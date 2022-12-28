Тот, кто принял тебя таким, каков ты есть, Твоё сердце, твою жизнь, твоё мировоззрение, Твоё тело, твою душу, твои сильные и слабые стороны, Твою судьбу, твою болезнь, твоё непостоянство...

Из личного письма

Тот, кто принял тебя таким, каков ты есть,

Твоё сердце, твою жизнь, твоё мировоззрение,

Твоё тело, твою душу, твои сильные и слабые стороны,

Твою судьбу, твою болезнь, твоё непостоянство,

Тот, кто увидел тебя до бесконечности, до бездны,

И в этом видении осознал свою же бесконечную ценность;

Тебя – как дар, как чудо, как самое главное в жизни событие;

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Тот, пред кем безопасно всегда оставаться собой,

От кого нет необходимости хранить секреты,

Кто согласен понести тебя, даже когда ты сам себя забудешь,

Тот, с кем горе пополам, а счастье – на двоих, -

И есть твой Ближний...

Всё остальное – игры разума,

Или социальные игры, или ролевая игра (сейчас это модно);

А может, просто выдавание желаемого за действительное.

И если ты встретишь такого человека на своем Пути,

То именно эта встреча поможет тебе расширить

Горизонты твоего сердца до безграничности.

И воистину назвать своими ближними многих других людей...

Я знаю, что Ты сейчас читаешь эти строки. опубликовано econet

© Игумен Евмений

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