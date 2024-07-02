СТРЕСС и ПСИХОСОМАТИКА

Если стрессовые факторы возникают регулярно, организм привыкает к подобного рода реакциям, и в один прекрасный момент...

Какие изменения происходят в организме, когда человек испытывает стресс

Большой вклад в изучение психосоматических заболеваний внес Ганс Селье в своем учении о стрессе. Эту неспецифическую реакцию Селье впервые открыл на примере крыс, подвергая их самым разнообразным внешним воздействиям (низкие температуры, холод, хирургические вмешательства, интенсивные мышечные упражнения, яды). Оказалось, что на все эти разнородные воздействия организм крыс, помимо специфических реакций (дрожание от холода и т.д.), реагирует и неспецифическим образом (т.е. каждый раз – одинаково).

Селье назвал эту реакцию общим адаптационным синдромом и выделил в ней 3 фазы:

Фаза 1: реакция тревоги, которая проявляется в активации работы эндокринной системы организма – начинают активно работать гипофиз, вилочковая железа, кора надпочечников. В результате в организме наступают определенные гормональные изменениями, которые Селье считал целесообразными и направленными на приспособление организма к стрессовым условиям;

Фаза 2: фаза резистентности (от англ. resistance - сопротивление), которая направлена на поддержание определенного гормонального уровня в крови при нахождении субъекта в стрессовой ситуации.

Фаза 3: фаза истощения, которая наступает, когда стрессовые условия продолжаются на протяжении длительного времени или часто повторяются. В этот период эндокринная система организма не реагирует в силу исчерпания ее ресурсов и невозможности выделения в кровь определенных гормонов и иных веществ, помогающих справиться со стрессовой ситуацией.

Учитывая такую неоднозначность последствий стресса Селье предложил различать два термина: стресс и дистресс.

Термином «стресс» он обозначил умеренный стресс, не приводящий к каким-то ярким негативным последствиям, тогда как для обозначения сильного стресса, в большей степени чреватого тяжелыми последствиями, Селье применил термин «дистресс».

Опираясь на полученные данные, Г. Селье описал целый комплекс телесных заболеваний, связанных с реакцией дистресса. Г. Селье считал, что стресс – это общий адаптационный синдром, имеющий положительное влияние.

Например, при инфекционном заболевании в организме возникает комплекс реакций, который адаптирует организм к новым условиям существования. Необходимо отметить, что стресс может вызываться не только биологическими, но и психологическими факторами.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Причем Селье, говорил, что неожиданное радостное известие, тоже вызывает стресс – как и при негативе.

Этот синдром имеет определенную динамику.

После того как появляется стрессогенный фактор, организм мобилизует на адаптацию свои ресурсы. Но, если воздействие фактора длится долго, или фактор чрезмерный.

У организма рано или поздно наступает фаза истощения, потому что его ресурсы не ограничены и, как показывает практика, риск возникновения психосоматических заболеваний выше всего именно в фазе истощения.

Возникновение гипертонии, не вызванной преклонным возрастом и изношенностью сосудов. А той гипертонии, которая не имеет под собой явной патологии.

Представим, какие изменения происходят в организме, когда человек испытывает стресс, волнение, обусловленное какими-то факторами.

Выброс в кровь ряда гормонов, в частности адреналина.

Меняется химический состав крови, она делается более вязкой.

Чтобы протолкнуть вязкую кровь по сосудам требуется большее напряжение сосудистой стенки и сосуды сужаются.

Повышается артериальное давление.

Увеличивается частота сердечнососудистых сокращений, частота дыхания и другие факторы.

Если стрессовые факторы возникают регулярно, организм привыкает к подобного рода реакциям, и в один прекрасный момент эта физиологическая реакция появляется вообще даже без воздействия стрессового фактора. Это путь к развитию гипертонии.опубликовано econet

Автор Сергей Надеждин

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet