Что ж, похоже, что в мире это было и еще будет много-много раз. Но когда это случается с тобой, слова превращаются в орущую боль. И пофиг, что это банально и старо как мир – любовный треугольник

"О, вопль женщин всех времен:

"Мой милый, что тебе я сделала?"

М. И. Цветаева

Что ж, похоже, что в мире это было и еще будет много-много раз. Но когда это случается с тобой, слова превращаются в орущую боль. И пофиг, что это банально и старо как мир – любовный треугольник.

Любовный треугольник

– Не у меня, не со мной, не сейчас, никогда! – В ее глазах я вижу всю трагедию женского мира, который так боится рухнуть, исчезнуть вместе с уходом того, с кем была связана ее жизнь. Как долго? А неважно, десять, двадцать, бывает и тридцать, и сорок лет вместе, и вдруг…

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Они приходят ко мне за консультацией. Потому что женщине и в 30, и в 40, и в 50 невыносимо наедине со своими мыслями и чувствами стоять над пропастью грозящих наступить перемен. Невыносимо жить в его молчании и грубости, в своих изнуряющих приступах вполне обоснованной, но не доказанной ("не пойман – не вор") ревности, в истошных попытках поговорить, помочь ему понять себя. Все – в пустоту или об стенку горохом.

– Что мне делать? Как спасти его, ситуацию? Что я делала не так, почему он от меня отвернулся? Как вернуть все назад?

В ответ на это можно было бы написать правильный текст о кризисе семейных отношений, о мужско-женских различиях, о зависимостях и еще о том, как проживаются перемены со всеми сопутствующими сильными чувствами.

А мне вспомнилась моя история, на которую, простите за пафос, сама жизнь дала ответ. Правда, пришел он, ответ, не сразу, а постепенно в течение последующих двадцати пяти лет. И ничего, я осталась жива и таки нашла…

Тогда, в свои 30, я и подумать не могла, что такое может произойти со мной. За двенадцать лет совместной жизни мы стали дружной парой, нас объединяли не только дети, но и общие интересы и человеческие ценности. Я всегда верила в таланты своего мужчины, в его светлый ум и способности. Так оно и случилось. Невероятно выгодное предложение о работе пришло к нему очень даже вовремя и открывало для нашей семьи самые заманчивые горизонты.

Решение мужа подобрать себе в помощницы толкового секретаря было естественной необходимостью. Только в тот момент я не поняла, почему расплакалась, когда он радостно сообщил, что, наконец-то, нашел скромную, трудолюбивую, целеустремленную девушку, к тому же еще и "серую мышку без понтов".

При этом, обняв, муж подвел меня к зеркалу и, будто сравнивая, стал говорить о том, какая я у него красивая и классная, как он мной гордится, и просил запомнить раз и навсегда, что таких женщин как я мужчины не бросают, говорил о том, как важно мне себя уважать, знать себе цену и выкинуть глупые мысли из головы. Что ж, я склонна верить, что в тот момент мужчина говорил правду.

Про то, что у мужа начался банальный роман с секретаршей, я даже и думать не хотела, я уважала его и себя. Приходит поздно – деловые переговоры, в выходные на работе – встречи с партнерами, на новый год случайно задержался в Варшаве – отменили рейс.

Глупо с моей стороны было верить? Я бы ответила, на то время – безопасно. Узнавать правду и принимать какие-либо решения я была не готова. Бороться за мужа? Так по началу никто и не воевал. Просто мужчина стал немного странным, рассеянным, отсутствующим, что ли.

Именно тогда я и начала более углубленно изучать психологию взаимоотношений мужчины и женщины. Чего я только не придумывала, чтобы привлечь внимание мужа, разнообразить нашу устоявшуюся совместную жизнь, пыталась пробудить в нем интерес к себе, к детям, расшевелить чувства.

Я понимала, что если у него есть отношения с другой женщиной, то силой я все равно ничего не решу. Может, поэтому и затянулся тот странный период на два долгих года. Страдала я в поиске правильных решений, страдал муж от бередивших его чувств, страдали дети от напряжения, возникшего в семье.

С "мышкой" я встретилась однажды на пороге кабинета мужа, откуда она гордо выходила, на ходу застегивая сережку и бросив на меня победный взгляд. На "серенькую" она уже совсем не была похожа. От неожиданности нахлынувших на меня чувств, я растерялась, потом взяла себя в руки и, помня наставления мужа о самоуважении, подошла и спокойно выдала ей несколько рекомендаций по улучшению качества интима с ним.

Так началась наша с ней холодная война. Муж, внезапно опомнившись, пообещал доказать мне и всем вокруг, что он сильный и сумеет окончательно разорвать эту увлекшую его связь.

"Мышка", в свою очередь, решила доказать всем, и мне в том числе, что она совсем не лишняя в сложившемся треугольнике и достойна большего, чем быть секретаршей. Мне же оставалось поддерживать своего суженого в его намерениях вернуться в семью и делать все возможное, чтобы ему было с нами хорошо.

Через год мой мужчина сдался, признав, что "она" – девушка его мечты и что он ничего не может с собой поделать. Как больно и обидно мне ни было, я отступила, хоть и хваталась за соломинку, просив мужа не разводиться сразу, а пожить с ней хотя бы год для проверки чувств.

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Но тут уже победительница резко активизировалась, сбросив мышиную шкурку, превратилась в пиранью, как ласково называл ее пока еще мой муж. Он быстро и по-деловому организовал развод, собрал свои вещи и ушел, оставив нам (к его чести) все скромно нажитое и обозначив сумму на содержание детей, чтобы мы не утонули в те далекие 90-е.

– Остальное – сама, сказал он на прощанье. Я достиг успеха, теперь достигай ты, если хочешь жить хорошо.

– Ему от вас ничего не надо, он на работе и очень занят, – отвечала детям телефонная трубка ледяным женским голосом.

Это была катастрофа. Рушилась моя жизнь, уклад, материальное положение, статус. Мой внутренний мир трещал по швам: уверенность в себе потухла, самоуважение упало, вина и стыд расцветали полным цветом, источая аромат обиды и гнева с резкими оттенками страха и жалости к себе.

Так началась моя другая жизнь, неожиданная, нелегкая, нескучная. В первый год после развода я не жила, выживала, сполна переживая первые четыре этапа горевания: отрицание, агрессию, торги, депрессию.

Завершающий этап – принятие – наступил далеко не сразу, постепенно. Подниматься из психологических руин в одиночку было тяжело, но оставаться в них – куда хуже! Для начала надо просто начать выходить, возможно, прилагая усилие, идти за малейшим своим интересом, идти к людям, в творчество, в приятную для себя деятельность, туда, где можно получить глоток свежего воздуха или прибавку энергии.

Настало время заниматься собой, высвобождаясь из коросты вины и самобичевания, пропитанной ядом обид! Случилось, что случилось.

Чувствам, конечно, не прикажешь, но выбирать, как с ними обходиться – личное дело и ответственность каждого (это я про обоих в паре). Думать, что все из-за тебя – слишком самоуверенно и глупо. Ты не можешь влиять на все и на всех, как хочется именно тебе! Возьми с собой в дорогу лучшие воспоминания из прошлого и иди.

Учись "включать жизнь". И она обязательно откликнется, наполняя твою израненную душу мягким теплом и светом. Ибо самый большой смысл этой жизни – в жизни. Живи!

Моя история, как и жизнь отнюдь не закончилась на разводе. Она менялась и развивалась вместе со мной. Со временем я перестала гоняться за жар-птицей, доказывая себе, что достойна большего, и бывшему мужу – какую "звезду" он потерял.

Я распрощалась с тем, что не сбылось, и стала заниматься тем, что нравится. Это был уже мой Путь. Я выжила, выросла, обустроила свою новую жизнь и уже могу помогать другим учиться слышать себя и находить СВОИ решения и выходы из кризисных ситуаций. Кстати, выходы бывают разные, и единый рецепт для всех прописать не возможно.

Неожиданное завершение моей ситуации с разводом случилось через четверть века. Мы встретились со второй женой моего первого мужа на похоронах свекрови. Если честно, видеться с бывшей "мышкой" я не горела желанием.

А тут… В конце церемонии она подошла ко мне и стала просить прощения, рассказывая, что сожалела о том, какой она была тогда, делилась, что осознала про ТУ ситуацию за все эти годы.

Она застала меня врасплох. Я стояла, слушала ее и себя, с удивлением замечала, как слезы катятся по моим щекам. Слезы облегчения. Мы уже не были соперницами.

Две взрослые женщины, на равных, каждая со своей историей любви и боли, со своей судьбой, встретились, чтобы снять швы с зажившей раны. А шрамы на сердце – они только добавляют женщине мудрости, душевной красоты, и силы.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Подгорная-Горновская

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