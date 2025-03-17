«Мы сегодня хорошо кушали» или КАК воспитать из ребёнка невротика

Привычка так говорить возникает неспроста. Она всегда идёт рука об руку с определённым стилем воспитания и жизненной позицией...

У некоторых мам есть такая раздражающая нормальных людей привычка: говорить о своём ребёнке «МЫ».

Привычка так говорить возникает неспроста. Она всегда идёт рука об руку с определённым стилем воспитания и жизненной позицией... Родитель не может и не хочет увидеть в ребёнке - отдельную Личность, не похожую на него самого.

Вредная привычка не отделять своего ребёнка от себя, а себя - от своего ребёнка

Она приводит к тому, что у выросшего человека начинает наблюдаться одно очень тяжёлое личностное нарушение:

Личностное нарушение способности к построению границ!

Для того, чтобы объяснить на ярком примере, что такое «нарушение построения границ» и как это уродует личность, я расскажу очень известный (хрестоматийный) случай из психотерапевтической практики.

У одного пациента во всей его сложной и многообразной проблематике коррекционный психолог проследил базовую проблему - личностное нарушение способности к построению границ. Да, как раз это.

И тогда психолог решил дать своему пациенту тест, чтобы проверить - правильно ли он поставил диагноз.

В качестве теста была использована терапевтическая метафора. Сейчас Вы узнаете, что это такое. Терапевтическая демонстрационная метафора - это несложное творческое задание, загадка, вопрос, прикол - то есть мини-модель настоящих жизненных ситуаций в общем виде.

Решая эту шуточную задачку, человек демонстрирует - как именно он решает свои жизненные проблемы вообще. Итак, пациенту с предполагаемым нарушением построения границ была предложена следующая задачка:

«Как поместить ложку дёгтя в бочку мёда так, чтобы вкус мёда не испортился?»

Самый распространённый правильный ответ на эту задачу - поместить ложку дёгтя в плотно закрывающуюся баночку, пакетик и опустить их, герметично закупоренные, в бочку мёда... Пациенту потребовалось сорок минут, чтобы решить эту задачу!

Каким же образом личностные нарушения помешали ему справиться с этим простым заданием?

Пациент, как и все невротики, начал фантазировать во вред себе и своему выживанию. То есть, он САМОСТОЯТЕЛЬНО ВВЁЛ В УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ТАМ НЕ ПРИСУТСТВОВАЛО!

Пациент почему-то решил, что никакие баночки и пакетики использовать - нельзя и пытался «засовывать» в жбан с мёдом ложку, с которой вовсю тёк дёготь... У этого пациента были в прошлом очень тесные (симбиотические) отношения с матерью, как выяснилось из анамнеза.

Это были как раз те отношения, которые начинаются с фразы «Мы покушали», а заканчиваются тем, что мать выбирает сыну в магазине рубашки в его 30 лет...

В отношениях между матерью и сыном всё сложилось так, что любые проявления его собственных желаний, отличных от материнских, и им, и матерью - рассматривались как НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СЫНОВНЕЙ ЛЮБВИ...

Если перевести это на язык психологии, то в их отношениях был наложен запрет на само существование границ между ними!

Эта модель (Мать - ребёнок) является образцом для построения более общей модели, которая проецируется затем на отношения с миром.

В сознании пациента просто не существовало понятия границ.

Именно поэтому он и предположил, что использовать ЧТО-ЛИБО для РАЗДЕЛЕНИЯ мёда и дёгтя - запрещено.

Жизнь пациента проходила как череда «слияний». Он полностью сливался то с тем, то с этим...

Такой паттерн поведения привёл его к огромному количеству эмоциональных зависимостей от окружающих его людей. Людям это не нравилось, и они его гнали...

Неумение строить границы (наложенный запрет на строительство границ!) привели пациента к тому, что он не умел отделять настоящее от прошлого, работу от выходных, секс от любви, свои желания от чужих, мёд от дёгтя...

Если Вы, Читатель, являетесь молодым родителем и уже замечены в неуместном употреблении местоимения «мы», попросите своих родных, чтобы те штрафовали Вас всякий раз за нежелание увидеть в своём ребёнке отдельную от Вас Личность.опубликовано econet

© Елена Назаренко

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