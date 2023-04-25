Мне все равно что обо мне подумают. Сначала я этому радовалась, а потом испугалась не на шутку, потому что поняла, что старею.

Мне все равно что обо мне подумают...

Меня перестали интересовать люди.

Почти совсем.

Мне все равно что обо мне подумают. Сначала я этому радовалась, а потом испугалась не на шутку, потому что поняла, что старею.

Моя старость приближается медленными шагами снаружи, загоняя меня внутрь, ограничивая связи, контакты, и всякий интерес к ним.

Как будто обрубаются ниточки, соединяющие меня с реальностью, и это и есть старость. Я могу сидеть часами и просто читать, мне не хочется никуда бежать, не надо ничего делать.

На самом деле я стала организовывать свое пространство и время так, чтобы ничего этого не надо было. Я не ведусь больше на конфликты, я не ищу побед, достижений.

И даже покоя я не ищу, что есть, то есть.

Мои желания утихают, мое эго больше не требует к себе внимания.

Настоящее волнение вызывают только мысли о смерти. Да и то какое-то равнодушное.

А ведь мне еще нет и 40...

Знакомо ли вам такие симптомы старости? опубликовано econet

Юлия Гурь-Арье

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