть во множественном числе.

«Химические реакции»

Один мой знакомый, из старшего поколения, рассказывал, что будучи женатым - а женился он рано, лет в двадцать - часто влюблялся. Как человек неверующий, он объяснял это не бесовскими кознями, а химией.

"Знаешь, - говорил он, - запах, наверное, какой-то, или вино во мне, или ещё что...

Смотришь, и всё внутри закипает".

Но кроме всего, он обладал редким качеством.

Он был честен - прежде всего, перед женой. Считал, что брак, так же как женщина - не могут быть во множественном числе.

Поэтому, по отношению предметов "химической реакции", он предпочитал никаких действий не предпринимать.

Наоборот, начинал избегать понравившихся женщин.

Объяснял он такое своё поведение вполне по-христиански.

А пример, прожив полжизни в Самарканде, брал из детства.

"Моё тело, - говорил он, - это осёл. Мой разум - наездник осла. Еду я, скажем, по базару. Потянется осёл к прилавку с персиками.

Что, я должен ему позволить ему их сожрать? Нет, конечно!

Разве можно относиться к желаниям осла серьёзно?

Осёл - только скотина: иногда палка ему нужна, иногда морковка, но никогда - серьёзное отношение. Поэтому, скотину нужно одёрнуть и - ехать себе по жизни дальше".

Излишне говорить, что в единственном браке он прожил почти шестьдесят счастливых лет.

©Священник Александр Ильинский

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