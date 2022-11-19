10 способов ПРЕКРАТИТЬ ИСТЕРИКУ ребенка в магазине

Как справиться с капризами и истерикой в магазине, когда малыш истошно кричит и валяется по полу, требуя какую-то ерунду, а мы, облеченные могуществом и правом выбора, нервно оглядываемся на остальных покупателей, укоризненно цокающих языками, стараемся немедленно это все прекратить и оказаться у себя дома? Выходов есть несколько

Как справиться с капризами и истерикой в магазине, когда малыш истошно кричит и валяется по полу, требуя какую-то ерунду, а мы, облеченные могуществом и правом выбора, нервно оглядываемся на остальных покупателей, укоризненно цокающих языками, стараемся немедленно это все прекратить и оказаться у себя дома? Выходов есть несколько.

Как справиться с капризами и истерикой ребенка в магазине

1. Предложить ребенку выбор: эта конфетка или этот вкусный сок с трубочкой?

2. Сначала купим хлеб, молоко, твои любимые хлопья, а потом вернёмся сюда и купим эту машинку, ой, смотри, у нее уже отваливается колесико. Поищем другую, может быть там, за этими полками?

3. Уводим ребенка, увлекая его разговорами, сочиняя на ходу сказку. Как интересно в этом магазине расставлены банки с нарисованными рыбками! Смотри, мы такое молоко еще никогда не покупали! Выбирай, какое тебе больше нравится?

4. Присесть с ребенком рядом, обнять его, успокоить, не ругать, тем более, не угрожать, обещая расправу, и не шлепать. Шлепать, бить, дергать за руку, пытаясь рывком поднять орущего малыша с пола и вообще проявлять грубое насилие – этого вообще делать никогда нельзя.

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5. Не обращать внимание на прохожих. Никакого. Есть только вы и ваш ребенок, временно выбитый из обычного ритма жизни, и ваша задача -помочь ему восстановиться. Сконцентрироваться только на своем ребенке. Думать, как вы его любите, какой он у вас прекрасный, как ему сейчас нелегко. Ему, не вам. Вы — взрослый человек, со своими демонами справитесь сами. А вашему ребенку необходимо помочь. Таким образом, успокоившись сами, перестав думать о чем-то, не имеющем значения в вашей жизни, я имею в виду мнение и взгляды посторонних людей, пробуйте дальше найти гармонию в отношениях с ребенком. Сейчас



6. Если это просто очередная ерундовая пластиковая игрушка, которые обычно стоят на кассах, и вам на самом деле ничего не стоит купить ее, в конечном счете, стоимость ее не больше пачки сигарет, жевательной резинки или куска мыла, помните, что вы можете это сделать, а ваш ребенок – нет.

Вы уже объясняли раньше своего ребенку, что вы идете в магазин с определенной целью, и в ваши с ним планы не входит тратиться на всякую ерунду? Если в вы не сделали этого заранее и понимаете, что ситуация вышла из под контроля, вы можете купить то, то он просит, но помните, что вы сами в этом повинны, вы взрослый и вполне могли предвидеть такой исход.

7. Незаметно кладете в корзину красивую банку с какао, большую пачку хлопьев с сюрпризом, коробку конфет в яркой упаковке и когда малыш пытается положить в корзину то, что выбрал он, вытаскиваете это и говорите: «Тогда какао/хлопья/конфеты останутся здесь».

8. Дайте возможность малышу самому совершать покупки. Пусть положит йогурт, макароны, чай или что-то еще, что вы планировали купить, в корзину сам. Вы похвалите его и скажете, какие хорошие покупки он сделал самостоятельно и только с таким помощником вы теперь согласны ходить за покупками.

9. Увидев, как какой-то чужой ребенок закатывает истерику в магазине, или пытается самоутвердиться, получив желаемое, обязательно обратите внимание своего малыша на эту картину. Только не пытайтесь унизить орущего, пусть он просто будет маленьким, который ничего не понимает, просто обратите внимание своего ребенка на это и позвольте ему сделать выводы самостоятельно.

10. Оставьте все свои покупки, можно прямо в корзине и уйдите из магазина. Присядьте с ребенком на скамейку, напоите его водичкой, успокойтесь сами и примите решение сходить в магазин в другой раз, а туда возвращаться незачем.

Такие истории приключаются не каждый поход в магазин. Ничего страшного, если в какой-то раз все не получилось так, как вы это запланировали. Это всего лишь планы, но гораздо важнее гармония в ваших отношениях с ребенком.опубликовано econet.ru.

Автор Жанна Петрова

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