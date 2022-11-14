КАК на нас ВЛИЯЕТ РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ

Чувство брошенности, отвергнутости и никчемности может привести к тревоге, потере уверенности в себе или даже серьезной эмоциональной травме.
Большинство людей испытывают эмоциональные страдания после разрыва отношений. Чувство брошенности, отвергнутости и никчемности может привести к тревоге, потере уверенности в себе или даже серьезной эмоциональной травме.
Как считает Марк Лири из Duke University, в человеческую природу заложено чувства принадлежности и страх перед расставанием.
Наоми Эйзенбергер из UCLA в своей работе «Почему расставание приносит боль: нейронная сигнализационная система физической и социальной боли» пишет о том, что социальная изоляция (в результате разрыва романтических отношений) активирует мозговые центры, отвечающие за физическую боль, и оказывает влияние на эмоциональное состояние индивида, что является предупреждением мозга об опасности.
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Эйзенберг считает, что у млекопитающих «система социальной привязанности» использует «болевую систему», чтобы предотвратить социальное отвержение и его потенциально опасные последствия. Другими словами, в процессе эволюции боль после расставания стала частью инстинкта выживания.
Нужно отдавать себе отчет, что боль от утраты – это естественная человеческая черта, и важной частью процесса восстановления после расставания является принятие этой боли и понимание, что она существует, чтобы мотивировать нас.
Майрон Хофер из Колумбийского Университета говорит о том, что, когда мы сталкиваемся с угрозой разлуки или расстаемся с объектом первичной привязанности, запускается механизм, который обычно называют сепарационный стресс или сепарационная тревожность.
Этот механизм стал объектом многочисленных исследований в психологии и нейробиологии.
Сепарационная тревожность обычно возникает у детей, когда их разлучают с матерью (объектом первичной привязанности). Однако взрослые люди также подвержены действию этого механизма.
Взрослая сепарационная тревожность похожа на детскую, но расставание происходит не с объектом первичной привязанности, с любым значимым другим – обычно это партнеры, любовники, братья, сестры, друзья.
Сепарационная тревожность является источником сильного эмоционального стресса и причиной потери эффективности.
Предательство ведет к потере доверия и может иметь особенно серьезные последствия для тех людей, которые подвергались насилию в детстве, считает Сьюзан Краусс из University of Massachusetts Amherst.
После предательства меняется отношение к миру.
Предательство, стыд, тревога, злость в сочетании с самообвинением усугубляют последствия насилия для психического здоровья человека.
Травма, нанесенная предательством, может проявляться следующим образом:
Триггерами перехода могут быть следующие ситуации: партнер поздно появился дома, быстро выключил компьютер, «слишком долго» смотрел на привлекательного человека
Элизабет Кюблер-Росс, автор знаменитой книги «О смерти и умирании» (1969), выделила пять этапов переживания умирания: отрицание, злость, депрессия, сделка и принятие.
В книге «Путешествие от потери к выздоровлению» Сьюзан Андерсон говорит о том, что переживания в результате расставания проходят те же этапы.
Андерсон утверждает, что прекращение отношений отличается от других типов утраты тем, что оставляет последствия для нашей самооценки.
Чувство брошенности, отвергнутости и никчемности может привести к тревожности, потере уверенности в себе, депрессии, нарциссической травме и стыду.
Андерсон говорит о том, что расхожая мудрость о необходимости найти счастье и успокоение внутри себя, может не сработать.
«Противоядие к расставанию, - говорит она, - это находиться рядом с теми, кто вас любит, ценит и поддерживает. Вы должны видеть свое отражение в их глазах».
Андерсон также говорит о том, что на промежуточном этапе принятия расставания индивиды могут направить злость на себя.
Процесс самообвинения может принимать форму как неуверенности в себе, так и самоуничижения и оставить серьезный след на самооценке: человек начинает сомневаться в своей возможности быть любимым и достойным привязанности.
Это мысленное самокопание может сопровождаться навязчивыми мыслями о причинах разрыва и возможности восстановить отношения.
Потеря любимого человека может привести к эмоциональному кризису, подобному депрессии.
Чувство покинутости и никчемности может возникнуть от разных типов утраты: когда решение расстаться было взаимным, а не односторонним, или в случае смерти близкого человека.
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Посттравматический стресс возникает в случае нескольких факторов, таких как биологическая и психическая предрасположенность и влияние окружающей среды.
Бессель ван дер Колк, голландский психиатр, занимающийся посттравматическим стрессом с 1970-х годов, утверждает, что эти факторы снижают порог для возникновения тревоги в стрессовых ситуациях, напоминающих индивиду о детских страхах, связанных с расставанием, и таким образом способствуют появлению посттравматических симптомов.
Мэри Салтер Айнсуорт из Университета Вирджинии говорит о том, что небезопасная привязанность в детстве снижает способность индивидов формировать безопасные привязанности во взрослом возрасте и усугубляет переживания расставания и утраты.
Джозеф Ледоу в своей статье в Scientific America «Эмоции, память и мозг» пишет о том, что регулирующие уровень стресса нейро-химические системы индивидов различаются количеством таких гормонов, как CRF, ACTH и кортизол, что приводит к разной силе эмоциональной памяти о событии и страху относительно его повторения.опубликовано econet.ru.
R. Skip Johnson, перевод Психологическая Студия Полины Гавердовской
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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