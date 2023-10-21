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СТРАХ «НЕдостаточности»

Источник: advaitaworld.com 21 октября 2023 5632
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Мы подсознательно верим в то, что нам нужно продолжать быть больше, иметь больше и быть и иметь все больше и больше… чтобы просто выжить. 

СТРАХ «НЕдостаточности»

Многие из наших тревог, особенно вокруг денег и отношений, исходят из двух основных подсознательных страхов: 

1 – «Я не самодостаточен», и 2 – «Я не буду самодостаточен в будущем». 

И на самом деле, эти страхи — один страх, страх всех страхов: 

«Я не буду поддержан жизнью». 

У тебя всего достаточно в каждом моменте жизни

У каждого из нас есть внутренний ребенок, который знает, что он (или она) не может быть родителем самому себе. Он не чувствует себя целостным, и не знает, как сделать себя целостным по собственному желанию. Ему не хватает силы, чтобы дополнить себя, поддержать себя, удовлетворить свои собственные потребности.

Этот ребенок опирается на великие и таинственные силы вне себя, ответственные за его существование. Возможно, это глубокая телесная память с детства: страх быть заброшенным, страх потерять поддержку, которую мы имеем, оставленную для заботы о себе в огромной и одинокой Вселенной. \

«Я не самодостаточен и не буду им… и я умру». 

Не удивительно, что мы зависим от денег, имущества, людей, от проекта по совершенствованию самого себя.

Не удивительно, что иногда мы чувствуем себя такими беспокойными, нам так неудобно в нашей собственной коже.

Мы бежим от страха смерти и потери. 

Мы подсознательно верим в то, что нам нужно продолжать быть больше, иметь больше и быть и иметь все больше и больше… чтобы просто выжить. 

Если мы остановимся, если мы будем в покое, даже на мгновение, «поддержка» исчезнет.

Мы умрем.

Умрём психологически, даже физически. 

Мы не можем избавиться от этой памяти заброшенности, потерянности и ненадежности. Мы не можем уничтожить внутреннего ребенка в нас, и мы не хотим!

Но мы можем обратиться к этим древним чувствам с любовью, добротой и состраданием, когда они возникают в нас. Мы можем дышать через страх, тревогу, неуверенность.

СТРАХ «НЕдостаточности»

Мы можем с любопытством обратить внимание на эти части себя. Действительно дать этим частям чувство поддержки, которую они так долго ждут. Держать их в любящих, безопасных руках.

Пусть они знают, что они… поддерживаются.

Что они в безопасности.

Что они – не ошибки. 

Ты самодостаточен, и у тебя всего достаточно в каждом моменте жизни. Этот страх «недостаточности» больше не должен править твоей жизнью.

Почувствуй, как твой живот поднимается и опадает при вдохе. Почувствуй, как Земля держит тебя, почувствуй солнце на своём лице, звуки живого дня. Почувствуй поддержку позвоночника. Почувствуй, как голова поддерживается плечами. И все птицы, и боги, и их ангелы поют тебе.

Ты живешь в окружении великой поддержки. Ты живешь в достатке, всегда, сколько бы денег у тебя не было, как бы мир не одобрял, или одобрял тебя. Ты самодостаточен, и тебе всего достаточно. 

До сих пор твой ум крутился вокруг будущего, но теперь, друг, ты вернулся домой.опубликовано econet.

© Джефф Фостер

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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