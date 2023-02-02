Женственность – это гибкость. Умение быть разной. Умение оставаться интересной для одного мужчины всю жизнь. Умение сочетать в себе минимум пять ролей для мужа (жена, мать, сестра, дочь, любовница). Умение создавать настроение и атмосферу – и первое место, где эту атмосферу нужно создать – это внутри себя самой

Женская зрелость и кризисы развития женственности - эта тема волнует меня достаточно давно. Я вижу, как многие женщины сперва получают позитивный результат, а потом случается откат, кризис. Перед женщиной встает выбор:

1. Продолжаю несмотря ни на что

2. Продолжаю, но сделаю ревизию

3. Кому нужна эта женственность?

Кризисы развития женственности

Чаще всего выбирается первый и третий варианты. Во всяком случае именно такие письма чаще всего встречаются – в почте, на форуме, в разговорах. Вчера я наткнулась на одну тему форума, где обсуждалась – и достаточно бурно эта тема. Благодаря ей, мне захотелось еще раз сказать о темных и светлых полосах в развитии женщины. А еще о зрелости.

Многие девушки, читая книгу или сайт, видят образ «идеальной женщины» таким: «я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платьишко!». Их ли это вина или акценты поставлены не совсем точно?

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Когда я начала писать, я писала о себе. Мой путь таков, что я с детства мальчик. И гармоничной девочковости у меня не было. Зато я всегда качала права дома, в школе – везде.

Для меня не составляло труда отказать тому, кто мне не нравился. Решительности-то во мне много. Я вообще отказывала всегда легко – и почти всем. Разве что с подругами было не так просто. Мне легко было разорвать отношения, которые причиняли мне боль.

Но при этом я не могла другого. Я вообще не умела просить. Сама платила за себя в кафе. Не делала никаких первых шагов – даже к примирению, не умела прощать, извиняться. И сохранять отношения тоже. Для меня это было категорично – или-или. Или по-моему, или до свидания.

Поэтому на своем пути я училась тому, чего не умела я – в силу моего развития. Я возрождала в себе маленькую девочку, которой легко попросить, поплакать, подуться. И также легко снова помириться, удивиться и рассмеяться.

С этим у меня было сложно. Да ладно было – до сих пор иногда ловлю себя на мысли, что где-то проще было бы самой… Но заставляю себя-таки просить. Потому как для семьи – где есть не только я – так будет лучше.

Отдельной темой для меня стала тема служения. Я единственный ребенок, которого никогда не напрягали работой по дому. И готовить не умела особо, и с мытьем полов не дружила. Привыкла думать только о себе (а о ком еще думать, если мама на работе, и дома только я?). Несу всегда одно яблоко из холодильника. Потом вспоминаю, что я не одна. И беру как минимум еще одно яблоко. Даже если муж откажется – ему будет приятно.

Понимаете да, что проблем с тем, чтобы услужиться у меня не было? Точнее, они начали появляться, когда я фанатично выполняла обязанности, но об этом чуть позже.

Поэтому в моем развитии самым важным было это – оживить в себе «девочку» и научиться служить. Если просмотрите все статьи первых лет – они только об этом. Потому что это для меня было открытием. Статьи и книга – отражение моего опыта. Того, что меня зацепило. Того, чего во мне никогда не было.

А дальше начали появляться девочки, которые пробовали то же самое. И не у всех получалось. Мы разбирались – почему же? И нашли очень интересную вещь.

У них не было того, что было у меня. Большая часть из этих девочек помнит, как быть девочкой. Они это хорошо знают и умеют. Но второй части в их опыте не было. Самой для них сложной – отказать кому-то. Сделать так, как хочется тебе, а не кому-то. Не услуживаться из последних сил.

Дальше происходит интересная штука – девочки делают то же самое, что и всегда. Им это нравится и знакомо. А вторую часть – игнорируют. И случается кризис. Причем не простой кризис, а очень глубокий – ведь такие девочки умеют очень долго терпеть (чего я, например, не умею совсем).

Выходов из кризиса не очень много. И для таких женщин самое эффективное – это протест. Восстать. Против чего-нибудь. Например, против своей же женской сути. Обнаружить, что я – не просто жена и мама, а человек, у меня права и все такое. Я имею право носить джинсы (честное слово, можно подумать, что я в ваших шкафах инспекции провожу и оценки ставлю).

И потом, когда женщина доказала себе, что она чего-то стоит и на что-то имеет право, скорее всего, она снова вернется на свой женский путь. Но уже иначе. Она вернется не маленькой и запуганной девочкой, а зрелой женщиной.

Изменить свое представление о женственности. Потому что женственность – это гибкость. Умение быть разной. Умение оставаться интересной для одного мужчины всю жизнь. Умение сочетать в себе минимум пять ролей для мужа (жена, мать, сестра, дочь, любовница). Умение создавать настроение и атмосферу – и первое место, где эту атмосферу нужно создать – это внутри себя самой.

Женственность – это зрелость и мудрость. Розовые мишки и пожелания всем счастья – это здорово. Но если вы больше ничего не знаете и не умеете – что в этом женского?

Что делать, чтобы кризис вас миновал?

Зрелая женщина – это женщина, которая:

Знает саму себя – свой темперамент, свои особенности

Знает свои желания и умеет желать

Не держит зла, обид за прошлое

Строит свою жизнь так, как ей нравится, а не так, как у соседей или в романе

Благодарна миру за то, что уже имеет

Умеет просить и благодарить за помощь

Умеет отказывать и говорить «нет» тому, что ей не подходит

Умеет быть мудрой и видеть перспективу своих действий

Умеет прощать ошибки близких

Умеет прощать самой себе свои ошибки

Умеет извиняться, если причинила кому-то боль

Умеет выражать все свои чувства – и хорошие, и плохие – безопасным для окружающих способом

Умеет ждать и отпускать

Любит быть с собой наедине и всегда знает, чем себя занять

Не перекладывает на других ответственность за свою жизнь – в ее проблемах не виноваты муж, дети, родители или общество

Не берет на себя вину и ответственность за чужие жизни, не пытается стать для других Богом

Когда ей что-то не нравится – она меняется сама, зная, что так эффективнее

Умеет делать выбор в своей жизни, каждый раз выделяя главное и отметая лишнее

Делится с миром любовью из своей полноты, а не из дефицита и не чтобы добиться своего

Принимает себя полностью – такой как есть

Знает, что жизнь – не мармеладный батончик. Поэтому умеет проходить кризисы достойно

Знает о смысле жизни и о том, зачем эта жизнь ей нужна. Может быть, именно это дает ей силы проходить через трудности?

Быть рядом с такой женщиной – удовольствие. И не только для мужчины. Но и в первую очередь для нее самой.

Такой целостный образ внутри не сложится у вас за две недели. Даже года будет недостаточно. Потому что это глубокая работа, это длинный путь. И волшебной таблетки нет. Невозможно однажды такой проснуться. Как бы ни хотелось сократить дистанцию к цели.

Зрелость невозможно перенять, ее невозможно «подселить» внутрь. Зрелость приходит с проживанием. Проживанием своей жизни, осознаванием своей уникальности. Зрелость приходит с опытом.

Простое упражнение.

Возьмите свои фотографии разных лет. И составьте такой список для себя:

3 месяца – ребенок (непонятно, мальчик или девочка)

1 год – мальчик

2 года – мальчик

3 года – мальчик

6 лет – девочка

9 лет – мальчик

12 лет – мальчик

16 лет – девочка

18 лет – мальчик

И вы увидите, что в вашем женском проживании некоторые этапы пропущены, а где-то все было хорошо. Например, когда мне было 6 лет, я любила платья. Почему-то полюбила их. Вместе с этим отрастила косички. И вдруг начала петь в хоре (странное совпадение, верно?). Но в 7 лет пошла в школу – и снова стала мальчиком со стрижкой под горшок. С таким же самоощущением. С такими же подругами и друзьями.

В 14 лет, когда я впервые влюбилась, я попросила у мамы красивые сапоги – очень хорошо помню этот момент. И хотя я тогда страстно любила футбол – в сапогах этих играть было жалко. Так футбол остался моей страстью только как зрителя. Этот этап продолжался год, и в это время у меня было очень много поклонников. Просто половина класса признавались мне в своих чувствах.

Но уже ближе к 16 я снова решила быть мальчиком, на этот раз надолго. Следующий всплеск женственности случился за год до встречи с мужем. Начался он с розового пальто, которое я еле-еле выторговала у мамы. Потом были розовые платья (что вообще странно). Волосы также начали отрастать. Тренинги захотелось посещать по пластике, сексуальности, а не только по достижению целей.

Наверняка именно на этой естественной волне, ничем тогда не обоснованной, кроме Божьей руки, я и вышла замуж. Беременность это время продлила. А вот после… После я снова вернулась в привычную мужскую канву – правда, с новой песней: «ты мне должен!»

Неизвестно, сколько бы еще было таких периодов и под-периодов, если бы не пришло знание. Для меня мозаика сложилась. Потому как самые счастливые годы моей жизни – это как раз те, где женственность положила меня на лопатки. И знание помогло мне сделать осознанный выбор. Не просто плыть как бревно по течению гормонов. А выбирать то, как я думаю и как действую.

И конечно, восстанавливать мне пришлось именно те этапы, которые у меня пропущены. В моей жизни, например, платьев раньше почти не было. В детском саду несколько, еще несколько для школьных вечеров. Поэтому переход на юбки дал такие кардинальные перемены в моей жизни. Я проживала то, что не было прожито.

А если у вас их всегда хватало, то вы можете даже ничего не заметить. Или – если вам не хватает ответственности за свою жизнь – для вас могут стать хорошим тренингом удобные для вас брюки. На какое-то время.

Как вернуть в себе гармонию? Найдите гармоничных в своей женственности девочек нужного вам возраста – может быть, дети подруг или знакомых. А может быть, ваша подруга этот период прожила иначе. И посмотрите, как и что в этом возрасте у девочки происходит. Не копируйте бездумно и фанатично, а примеряйте.

Умею ли я вот так отказать?

Могу ли я вот так на все махнуть рукой и уйти в кино с любимым?

Могу ли я вот так просить и благодарить?

Могу ли я так наряжать себя и радоваться этому?

Умею ли я говорить о своих желаниях?

И пробуйте. Пробуйте отказывать. Ищите комфортную для себя и окружающих форму отказа (получится не сразу). Ищите способы возродить в себе девочку – если вам нужна непосредственность. Ищите способы наряжаться так, чтобы вам приносило это удовольствие.

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И что теперь? Не помогать что ли людям? Не служить что ли мужу? Не плакать? Не носить платья?

Давайте без фанатизма во всем.

Нравится вам помогать — помогайте. Но начинайте с помощи себе. Каждый день. Спрашивая у себя: «А чем я могу сегодня помочь тебе?». И может быть, однажды вы свой плащ супермена оставите дома, уделив внимание только самой себе – изучению и принятию.

Служите мужу. Настолько, насколько можете. Так, чтобы при этом вы оставались в живых.

Плачьте. Когда хочется. А если не умеете кричать – пробуйте иногда повышать голос. Хотя бы на подушку. Чтобы попробовать – как это?

Носите платья. Такие, как вам нравится. Не всем комфортно сразу в длинных. Поносите девчачьи до колен. Поносите свои любимые брюки если так хочется. Одежда должна приносить вам удовольствие – и от созерцания себя в зеркале в том числе.опубликовано econet.ru.

Автор Ольга Валяева

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