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ВСЕ брошенные в кого-то камни летят ОБРАТНО

Источник: facebook.com 04 марта 2023 6316
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Просто все брошенные в кого-то камни летят обратно. А сколько им лететь - мы не знаем. Иногда моментально они прилетают, иногда - много времени проходит. Но камешек тот же самый

ВСЕ брошенные в кого-то камни летят ОБРАТНО

Я давным-давно смотрела фильм. Короткий очень, японский, по-моему.

Там юноша отличный промысел изобрел - он кидал камни в машины на автостраде. Ночью, когда они ехали на бешеной скорости. И машина попадала в аварию, а этот подросток обшаривал салоны с умирающими водителями и брал себе айфоны, всякое барахло и деньги.

Не надо бросаться камнями...

Многих погубил. И родители потом скрыли его от правосудия, спрятали в монастыре, у старичка. Который сказал, что правосудие все-таки будет. И для этого надо ночью постоять на пустыре - и все. Это и есть правосудие.

Развязный юнец рассмеялся и пошел ночью на пустырь. Плевое дело! И из темноты и пустоты полетели камни. Ровно столько же, сколько он бросил. И убили его.

Такой простой фильм, немудреный. Сколько бросил камней - столько и прилетело. С какой силой бросил - с такой и прилетело. С каким умыслом кидал - с таким и прилетело.

Никто никого не наказывает. Просто в жизни это происходит помедленнее, не сразу, по частям.

И Плутарх горько сетовал - почему правда торжествует так поздно, а божьи мельницы мелют так медленно? Злодей уже позабыл о своих поступках! И думает, что ему случайно прилетело...

Так никто и не собирается злодеев перевоспитывать. И вообще - людей.

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ВСЕ брошенные в кого-то камни летят ОБРАТНО

Просто все брошенные в кого-то камни летят обратно. А сколько им лететь - мы не знаем. Иногда моментально они прилетают, иногда - много времени проходит. Но камешек тот же самый. И это не буддийская мудрость, об этом еще Плутарх и Еврипид писали. И слова их перевел Лонгфелло спустя тысячи лет - про божьи мельницы: 

Медлят жернова Господни, 
Да мелка идет мука; 
Велико Его терпенье, 
Но тверда Его рука... 

Так что бросаться камнями не надо. И плевать в колодец или в других людей. И словами бросаться не надо. Вдруг придется стоять ночью на пустыре...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.ua/

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