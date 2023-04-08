Многие люди думают, что только они сами решают, какие поступки их унижают, а какие нет. Это очень смешная мысль...

Критерий низких поступков

Низкие поступки - это те, которые делают вашу фигуру в поле меньше. Унижают вас, снижают самоуважение.

Из-за короны многие люди думают, что только они сами решают, какие поступки их унижают, а какие нет.

Это очень смешная мысль.

Эта такая мысль, что якобы можно жить в своем собственном замкнутом мире, установив там свои собственные законы, и реальность в этот мир проникать не будет, как свет в окна одиночной психиатрической палаты.

Будет, народ, обязательно будет. И если вы действительно попробуете жить в мире собственных законов, каждое проникновение будет сотрясать вашу корону как Везувий Помпеи, но только сильней, поскольку корона уже заменяет вам не крышу, а небосвод. Апокалипсис будет: грохот и огонь, льющийся с небес.

Нормальная картина реальности - это адекватная картина, то есть не противоречащая картинам других людей в основном.

Вот в нюансах вы можете колдовать в своей голове, мудрить с психзащитами и перестановками, что-то задвигать, что-то на первый план выдвигать, что-то делать приоритетом, что-то игнорировать и обесценивать.

Все это можно, но в мелочах, а по большому счету ваша картина мира не должна отличаться от коллективной, общей.

Только тогда вы сможете выглядеть и быть психически полноценным человеком и нормально взаимодействовать с социумом.

А иначе у вас образуется внутренний конфликт. Именно внутренний, потому что закрыться в одиночной психиатрической палате и задраить двери от санитаров не выйдет.

Чем адекватней и реалистичней ваша картина мира (каждой ситуации, которая происходит с вами и перед вами), чем меньше громоздких психзащит и иллюзий у вас, тем больше у вас возможностей, тем выгодней ваше положение и шире арсенал.

Ровно как у страуса, который не сует голову в песок, а смотрит по сторонам. Хотя страусы и не суют, но как образ живописны.

Поэтому вы можете не считать свой низкий поступок таковым, можете не замечать, как меняется ваша фигура, как уменьшается она в вашем поле и нагибается, и скукоживается, это вам не поможет.

Если поступок низкий, ваша фигура все равно будет страдать, и не только в глазах других людей, в вашем собственном поле у вас будет намного меньше сил, намного меньше ощущения своей правоты и власти.

И если этот факт еще и прикрыт от вас короной, то есть вы ощущаете себя грандиозно, совершая низкий поступок, ситуация для вас будет еще хуже.

Голова фигуры под короной еще больше усохнет как под верблюжьей шапочкой Шири, которая высыхая на голове пленника, сдавливает его мозг и превращает в орех.

Эта мысль до сих пор не очевидна всем и каждому потому, что из-за слияния люди считают чужими низкими поступками все, что им вредит.

И они видят, что другие совершают такие "низкие" поступки по отношению к ним, но никак от этого не страдают.

И в ответ они думают, что и их собственные низкие поступки никак им не повредят, а может быть наоборот помогут.

Поэтому надо еще хорошенько понимать, что такое низкий поступок.

Низость - это не абстрактное "зло", потому что "зло" всегда относительно, а вот низость - вещь объективная.

Если вас бросили и ушли к другому человеку, вам кажется, что это низкий поступок, потому что в центре картины мира стоите вы.

А, на самом деле, в общей картине мира вы не стоите в центре, вы занимаете свое скромненькое место.

И бросить вас, уйдя к другому, никакое не зло, даже добро (возможно, не исключено), потому что образуется любящая пара вместо пары в дефолте или дисбалансе, то есть вашей.

Это объективное добро может быть - бросить вас, несмотря на то, что вам больно и жаль себя.

Правда объективного добра тоже не бывает, все относительно, смотря как посмотреть.

То же касается и другого злодейства, даже великих злодеяний, вроде захвата Александром Македонским чужих земель. Смотря с какой стороны посмотреть на это злодеяние.

По большому счету это так же плохо, как внутривидовая борьба животных, то есть с точки зрения эволюции вида скорее хорошо.

Для эволюции самое главное, чтобы преимущество не получали дегенеративные качества, которые приведут к упадку и вымиранию.

Поэтому захват культурной страны дикими варварами - это скорее плохо, а наоборот - скорее нет.

Но все относительно, потому что если "культурная страна" выродилась и ослабела, разжирела, почивая на лаврах, то может и неплохо встряхнуть ее и влить туда дикой и горячей варварской крови (и культуры тоже, дикой, но свежей).

Одним словом, судить что частное злодейство, что масштабное с точки зрения чьих-то страданий нельзя.

Не страдания других являются критерием низких поступков, а совсем другое.

Критерием ваших низких поступков является ваш отказ от равного уважения. Не говоря уже об отказе от морального превосходства (что называется "честь").

Вы признаете себя слабым, ущербным и зависимым, вы отказываетесь от открытого и честного взаимодействия, признавая себя слабым, но ищите пути получить что-то обманом. Вот это - низкое поведение.

Даже если вы попытаетесь изменить картину мира на ту, где действующий обманом получает превосходство, вам все равно понятно, что будучи вытянут на свет, он окажется жалким.

То есть когда вы решаете обманывать, темнить и притворяться, вы априори признаете свое поражение, свою слабость, но хотите получить иллюзию выигрыша с помощью подлога и фальши.

Низкий поступок - это когда вы стараетесь залезть снизу, проползти под плинтусом и разобрать пол под ногами человека.

Вы действительно можете получить то, чего хотите, но окажетесь перед хозяином на четвереньках и он будет смотреть на вас с жалостью.

Вы и сами будете в курсе, какой ценой вам далось полученное, вы и сами оценили бы такого человека, как вы, с презрением.

Вот в чем основная причина уменьшения своей фигуры в поле.

Под короной вы можете ставить себя в центр мира и считать, что у вас особые права, но без короны вы оцениваете себя как любого другого человека и вам хорошо понятно, кто вы есть.

"Я" - это точка сознания и вы всегда ощущаете себя в центре, смотря из своего "Я" на мир.

Но одновременно ваша психика способна оценивать вашу фигуру довольно объективно, абстрагируясь от "Я" и видя себя так, как любого другого.

В три года дети учатся видеть свою фигуру, они говорят "Петя кушает" и "Маша играет", в это время они смотрят на себя почти как на любого другого ребенка, со стороны, не связывая с Я, и эту способность психика сохраняет навсегда, даже если под короной рефлексия этой способности замыливается.

Способность все равно остается и даже развивается со временем.

Именно это влияет на размер фигуры в поле.

Даже если вы крайне эгоцентричный человек, привыкший считать, что он всегда прав, что он может получать желаемое любыми доступными способами, что никакой низости для него не существует и это все придумано теми, кто хочет использовать его, все равно ваша фигура уменьшается от каждого низкого поступка и даже от низких желаний.

У вас получается следующая вещь. Допустим, вы решили выпросить чего-нибудь, притворившись бедняжкой и громко заныв.

Это жалкое поведение, но ваша корона говорит вам: "Отличная идея, не потратив сил, ты заставил других поработать на себя, молодец".

Но для реальной самооценки, которая оценивает всех одинаково, без короны, вы - некто, кто изначально признал свою ущербность и негодность, согласился быть хуже и меньше, и эта реальная самооценка уменьшает вашу фигуру.

Вы получаетесь ничтожеством, которому добрые люди подали немного на бедность.

Корона может хоть сто раз повторить, что вы - победитель. Фигура ваша похожа на маленький гриб, а фигуры тех, к кому вы обратились за помощью, выросли.

С точки зрения размера фигуры вашей вы не имеете никаких льгот по сравнению с другими, запомните это!

Вашим полем управляет не ваш произвол, а объективная оценка.

Вы оцениваете себя так же как и других, и это не совсем вы даже делаете, а бессознательный функционал, инсталлированный в вас социально в процессе развития вашей психики.

Как бы ни старались, вы не сможете хакнуть свой мозг и избавиться от этого счетчика.

Точнее сможете, наверное, но только снеся часть мозга и оказавшись психически больным.

Если размер вашей фигуры становится больше или меньше, независимо ни от каких льгот и бонусов в виде "ну это же Я, мне можно!", понимаете, насколько важно быть честным и вести себя красиво, независимо от того, видят вас или нет?

Даже в мыслях надо вести себя нормально, не позволять себе низостей, иначе это тоже повлияет на фигуру.

Именно об этом говорили все религии, не так ли?

Образ объективного надзирателя всегда был доступен для понимания.

Это современный человек почему-то стал думать, что если он что-то там мудрит в своей голове, то этого никто не видит.

Видеть может и не видит, но это влияет на все, что он делает и что с ним происходит, и это влияет на его собственное самовосприятие и самоуважение, на количество его внутренних сил, на его внутреннюю уверенность.

На вот это вот все, чем он не распоряжается, что он получает или не получает.

Удивительно, что люди, считающие себя хозяевами своей самооценки ("как решу, так и буду себя ощущать") при этом все время жалуются, что у них нет сил, что у них не складывается судьба, что нет везенья и удачи.

То есть они понимают, что сила потока зависит не от их "решения", а от того, как все складывается, но продолжают упорно думать, что сами решают, кем им себя считать.

В результате они все время смотрят какое-то кино про себя, где они прекрасны, но к жизни это кино не имеет отношения, в жизни у них все валится из рук и постоянно ломается. Так какой смысл в таком кино?

Надо видеть ту картину мира, которая совпадает с реальной, которая помогает ориентироваться в реальном мире.

Низкие поступки - это любые поступки и слова, которыми вы унижаете себя или унижаете то, что тесно с вами связано: ваших родителей, ваших детей, ваших супругов, вашу нацию, вашу профессию, все ваше.

Любая липкость, попрошайничество и слив, даже под коронами ("я снисхожу к бедняше") - это низкие поступки.

Подстройка снизу может быть только очень краткой, тогда она похожа на галантность или вежливость, чуть дольше и вы уходите вниз, ведете себя низко.

Стремление вредить человеку за его спиной, предательство того, кто вам доверяет, открыт вам, особенно клевета и навет - низкие поступки.

Месть - это чаще всего низкий поступок, потому что вы суетитесь и сливаете много своей энергии, чтобы тайно навредить.

Сплетни - очень низкие поступки, любое смакование того, что вас не касается, а другого выставляет в плохом свете - низко.

Каждый раз, когда вы из-под плинтуса или с обочины (не прямо, не открыто) развиваете активность и суетитесь, вы уменьшаете свою фигуру.

Представьте не себя, а другого человека, который ведет себя так, и вы почувствуете брезгливость.

От такого человека хочется отвернуться, его хочется вытолкать за порог и не подпускать больше, он отвратителен.

Именно так поле воспринимает и вашу фигуру, она становится маленькой, она не получает никаких сил и никакой удачи.

Про удачу очень точно, хоть и метафорически, все написал Гомер в Одиссее.

Удача - это когда боги смотрят на героя и симпатизируют ему.

Надо вести себя так, чтобы внутренние наблюдатели смотрели кино про вас и симпатизировали вам как герою.

Тогда и ветер станет попутным и волшебных помощников на вашем пути появится много.

Удача способствует тому, в ком много спонтанности, смелости и чистосердечного любопытства. А главное достаточно уважения к себе! Нет никакого мелочного расчета, зависти, жалких мыслишек и поступков.

Если вы ощущаете себя жертвой: лишенкой, обиженкой, брошенкой, то вы непременно будете вести себя низко.

Вы же снизу, вы же ничтожны, вы согласны с этим и смотрите на угнетателей снизу вверх, со страхом и завистью, вы готовы на любые грязные методы, лишь бы урвать себе кусочек благ.

За сомнительные кусочки благ вы отказываетесь от главное в жизни - от жизненной силы.

А возможно, вы даже понять не можете, от чего именно вы отказываетесь, потому что никогда не имели красивой и сильной фигуры в поле, все время только ползали под чужим столом и пресмыкались.опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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