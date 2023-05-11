Свекровь-Нарцисс: Как и ЧТО с этим делать

В устном женском творчестве в качестве одной из самых главных страшилок брака является свекровь. В мужском эпосе о семье почётное место «мирового зла» занимает теща...

В устном женском творчестве в качестве одной из самых главных страшилок брака является свекровь. В мужском эпосе о семье почётное место «мирового зла» занимает теща.

По мнению некоторых людей, именно мать партнера превращает семейную жизнь в ужас и страдание, и вот если бы только не эта ужасная женщина, то жизнь была бы счастливой.

То есть, автоматически получается, что «я-то человек нормальный», а вот «мамо»…

Что делать, если ваша свекровь - нарциссическая личность

Справедливости ради надо сказать, что какие бы ужасы не рассказывали о тещах и свекровях страдальцы семейной жизни, у конфликта две стороны. Бывает, что невестка со свекровью или зять с тещей ведут такие ожесточенные бои без правил, что даже затрудняешься сказать, кто же тут из них главный злодей. Друг друга они стоят, однозначно.

Но вместе с тем, естественно, с одной из сторон бывает человек, имеющий определенные характерологические особенности и даже расстройство личности, которые безмерно «украшают» быт молодой семьи.

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Ситуация часто осложняется тем, что просто изолироваться от вмешательства такой мамы не удается. Ее чадо не совсем готово к самостоятельной жизни в своей собственной семье. Это беда многих детей, выросших рядом с матерями, которые страдают расстройствами личности.

Мамы разные нужны

Для нормального процесса становления собственного "Я" человека необходимо хорошее и четкое "Я" матери.

От этого цельного "Я" мамы в процессе психологического развития ребенок должен оттолкнуться и начать самостоятельную жизнь.

Но вот с этим у родительницы не всегда все бывает хорошо. Она может остаться привязанной, так или иначе, к ребенку и, ребенок используется сам, как опора для реализации ее собственных желаний, поддержания ее ослабленных частей личности.

Именно по этой причине, мама и уже выросшее дитя бывают постоянно вовлечены во всякие психологические телодвижения и взаимодействия, а в этот водоворот часто засасывает еще и партнера выросшего ребенка, и его детей, а иногда и внуков.

Несмотря на то, что, казалось бы, тещи и свекрови с определенным складом личности должны иметь одни и те же черты, ситуация не такая однозначная.

И хоть довольно много и активно говорят о том, что в семьях стало меньше гендерных стереотипов, на практике это далеко не всегда так.

Дочь и сын могут значить совершенно разное для одной и той же женщины. Партнеры разнополых детей могут также быть не одинаковы для матери. Многое зависит от того, как родительница видит мир и что она от него ожидает.

Разговор о таких особенных характерах матерей партнера - довольно длинный. Поэтому остановимся на свекровях. Вернее, сначала на одной их разновидностей.



Нарциссичная свекровь

Рождение сына для нее было подарком судьбы. Это то, о чем нарциссичные женщины мечтают больше всего.

Дело не в том, что им просто нужен сын. В отличие от обычных матерей, им нужно надежное самообновляющееся средство утверждения собственного величия и великолепия.

Проблемы с сыном начинаются довольно рано потому, что он не может выполнить ожиданий матери.

Это зависит не от того, что такие дети отстают в развитии или имеют какие-то проблемы. Просто, чтобы ребенок ни делал, все будет хуже, чем ожидает мать.

Она никогда не дает ему достаточной обратной связи, говоря, что у него все в порядке, не дает четких указаний о том, что нужно сделать, чтобы ее порадовать.

Более того, совершенно не предусматривается, чтобы ребенок как-то по-серьезному отделился от нее. Фактически, она видит в нем свою часть тела, с которой поступает так, как считает нужным.

Сын постоянно держится в районе досягаемости, и мать обязывает его держать постоянную с ней связь. Где бы он ни был, чтобы он ни делал, он должен в любое время бросить все и броситься к маме.

Эта реакция тренировалась у ребенка всю жизнь.

Если сын этого не делал, он тут же становился убийцей, дармоедом, который родился только из ее милости, и раз он не делает то, о чем просит мать, то и жить не достоин.

Даже став взрослым мужчиной, сын продолжает нестись через полгорода к матери, чтобы найти, куда задевался пульт от телевизора.

Когда сын женится, у нарциссичных матерей возникает некоторое двойственное отношение. С одной стороны, сыну жениться надо потому, что про нее могут сказать что-то плохое. Если сын не женат, стало быть, что-то в семье не так, гены плохие, воспитывали плохо.

По понятным причинам, такого быть не может в принципе, потому что, как мать, она оценивает себя исключительно положительно.

Кроме того, «семья сына» часто входит в картинку ее представления о жизненном успехе и является показательной в ее образе «отличной матери». Поэтому идея жениться всесторонне поддерживается.

Но, с другой стороны, будущая невестка - это смертельная соперница. На нее тратится время, деньги и внимание сынули, в то время, когда нарциссичная мать считает, что все эти ресурсы принадлежат исключительно ей.

Ну, она же сына родила и воспитывала! А тут пришла какая-то соплячка и на что-то претендует.

Все не так

Практически любая жена сына будет плохой.

Немного лучше, чем "средненько" будут те, которые будут давать ей правильную и достаточную для нее обратную связь, которая бы подтверждала ее исключительность и безупречность.

Но во всем потакать ей - это тоже не рецепт.

Нарцисс таков, что чем больше ему дают поддержки и восхищения, тем больше ему надо. Вчера ее печалило отсутствие пирогов с картошкой, завтра уже и черная икра будет выглядеть недостаточно прилично на обеденном столе. Угодить или удивить ее совершенно невозможно.

Кроме постоянно возрастающих потребностей, у нее все всегда лучше, красивее, вкуснее, щедрее, умнее и т.п. Любой подарок, даже если по поводу его проведен год в раздумьях, может быть воспринят как оскорбление. Он окажется слишком дешевым, глупым, ненужным, намекающим на что-то обидное.

Ее совершенно не волнуют проблемы в семье сына. Даже если внуки серьезно больны, или в семье имеются какие-то неразрешенные трудности, все это просто ерунда перед ее потребностями.

Ей должно отдаваться лучшее, потому что она - это все, что есть у сына, а все остальные просто побочные продукты, которые она разрешила сыну иметь.

Она считает, что всегда первая в списке нуждающихся, а все остальные, к примеру, внуки, могут обойтись чем-то более дешевым и простым. Или вообще обойтись без этого.

Успехи также расцениваются как должное, и как возможность что-то получить для себя. Если у сына есть деньги на машину, или он скопил деньги на отдых, то это должна быть ее машина, и ее путешествие.

Она может брать взаймы у семьи сына большие деньги, до нескольких миллионов и спускать их на ерунду. У нее и в мыслях нет их возвращать. Она считает, что это ее деньги и, она может ими распоряжаться, как хочет.

Иногда она может формально обещает вернуть долг, но это только для контроля над ситуацией и чувства собственного превосходства. Ведь все зависит от нее: хочет – вернет, не хочет – не вернет.

Ну, а если уж невестка что-то требует, да ладно, требует, просто имеет некоторые потребности или на что-то претендует, - это вообще невиданная наглость. Она же "никто", и "что она собой возомнила".

А если еще сын действительно стал тратить деньги и время на свою семью, то он - предатель.

Однако, нарциссическая мать никогда не откинет его в гневе, потому что "остаться в гордом одиночестве" в ее планы не входит.

Она обозначает свое чадо как "глупенького слабенького дурачка", которым "вертит коварная невестка", а "этой", понятно, что только деньги нужны, и она хочет обокрасть несчастную свекровь.

Более того, "эта коварная молодуха" не спит буквально ночами и обдумывает, как бы ущемить и оскорбить мамо и по-прочнее привязать бедного мальчика к себе.

Меж двух огней

Чтобы не расстроить маму, семья сына иногда бывает вынуждена скрывать покупки или поездки, потому что мамо реагирует на них, как если бы она увидела у кого-то украденную вещь.

Гневу нет предела, она может, не стесняясь в выражениях, оскорблять, унижать, грозить и даже бросаться с кулаками, а в результате хлопнуть дверью.

Но если вы думаете, что она ушла навсегда, вы глубоко ошибаетесь. Свекровь-нарцисс некоторое время будет изображать оскорбленную в лучших чувствах, периодически звонить и выливать на невестку и сына ушат грязи, требовать возмещения ущерба и извинений.

В своем поведении она не видит ничего предосудительного. Если извинений не последует, то в один прекрасный день она просто сделает вид, что ничего особенного не произошло и снова придет за деньгами или требовать заботу сына.

При этом, мало кто из посторонних может поверить, что свекровь, буквально святая женщина, на что-то такое способна.

Нарциссы могут довольно удачно включаться в общество и даже блистать в нем. Если невестка рассказывает кому-то, что мама супруга вчера в бешенстве била посуду и ломала мебель, из-за того, что они купили сыну ноутбук, то ей не будут верить. Более того, она будет выглядеть, как желающая очернить достойную даму.

А «достойная дама», в свою очередь может не стесняясь, так представить невестку, как и в страшном сне бы не приснилось.

Например, на недоуменные вопросы знакомых, что же там произошло с мебелью и посудой, дама может поведать о том, что невестка алкоголичка или психически больная. Вот она это все делает, а потом обвиняет других, чтобы никто не узнал о ее пристрастиях. И бедный сыночек, так попал…

Но "поздно, дети же, вот он и живет с этим чудовищем".

И ей верят. Какое впечатление такие рассказы производят на невестку, которая еще и пострадала в процессе разгрома, рассказывать не буду.

Учитывая, что на все выходки свекрови сын, как правило, отвечает послушанием и виной в разной степени тяжести, это немало раздражает невестку.

Часто муж опасается перечить или же отстраняется от процесса гнобления своей жены матерью. Делает вид, что ничего не происходит.

После ужасного скандала, когда невестку в ее же доме мама мужа смешала с грязью, на следующий день супруг уже бросает семью, пренебрегает семейными планами и несется к маме, которая требует чего-то несущественного.

Жена часто может получать несравненно меньшее внимание и подарки на праздники. Маме может быть подарено кольцо с бриллиантом, а жене - букет ландышей, купленных у метро.

На требование решить и расставить приоритеты - "жена или мама" - муж раздражается или молчит. Или же говорит «ну она же мать, она меня вырастила» или «жен может быть много, а мать одна».

Хотя далеко не все мужчины послушно идут за мамой. Некоторые могут полностью себя от нее изолировать, вести с ней непрерывную борьбу или же четко держать свои границы.

Тем не менее, это не останавливает мать от регулярных рейдов и атак с целью найти слабые стороны и трещины в семейных отношениях.

И, учитывая, что невестка расценивается как «никто», именно она обычно и расценивается как то самое «слабое звено», и на нее идут постоянные атаки.

Иногда, если сын достаточно критичен к поведению матери, эти атаки проводятся "за глаза" или при отсутствии сына, иногда в виде сплетен и оговоров.

Это те анекдотичные случаи, когда оставшись одна, свекровь может досыпать соли в борщ, разбросать мусор или прихватить золото невестки, чтобы сказать, что она его продала или потеряла (а "бедный сыночек-дурачок все ей покупает украшения, она ж этого не ценит"). Это тоже может значительно подпортить нервы.

Такое положение вещей часто приводит к разладу в семье. У невестки просто кончаются силы на борьбу с мамо. Муж часто не принимает ее сторону, либо не верит, что его мать способна на всякие глупости с золотом и солью в борще. Зачем ей это надо? Жена видится как какая-то фантазерка-истеричка.

Что тут сделаешь? С мамой уже ничего не сделаешь. Она такая много лет, ее характер сложился. Все ее наскоки совершенно не зависят от отношения невестки к ней, и вообще от личности невестки. Как вы себя не изменяете, как не подстраиваетесь, вы все равно ей не угодите.

Что делать

1. Банальный совет - берегите нервы и не реагируйте. Не делайте психологическую проблему свекрови своей собственной. Не включайтесь в борьбу.

Основные взаимоотношения происходят между мамой и сыном. Муж должен проблему своей связи с матерью решить сам. Если он этого не сделает, вы бессильны сделать это за него.

Это довольно сложно, но если вас цепляют придирки и высказывания свекрови, это ваши слабые места, в вашем "Я", и с ними надо работать.

2. Отстраняйтесь от близких контактов со свекровью. Это не значит спрятаться от нее. Ведите себя формально и вежливо, не оправдывайтесь.

3. Никогда ничего не рассказывайте про себя из того, что является для вас личным и эмоционально окрашенным. Все сказанное может быть использовано против вас.

4. Если заметили «шалости» свекрови, в отвлеченной форме скажите, что заметили это, без попыток обвинить или обратить внимание мужа.

5. Не прячьте покупки и любые приобретения. Это ваши деньги, и вы тратите их, как считаете нужным.

6. Не отвечайте на провокации. Как только чувствуете, что температура ваших эмоций достигла 60-ти градусов, прекращайте общение.

7. Ставьте мужа в известность о ваших чувствах к происходящему, но не ставьте его перед выбором. Не поддавайтесь на разговоры про то, что вы должны принять любое безобразие в отношения себя только потому, что это его мать, что у нее гипертония или было тяжелое детство.

Выбор должен быть в ваших руках - хотите ли вы жить в этой семье или нет.

Вы можете любить мужа, но жертвовать собой, и, часто, детьми, ради его взаимодействия с матерью - нет смысла. Если он сам не хочет себя менять, ваша любовь здесь бессильна.

8. Старайтесь отстранить детей от различных игр и манипуляций бабушки.

9. Понаблюдайте до брака, как ваш бойфренд относится к потребностям матери, и как она относится к нему. После периода влюбленности перекос в сторону матери будет еще более выражен. Подумайте, нужно ли это вам.опубликовано econet

Автор Наталья Стилсон

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