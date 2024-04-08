Здравствуй и прощай, или Расставание по-гештальтистски

Тем, кто переживает, или никак не решается пережить болезненное расставание со сложными отношениями...

Эта статья посвящена тем, кто переживает, или никак не решается пережить болезненное расставание со сложными отношениями.

Которые уже давно нужно прекратить, и это “нужно” – уже не интроект, а самая настоящая потребность.

Почему не с человеком, а с отношениями?

Незавершенный гештальт

Это не случайная описка. Это действительно так, ведь зачастую болезненные, неудовлетворительные отношения - продукт как раз отсутствия в них настоящего контакта с реальным человеком.

Несостоявшаяся встреча, которую уже пора заканчивать…

Из-за истощения страдать нет больше сил.

А ведь расстаться с человеком, так с ним и не встретившись – слишком трудная задача. Незавершенный гештальт (gestalt), как ни крути.

Откуда берутся вообще такие ситуации?

Есть очень сильная фрустрированная потребность, сильный голод: по теплу, по любви, принятию, признанию…

И эта потребность должна быть насыщена в гораздо более раннем возрасте, но по каким-то причинам этого не случилось.

И потом всю жизнь человек ищет, рыщет…

И тут появляется Объект, который вроде как “вызвался” ее удовлетворить.

Впрочем, он сам об этом редко догадывается. Он, что называется, попал.

И – все, он обречен стать объектом безумной любви, которая вообще-то, по большому счету, и не к нему вовсе. Далеко не к нему.

Взрослый мужчина, к примеру, редко имеет сходство с матерью двухлетнего ребенка, согласитесь. Но зато далеко не редкость, когда пытаются такую подмену осуществить.

Но я не об этом сейчас.

А о том, что рано или поздно, влюбленный не по адресу начинает догадываться, что так дальше жить нельзя.

И что здесь не дадут.

Но не так-то просто выйти из отношений, которые питают – пусть суррогатно, пусть недостаточно, и по качеству это больше похоже на морковку для осла – но все же придают некий смысл, энергию…

Грустно.

Вот с появлением как раз этого чувства все и начинается!

Да, вовсе не со злости: сколько ее ни аккумулируй, все равно не хватит, чтобы разорвать неудовлетворительные отношения. Проверено.

Грусть – это первая ласточка, оповещающая о том, что что-то уходит, что-то утрачено навсегда.

И именно готовность это переживание впустить в себя, встретиться с ним лицом к лицом, готовит почву для дальнейшего расставания.

Всегда что-то уходит навсегда: каждый неповторимый миг жизни, каждая пора года, каждый этап взросления.

И если чего-то недополучил, скажем, в безмятежном детстве или в мятежной юности – то и не доберешь уже.

И не стоит искать вчерашний день.

Итак…

Осознав, или начиная понимать, что это не совсем то, что нужно, начинается первый этап расставания – дифференциация: замечание разности, испарение иллюзий.

Если обращаться к гештальт-парадигме, то на этом этапе происходит следующее: фигура начинает обретать фон. Но не тот фон, что был выбран одержимым сознанием на свое усмотрение и “приделанный в фотошопе”, а реальный.

Человек появляется – здрасьте вам! Во всей своей красе, как говорится.

Именно на этой фазе все принцы лишаются пристолов, кони белизны, красавицы неземной красоты, девы непорочности и тому подобное. И появляются простые бабы и мужики. О ужас!

Дальше, и так и эдак покрутив и примерив на себя и на свою жизнь реальный Объект, понимаем: “не то”.

Но расстаться по-прежнему сложно. Если не сказать тяжело.

Предпринимаются судорожные попытки все же втиснуть Объект в нереальный фон ожиданий: подрезать, дорисовать, затушевать…

Но энтузиазма хватает ненадолго, реальность берет свое.

Забавно, но это фаза преконтакта (precontact), несмотря на, вроде как очевидный, постконтакт (postcontact).

Преконтакт не только, и не столько, с реальным Человеком, как со своей истинной потребностью.

Того ли хочется на самом деле?

В этих отношениях ни разу не удовлетворится эта насущная потребность, а казалось, что это возможно.

Хроническое чувство неудовлетворенности – тому доказательство.

Такое разочарование, разоблачение переживет не каждая привязанность.

Если с реальным Человеком хочется что-то строить дальше, то это начало нового витка. Если нет – придется прощаться.

Но не так-то просто с этой своей потребностью встретиться, не каждый готов мужественно посмотреть правде в лицо.

Потому что это совсем не обрадует – это шокирует и точно переменит чуть ли не всю жизнь.

Иными словами, только “избранные” переходят на следующую фазу – контакта (contacting) со своей потребностью. Той самой, которую таким (кривым) способом никак не удовлетворить, а вот избежать – как раз самое то.

Такой вот “переход” редко обходится без помощи психотерапевта, особенно, если у страждущего уже накоплен большой опыт избегания, или прерывания контакта.

Ну согласитесь: шутка ли на сороковом году жизни узнать, что смысл всей жизни не в поиске “той самой единственной”, а в том, чтобы своей верностью доказать маме, что я лучше, чем папа – предатель.

И что вот эта очередная девушка не подошла, потому что изначально пробовалась на совсем другую роль, чем было заявлено. Ну, как-то так.

Или признать, что беременность не наступает только потому, что не хочется иметь с этим человеком ничего общего, несмотря на то, что он “идеальный отец и заботливый муж”…

Так вот, если же этот переход все же осуществлен и потребность выявлена – это еще не равно удовлетворена.

И Объект, хоть и поблек изрядно, свою притягательность еще полностью не утратил.

Ведь было что-то ценное в этих отношениях, что-то уникальное и неповторимое, а главное – приведшее в эту точку нового понимания своей жизни.

Так начинается фаза пост-контакта в отношениях, который накладывается на фазу фулл-контакта (full contact) с потребностью. Такое вот наложение двух кривых.

А что делать: это оказываются два отдельных процесса, которые наслаиваются один на другой.

Фулл-контакт с истинной потребностью (удовлетворение) описать невозможно: сколько же разных потребностей может стоять за приверженностью неудовлетворительным отношениям!

А вот пост-контакту необходимо уделить максимум внимания…

Хотя бы потому, что качественно пройденная фаза пост-контакта станет кирпичиком в построении нового опыта.

И именно ассимиляция опыта является залогом избавления от повторяющихся подобных ситуаций в жизни.

Вот тут-то как раз и начинается прощание по-настоящему, и это ой как непросто.

Причем, как вы уже поняли, не столько с Человеком, как со своими позитивными проекциями.

Несмотря на то, что решение расстаться принято и нет желания что-то продолжать или “начинать сначала”, чувства печали не избежать. Расставаться больно. И это следует принять как данность.

И чем больше вбухано в Объект ожиданий – тем больней. Отмирает часть личности, делегированная Другому, а это всегда болезненно.

Пост-контакт я бы тоже разделила на две части.

В самом начале сепарации, когда еще очень больно и грустно, работа горя только начинается.

А это всегда: слезы, сопли, ярость, обида, сожаление и прочие аффекты.

И их важно отреагировать. Времени и сил на это лучше не жалеть, а позволить себе пострадать в удовольствие, что называется.

Неплохо бы вступить, или хотя бы попытаться, в реальный диалог с Человеком: что-то высказать, что-то выслушать

Также на этом этапе “отпускания” возможны колебания в обратную сторону – всевозможные “камбэки” типа: а может быть..? Нет, не может. Но в этом же нужно убедиться!

Кроме того, боль бывает такой сильной, что тянет снова принять иллюзию, как наркотик… Но и это все проходит.

Проживание боли утраты имеет волновую природу: то накатит, то отпустит. И этого не нужно бояться или пытаться проскочить: со временем волны становятся слабее и постепенно стихают.

И как только такая динамика наметилась, рекомендуется, по возможности, убрать все дразнящие факторы, как то: вещи, фотографии, посещение мест, с которыми связаны воспоминания…

Ну, это скорей рекомендация, чем обязательное условие.

И вот, наконец, когда острая фаза горевания прожита, наступает этап интеграции.

Постепенно собирается воедино вся картинка, становится доступен весь спектр чувств: от злости и отвращения до нежности и благодарности.

Самое важное здесь – это ничего не упустить, ассимилировать все переживания как некий собственный опыт. Присвоить себе, как часть идентичности.

Боль на этом этапе притупляется, и на смену приходит тихая грусть.

Здесь происходит окончательный выход из конфлюэнции (confluence), или слияния с некой прекрасной идеей, мечтой, которая должна была воплотиться с участием этого Человека (Объекта).

И если начало этого процесса сопровождается гневом и болью, то окончание маркируется тихими слезами, светлой печалью.

Возвращается энергия, она прибывает какими-то нереальными порциями – еще бы, сколько ее было упаковано в фигуру ложной потребности!

Ветер перемен доносит запах свободы и возможностей. Появляется возбуждение – где-то вдалеке, едва ощутимо, начинает зарождаться новый цикл.опубликовано econet

Татьяна Мартыненко

Иллюстрации ©Erwin Olaf

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