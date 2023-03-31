ЧТО крадет нашу энергию

Отпустите от себя людей, которые приходят к вам только для того, чтобы жаловаться, обсуждать свои страхи, проблемы или произошедшие катастрофы, людей, которые постоянно осуждают других.

Все мы имеем определенный заряд энергии, который нужно научиться правильно использовать и не растрачивать свои силы понапрасну.

Энергия позволяет нам сохранить мотивацию, занимаясь каким-либо делом, обеспечивает положительный настрой при столкновении с повседневными трудностями, а также помогает максимально использовать все представляющиеся нам возможности.

«10 главных вора», которые крадут нашу энергию

При этом мы сами способны контролировать свою энергию и использовать ее для реализации своих целей. Однако есть некоторые внешние и внутренние факторы, которые способны значительно уменьшить запасы нашей энергии, что в свою очередь влечет за собой снижение производительности и мотивации и ухудшение настроения.

Энергия является ключом к успеху в любой сфере деятельности, именно она позволяет нам преодолевать препятствия, встречающиеся на пути. Эту энергию каждый из нас способен обновлять изо дня в день, чтобы максимально проявить себя, показать свои сильные стороны и таланты и выразить себя как личность.

Учитывая тот факт, что каждый человек наделен энергией, являющейся ключом его духовного и профессионального развития, необходимо также знать о «10 главных ворах», которые крадут нашу энергию (их выделил духовный лидер буддистов и всего человечества Далай-лама).

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Держитесь подальше от «ядовитых» людей

«Отпустите от себя людей, которые приходят к вам только для того, чтобы жаловаться, обсуждать свои страхи, проблемы или произошедшие катастрофы, людей, которые постоянно осуждают других. Если кто-то хочет разгрузить себя и нагрузить всем этим мусором кого-то другого, то позаботьтесь о том, чтобы это не был ваш мозг».

Мы все в состоянии отличить, с какими людьми в нашей жизни связаны положительные моменты, а какие только мешают нам и останавливают, не позволяя действовать и поступать так, как мы хотим.

Платите по счетам вовремя

Нет ничего лучшего для нашего душевного спокойствия, чем осознание того, что мы никому ничего не должны и нам тоже никто ничего не должен.

«Платите по счетам вовремя. Точно так же, если должны вам, не стесняйтесь об этом напомнить или же оставьте человека в покое, если вы знаете, что он вам все равно не сможет отдать долг».

Быть ответственными и щепетильными в плане долга позволяет обрести спокойствие и жить в мире и ладу с окружающими и, главное, с самими собой. Лучше сделать все возможное, чтобы освободиться от долгов, и тогда не нужно будет прятаться от людей и стыдиться себя.

Выполняйте свои обещания

«Если вы не сдержали слово, то спросите себя, почему, что вас остановило? У вас всегда есть право передумать, извиниться, как-то компенсировать обещание, предложить альтернативу, но только, чтобы это не стало делом привычным. Самый простой способ избежать невыполнения своего обещания, это сказать НЕТ в самом начале (если вам не хочется что-то делать)».

Обещания, какими бы маленькими и незначительными они ни были, могут иметь очень большое значение для других людей (которым мы что-то обещали). Держать свое слово — хорошее качество, которое сделает вас лучше как на личном, так и на профессиональном уровне.

Делегируйте работу, которую вы не хотите делать

«Сократите, по возможности, дела, которыми вам не хочется заниматься или перепоручите их кому-то другому, посвятив свое время тому, что вам нравится».

Здесь важно понимать, что речь не идет об уклонении от своих обязанностей, а об осознании того, что эту работу может выполнить кто-то другой и намного лучше или что этот кто-то может занять ваше место на время вашего плохого самочувствия. Кроме того, это напоминает нам, что нужно заниматься чем-то действительно важным в этой жизни.

Отдыхайте и действуйте

«Дайте себе возможность отдохнуть, если вы понимаете, что это нужно, и разрешите себе действовать, когда представляется какая-либо возможность».

В природе, как и в нашей жизни, изо дня в день действуют разные ритмы, и мы должны научиться жить в гармонии с ними. Иногда решение работать без остановки может оказаться огромной ошибкой, равно как и бездействие в нужный момент может стать причиной сожалений в будущем.

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Выбрасывайте ненужный хлам и правильно организуйте пространство вокруг себя

«Выбрасывайте ненужные вещи, регулярно убирайтесь и раскладывайте все по местам, потому что ничто так не забирает нашу энергию, как окружающий беспорядок, наполненный предметами из прошлого, которые вы больше не используете».

Это относится как к физическим, так и к духовным объектам. Очень важно научиться оставлять позади все, что является частью прошлого, принимайте только то, что может улучшить вашу жизнь в настоящем и реализовать мечты в будущем.

Заботьтесь о своем здоровье

«Пусть ваше здоровье станет приоритетом. Вы все равно не сможете долго работать как машина, вам потребуется отдых».

Вам не принесет счастья ни новая более высокооплачиваемая работа, ни другие материальные блага, если вы не будете заботиться о своем организме и загубите свое здоровье.

Чтобы действительно наслаждаться жизнью в будущем, максимально используя все ресурсы нашего тела, нужно уже сейчас посвящать определенное время своему телу, а именно очищать его, правильно питаться, медитировать, заниматься умственной работой и выполнять физические упражнения, ну и конечно, не забывать про регулярное посещение врачей и следование их рекомендациям.

Не бойтесь сложных жизненных ситуаций

«Не прячьтесь от жизни, встречайте лицом к лицу все ее проявления, от помощи другу или родственнику в их беде до реакции на негативные действия своего партнера или других людей. Не бойтесь принимать правильное решение и все необходимые меры».

Немедленная реакция на какое-либо жизненное явление — это лучший способ взять все под контроль и не допустить ухудшения положения дел.

Необходимо вовремя все анализировать и принимать решения, откладывая дела на потом или игнорируя их, вы рискуете усугубить ситуацию, и потом найти выход будет уже значительно труднее, чем в начале.

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Принимайте неизбежное

«Учитесь принимать вещи. Это не означает, что вы сдаетесь, просто бессмысленно тратить энергию и сопротивляться тому, что вы не в силах изменить».

Хотя многие считают, что ничего невозможного нет и что надежда умирает последней, иногда жизнь нас ставит в такие ситуации, которые нужно просто принять, так как изменить ничего не получится. Биться головой о стену бессмысленно. При этом вы не должны сдаваться и прекращать борьбу, вы просто должны скорректировать свой план и искать новые возможности.

Учитесь прощать

«Прощайте. Оставьте в прошлом все, что когда-то причинило вам боль, выбирать вам, боль или воспоминания».

Одними из самых сильных источников энергии являются любовь и связь с Богом. Нужно научиться прощать. Конечно, жизнь часто ставит нас в такие ситуации, когда мы испытываем гнев, недовольство, страх и боль, и бывает очень трудно преодолеть эти чувства.

Но когда вы научитесь контролировать свои эмоции, перестанете подпитывать эти чувства своей энергией и научитесь прощать, ваша жизнь начнет налаживаться и со временем вы поймете, что сделали правильный выбор.

Ненависть, злоба и гнев не принесут ничего хорошего, скорее наоборот, они могут подтолкнуть вас к необдуманным и неверным решениям.опубликовано econet

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