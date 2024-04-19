Как правильно НЕ соглашаться: 7 худших и лучших способов

Согласие менее мотивирует людей, чем возражение. Когда вы соглашаетесь, вам нечего сказать. Так, вы могли бы дополнить мысль автора, но он, вероятнее всего, уже изложил самые интересные моменты. А если вы с чем-то не соглашаетесь, то вступаете на неизведанную территорию

Правильное возражение: шкала несогласия

Интернет превращает тексты в беседу. 20 лет назад писатели просто писали, а читатели только читали. А сегодня всемирная паутина позволяет читателям отвечать, и они делают это все чаще и чаще с помощью комментариев, постов в собственных блогах и на форумах.

Многие из тех, кто на что-то отвечает, не согласятся с этим. И это ожидаемо. Согласие менее мотивирует людей, чем возражение. Когда вы соглашаетесь, вам нечего сказать. Так, вы могли бы дополнить мысль автора, но он, вероятнее всего, уже изложил самые интересные моменты. А если вы с чем-то не соглашаетесь, то вступаете на неизведанную территорию.

В итоге в мире намного больше несогласия, чем можно было бы подумать, особенно по части написанного. Это не означает, что люди становятся злее. За это ответственны структурные изменения в манере нашего общения.

Но поскольку увеличение количества возражений никак не связано с гневом, существует определенная опасность, что именно возрастающее несогласие делает человека злее. И, в частности, в режиме онлайн, где проще всего сказать то, что вы бы никогда не смогли сказать собеседнику в лицо.

Если мы начнем проявлять несогласие еще активнее, нужно делать это очень осторожно и правильно. А что значит правильное возражение? Большинство с легкостью расскажет о разнице между обычным оскорблением и тщательно обоснованным опровержением чего-либо. Но промежуточным между ними стадиям стоит дать названия. Ниже можно ознакомиться с приблизительной шкалой несогласия.

Оскорбление

Это начальная и самая распространенная форма возражения. Всем нам доводилось видеть комментарии в стиле: «Ты просто сволочь!!!!!!!».

Но здесь важно понимать, что чем четче сформулировано оскорбление, тем меньше оно весит. И комментарии вроде «Автор – самовлюбленный дилетант» — всего лишь надменная версия предыдущего.

Эмоциональные нападки

Эмоциональная атака не настолько слаба, как оскорбление, и может нанести определенный вред. Например, если сенатор упомянул в своей статье, что ему стоит повысить зарплату, читатели могут ответить следующим образом: «Конечно, он так считает. Он же сенатор». Такое замечание не опровергает заявление автора, но как минимум может относиться к теме.

Это тоже является слабой формой возражения. Если в словах сенатора вас что-то задевает, нужно сказать, что именно. А если ничего такого нет, то при чем тут то, что он сенатор

Слова о том, что автор недостаточно компетентный для раскрытия какой-либо темы, тоже выступают формой эмоциональной атаки. Но в основном бесполезной, потому что хорошие идеи всегда приходят со стороны. Вопрос только в том, прав автор или нет. Если его некомпетентность стала причиной ошибочного суждения, то на это нужно указать. А если ошибки нет, то нет и проблемы.

Реакция на тон

На следующей ступени мы начинаем реагировать на написанное, а не на писателя. Самое низкое проявление возражения здесь – не согласиться с манерой подачи информации. Пример: «Я не могу поверить, что автор так высокомерно игнорирует рациональную мысль».

Хотя это и лучше нападок на самого автора, это все равно слабая форма возражения. Она намного действеннее, если автор прав или нет. В частности потому, что о тоне письма очень сложно судить со стороны.

Тому, кто затаил на писателя обиду за написанное им, может не понравиться манера письма, хотя для остальных людей она будет выглядеть нейтральной. Поэтому если самое плохое, что вы можете сказать о ком-то, это критика его тона, лучше промолчите.

Автор пишет неуважительно, но правду? Это лучше, чем сладкая ложь. Но если он в чем-то неправ, то укажите ему, в чем именно.

Противоречие

На этом этапе мы, наконец, получаем ответ на сказанное нами, а не на то, кому и кем это было сказано. Самый безобидный ответ здесь заключается в противоречии, неподкрепленном вескими доказательствами.

Очень часто противоречие используется в паре с проявлением реакции на тон: «Не могу поверить, что автор так высокомерно проигнорировал столь рациональную мысль. А ведь это общеизвестная научная теория».

Иногда противоречие может быть весомым. Если другая точка зрения довольно обоснована, это может свидетельствовать о ее истинности. Спор поможет определить наличие доказательств.

Контраргумент

На четвертой стадии мы достигаем первой формы убедительного возражения — контраргумента. Все предыдущие формы могут считаться такими, которые ничего не доказывают. А вот контраргумент может что-то доказать. Но проблема заключается в сложности сказать, что именно.



Контраргумент являет собой возражение, дополненное обоснованием и/или доказательствами. Будучи направленным на опровержение первичного аргумента, он может быть убедительным. Но, к сожалению, для контраргументов свойственно быть направленными на нечто другое.

Чаще всего двое отчаянно спорящих людей на самом деле говорят о совершенно разных вещах. Иногда они даже соглашаются друг с другом, но настолько увязли в ссоре, что даже не замечают этого.

Но для споров относительно того, что написал автор, может быть весомая причина: читатели не понимают сути вопроса. И если это действительно так, то им нужно признать это.

Опровержение

Самой убедительной формой возражения является опровержение. А еще она самая редкая из-за своей эффективности. Действительно, иерархия возражения похожа на пирамиду – чем выше вы поднимаетесь, тем меньше примеров успешного опровержения там найдете.

Чтобы опровергнуть чье-то мнение, вам, вероятно, придется кого-то процитировать. Необходимо отыскать неопровержимое доказательство, привести цитату относительно объекта вашего несогласия, а затем объяснить, почему собеседник неправ.

Если найти адекватное доказательство не получается, вы можете оказаться спорящим с соломенным чучелом.

Хотя опровержение и подразумевает использование доказательств, но последнее необязательно предполагает опровержение. Некоторые писатели цитируют вещи, с которыми не согласны, чтобы представить неоспоримое опровержение, после чего возвращаются ответом в стиле противоречия или даже оскорбления.

Опровержение основной идеи

Сила опровержения зависит от того, что вы опровергаете. Самая мощная форма возражения заключается в опровержение основной идеи собеседника.

Даже на столь позднем этапе, как опровержение, мы по-прежнему замечаем намеренную недобросовестность, когда кто-то цепляется за незначительные детали спора и начинает их опровергать.

Иногда стиль, в котором это делается, принимает более сложную форму психологической атаки, чем само опровержение. Например, исправление чужих грамматических ошибок, или нападки на чьи-то ошибки в названиях или цифрах. Если спор на самом деле связан с этими вещами, то единственной целью исправления таких ошибок будет дискредитация оппонента.

Чтобы действительно опровергнуть чью-то точку зрения, необходимо делать это с основной идеей оппонента. А это означает, что кому-то нужно точно определить главную тему спора.

Эффективное опровержение будет выглядеть примерно следующим образом. Главный посыл автора заключается в «Х». Но это неправильно, потому что… И здесь приводится цитата, которую вы будете использовать. Она должна быть точным отражением главной мысли писателя. В итоге достаточно будет опровергнуть только то, что привело к такой мысли.

Что все это означает?

Теперь мы знаем, как можно классифицировать формы несогласия. Но какая от этого польза? Единственная вещь, которую пирамида несогласия нам не скажет, это как стать победителем в споре. Стадии описывают только форму выражения несогласия, а не его правильность.

Наиболее очевидным преимуществом классификации форм несогласия заключается в том, что она помогает людям оценивать прочитанное. В частности, она помогает замечать даже искусно замаскированную ложь. Красноречивый оратор или писатель может создать видимость победы над оппонентом, просто используя нужные слова. Это, наверное, является определяющим качеством демагога. Давая названия разным формам возражения, мы тем самым вооружаем читателей-критиков булавками для прокалывания подобных пузырей.

Данная классификация может пригодиться и писателям. В основном интеллектуальная нечестность является непреднамеренной. Человек, выступающий против тона того, с чем он не согласен, может быть уверен в важности того, что он говорит. Рассматривая свою позицию с точки зрения иерархии возражения, он может получить вдохновение продолжать спор до наступления стадии контраргумента или опровержения.

Но самая большая польза возражения заключается не только в том, что оно делает наши разговоры интереснее, а в том, что сами собеседники стают счастливее. Если вы понаблюдаете за ходом разговоров, то заметите, что в случае эмоциональных нападок в них будет намного больше подлости и низости, чем в случае опровержения основной идеи. Вам не нужно быть грубыми, если вам действительно есть что сказать. Вам даже не захочется такими быть.

Если продвижение вверх по пирамиде возражений делает людей менее подлыми и хитрыми, то большинство из них становится счастливее. Никому не нравится быть подлым, просто иногда этого сложно избежать.опубликовано econet

Haul Graham

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