Самый ВАЖНЫЙ вопрос в ЖИЗНИ

Дело в том, что, если хотите получить что-то от жизни, вы должны за это заплатить.

Каждый из нас хочет, чтобы ему было хорошо. Чтобы жизнь была легкой, беззаботной и счастливой. Чтобы влюбляться и наслаждаться потрясающим сексом и отношениями. Великолепно выглядеть, быть популярным и респектабельным. Чтобы при твоем появлении люди расступались от восхищения.

Всем бы этого хотелось – ведь хотеть так легко и приятно.

Если я спрошу вас «Чего вы хотите от жизни?», в большинстве случаев вы ответите что-то вроде: «Я хочу быть счастливым, иметь большую семью и прекрасную работу». Эти слова настолько общие, что не значат ровным счетом ничего.

Вопрос, который определяет ваш успех

Намного более интересный вопрос, который, подозреваю, вам никто никогда не задавал, это какую боль вы бы выбрали для себя в этой жизни? За что вы готовы страдать? Поскольку именно этот вопрос есть определяющим для каждого из нас.

Да, каждый из нас мечтает о чудесной работе и финансовом успехе. Но никто не мечтает о 60-часовой рабочей неделе, об утомительных командировках, о бесконечной и скучной бумажной работе, о безукоризненном соблюдении корпоративной иерархии и т.д. и т.д. Люди хотят быть богатыми, но так, чтобы ничем не жертвовать и не рисковать ради того, чтобы приумножить свои сбережения.

Да, каждый хочет потрясающего секса и отношений. Но никто не мечтает о серьезных разговорах, мучительной тишине, о боли и эмоциональных психодрамах. А через все это надо пройти, пока установишь доверительные и искренние отношения с партнером.

И большинство людей соглашается на меньшее. И это продолжается годами, пока их не догоняет вопрос: «И это все?» И вот уже они в зале суда, потом – развод, алименты. Они спрашивают себя: «Зачем все это было?» Почему они согласились 20 лет назад на меньшее? Ради чего?

А все это происходит потому, что счастье требует борьбы. Только вступая в бой с негативом, вы получаете позитив – как награду за «труды». И как бы вы не убегали от негатива, избегая борьбы, рано или поздно он все равно вас «догонит».

Психология человеческого поведения состоит в том, что все наши потребности так или иначе схожи. Позитивный опыт – это просто, и нам приятно «иметь с ним дело». Это негативный опыт требует, по определению, борьбы.

Дело в том, что все, что мы получаем от жизни, определяется не теми хорошими чувствами, о которых мы так мечтаем, а неприятными и плохими, которые мы готовы перенести, чтобы потом все же получить приятные.

Все люди хотят быть в отличной физической форме. Но вы можете забыть о ней, если не готовы к тяжелым упражнениям и физической боли во время регулярных занятий в тренажерном зале. Также – если вы не готовы рационально питаться и следить за калорийностью еды.

А кто-то мечтает о собственном деле, которое будет приносить хорошую прибыль. Но вы не станете успешным предпринимателем, если не готовы к риску, постоянной неопределенности, многократным неудачам и работе ночи напролет над новыми проектами.

Все мы хотим теплых и искренних отношений, хорошую жену (мужа). Но готовы ли мы ради этого пережить опыт неудачных отношений, разбитых надежд и ожиданий? Готовы ли вы часами ждать телефонного звонка? А это часть игры под названием Любовь. Вы никогда не выиграете в нее, если не будете играть.

Ваш успех определяет не вопрос «От чего вы хотите получить удовольствие?», а «Чем я готов заплатить ради? Какую боль готов вытерпеть?»

Качество вашей жизни не определяется количеством позитивного опыта, а наоборот – негативного. Если вы готовы к негативному опыту – достигнете желаемого.

Вы можете прочитать кучу советов типа «Ты должен просто сильно захотеть и все выйдет!»

Все чего-то хотят. И все они хотят достаточно сильно. Они просто не знают, чего хотят. Вернее, чего они хотят «достаточно сильно».

Дело в том, что, если хотите получить что-то от жизни, вы должны за это заплатить. Хотите великолепное тело — должны рано вставать, хорошенько попотеть в спортзале и следить за питанием. Если хотите роскошную яхту – следует быть готовым к тому, что придется работать до поздней ночи, совершать рисковые сделки и нажить кучу конкурентов и недоброжелателей.

Если вы хотите чего-то месяц за месяцем, год за годом, но при этом вы ни на сантиметр не приближаетесь к своей цели, это, скорее всего, просто ваши фантазии. Иллюзия, пустые миражи.

Возможно то, чего вы хотите, на самом деле – вовсе не то, чего вы на самом деле хотите.

Возможно, вы просто наслаждаетесь своим «хотением».

Возможно, вы этого вовсе и не хотите.

Иногда я спрашиваю людей: «Чем вы готовы пожертвовать ради достижения цели?» Они поднимают глаза и смотрят на меня, как будто на моем лице – двенадцать носов. Но я спрашиваю не просто так. Я задаю этот вопрос, потому ответ на него расскажет мне о людях намного больше, чем сами желания и фантазии.

Не может жизнь состоять из одних роз и единорогов. Потому так важен этот сложный вопрос. Потому что все, что касается удовольствий и приятностей – это легкий вопрос. Почти у всех есть ответы на него. Другое дело – вопрос о том, чем вы готовы пожертвовать ради достижения цели.

Ответ на этот непростой вопрос вам очень поможет. Это вопрос, который способен изменить нашу жизнь.

Вопрос, который определяет нас с вами. Он показывает насколько мы все разные, но в конечном итоге — насколько одинаковы.

В раннем детстве и юности я мечтал о том, что стану музыкантом, например – известной рок-звездой. Как только я слышал где-то звук гитары, сразу же закрывал глаза и представлял себя на сцене. Как я играю, и слушатели в зале сходят с ума от восторга. Я мог часами упиваться своими фантазиями.

Я продолжал витать в облаках этих картинок и в колледже, когда уже забросил обучение музыкой и перестал серьезно играть. Но даже тогда я был уверен, что этот день обязательно наступит – когда я выйду на сцену, пройдусь пальцами по грифу гитары и публика взвоет от восторга.

Я просто ждал времени, когда смогу бросить все свои силы на то, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Но сначала надо было закончить школу… Когда я закончил ее, следовало еще заработать денег… Ну а потом оказалось, что у меня катастрофически не хватает времени на занятия музыкой… А потом еще и еще… и ничего.

Я провел в мечтах о карьере музыканта чуть ли не половину жизни! Мне понадобилась куча времени и негативного опыта, чтобы в конце концов осознать, что я просто по-настоящему не хотел им стать.

Мне нравился результат – картинка, как я выступаю на сцене, как аплодируют слушатели в зале, как я раскачиваюсь в такт музыке, которая проходит через мое сердце – но аж никак не сам процесс работы над собой как музыкантом. Вот почему у меня так ничего и не вышло, и мечты остались только цветными картинками. Черт, я даже не пытался «недостаточно сильно». Я почти не пытался воплотить свою мечту в жизнь.

Ежедневные многочасовые репетиции, поиски музыкантов для группы и площадок для выступления – все это требовало одного – просто собраться и делать это. И меня ожидали порванные струны, усталость и пот, отчаянье и разочарование, 40 фунтов концертного реквизита, который надо было таскать вручную.

Из всего этого состояла огромная гора, на вершину которой я хотел взобраться. Но меня интересовала исключительно вершина. И мне потребовался не один год, чтобы понять, что мне совсем не хочется так высоко взбираться. Мне хотелось только представлять себя на вершине.

Кто-то из обывателей скажет, что я сам виноват в том, что не воплотил свою мечту в жизнь. Что я лентяй и неудачник. Коуч по саморазвитию скажет, что я не был достаточно настойчивым и решительным в борьбе за свою мечту. Что не верил в себя. Бизнес-тренер — что я побоялся начать что-то новое и выбрал протоптанную дорожку в жизни. Что мне надо записаться в группу, где я получу поддержку и специальные знания.

Но правда состоит совсем в другом: я думал, что хочу чего-то, хотя на самом деле это было не так. Вот такой вот конец истории.

Я хотел славы и не хотел борьбы. Я хотел результата и не хотел процесса. Я был влюблен в победу, но не в сражение. А в жизни так не проходит. Никогда.

Кто вы есть определяется тем, чем вы готовы пожертвовать для достижения своей цели. Потому люди, которым нравится заниматься в тренажерном зале – в чудесной физической форме. А те, кому нравятся длинные рабочие недели и корпоративные правила – продвигаются вверх по карьерной лестнице. Те, кто готов к неопределенности и постоянным стрессам – становятся художниками и актерами.

Это вовсе не призыв проявить всю силу воли, иначе вы так и останетесь песчинками в этом мире. Нет, это совершенно другое: «Без боли ты ничего не достигнешь».

Запомните очень простой и важный принцип жизни: наши усилия и боль определяют наш будущий успех. Потому если хочешь достичь чего-то – всегда выбирай борьбу, мой друг.опубликовано econet

Автор Mark Manson

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