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ЖИВИТЕ СЕЙЧАС, а рефлексии оставьте на потом

Источник: pticavpolete.com 27 января 2024 5668
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Живите сейчас! Ведь это же так просто, я думаю, – представить себя в возрасте лет восьмидесяти. А потом оглянуться назад, на свои сегодняшние… тридцать… сорок… сорок пять…

ЖИВИТЕ СЕЙЧАС, а рефлексии оставьте на потом

Живите сейчас! Ведь это же так просто, я думаю, – представить себя в возрасте лет восьмидесяти. А потом оглянуться назад, на свои сегодняшние… тридцать… сорок… сорок пять…

Вы только представьте, что вам реально восемьдесят. Даже если мозг еще соображает, тело постарело в любом случае: кожа сморщилась, хуже видится, почти не слышится, на дальние расстояния не ходится… Из радостей – еда и солнце за окном. Это я про будущее большинства людей говорю.

Пусть вам будет приятно прямо сейчас

Оттуда мысленно оглядываешься назад… Сорок… Бог мой, какой девочкой была! И мечталось, и хотелось, и молодая, и умная, и красивая. Чего страдала?!

Тогда, когда надо было большой ложкой черпать жизнь, любовь, секс, удовольствия, впечатления, эмоции, сидела в тоске – “мне больше никто не нужеееееен”, “ни о чем другом не могу думаааать”. Что это?

Настанет время, когда действительно будет никто не нужен, когда желания начнут умирать вместе с телом. И ты вряд ли кого заинтересуешь, и тебе многое станет безразлично. А сейчас… Пока можно… Пока есть силы и здоровье… Есть цели и желания… Пока вкусно, в конце концов… Когда же отпускать сознание на свободу, как не сейчас? Когда начать позволять себе то, что до сих пор не позволялось?

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ЖИВИТЕ СЕЙЧАС, а рефлексии оставьте на потом

Хорошо бы перенести страдания на потом. Как Скарлетт говорила в “Унесенных ветром”: “Подумаю об этом завтра”.

Самое подлое в жизни то, что эти самые восемьдесят могут не случиться. И даже завтра может не наступить. В этой земной жизни все может закончиться через минуты.

Пусть вам будет приятно, комфортно и вкусно прямо сейчас. Сделайте для этого что-то немедленно. А рефлексии оставьте на потом… Потом для них будет самое время.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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Источник: https://econet.ua/

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