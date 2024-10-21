Как подменили!

«Ну как же так, у меня такая милая девочка росла! Слова поперек не скажет, вежливая, приветливая, а сейчас как будто подменили ребенка! Спорит постоянно, хамит, голос повышает. Представляешь, что вчера заявила? «Выйди из моей комнаты и закрой дверь!». И мне хамит, и учителям, и родственникам. Бабушка уже с таблетками не расстается…», – сквозь слезы говорила мне Ольга, мама тринадцатилетней дочери Ксюши
«Ну как же так, у меня такая милая девочка росла! Слова поперек не скажет, вежливая, приветливая, а сейчас как будто подменили ребенка! Спорит постоянно, хамит, голос повышает. Представляешь, что вчера заявила? «Выйди из моей комнаты и закрой дверь!». И мне хамит, и учителям, и родственникам. Бабушка уже с таблетками не расстается…», – сквозь слезы говорила мне Ольга, мама тринадцатилетней дочери Ксюши.
Ксюша правда была очень покладистой девочкой. Проблем не было никогда. «Подменили» Ксюшу в 12 лет. Она вдруг стала отстаивать свою точку зрения, выражать несогласие с родительскими требованиями, начала «хоть бы как» относиться к учебе и занятиям в художественной школе.
На самом деле, ничего необычного – наступил период, называемый красивым словом «пубертат». Которого боятся родители и учителя, который чаще всего сопровождается вот таким поведением ребенка.
Термин происходит от латинского pubertas — возмужалость. И процесс это очень непростой. Не буду вдаваться в научное объяснение происходящих в это период гормональных и прочих изменений в организме, это всем родителям известно. Давайте разберемся, что происходит в процессе взросления в голове и сердце у подростка?
Человек начинает совершать не совсем приятные для себя открытия. Он понимает, что мир – не такой добрый и заботливый, каким казался раньше. Он начинает видеть несправедливость. Он осознает, что в этом мире, кроме мамы и папы, которые любят и ценят тебя любого, есть еще миллионы людей, которым надо доказывать, что ты чего-то стоишь.
Не, не так – кроме мамы и папы, которые ЦЕНИЛИ тебя любого, а теперь тоже стали частью несправедливого и порой жестокого мира. Что с этим миром делать и как найти в нем свое место взрослеющий человек не знает. А делать и искать надо. И надо твердо встать на ноги. И надо подняться.
Есть много способов подняться над поверхностью мира: к примеру, хорошо учиться, и тогда ты будешь выше других. Или добиться успехов в спорте, и тогда ты поднимешься на пьедестал. Или похудеть, накачать мышцы, и тогда ты будешь самым красивым.
Но эти и другие подобные способы, во-первых, не дают результата немедленно (а они хотят здесь и сейчас!), а во-вторых, требуют усилий и труда. И человек, особенно когда он еще не выработал в себе ресурсов для этих самых усилий, выбирает самый простой способ.
Самый просто способ подняться – опустить того, кто рядом. А рядом мы, родители. И нам прилетает чаще других. Гениальный Александр Дольский, на мой взгляд, отлично сформулировал: «Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям».
Очень трудно совладать с подростковым хамством. Надо быть Статуей Свободы, чтобы не завестись за секунду от крика любимой детки: «Да вы достали уже, отвалите и закройте дверь!!!». Что делать?
Ну, не думаете же вы, что он с вечера разрабатывает коварный план мероприятий с целью вас побольнее задеть? Вспомните свои чувства и эмоции, когда срываетесь на крик. Наверняка жалеете потом, правда?
С ребенком происходит то же самое! Разница в том, что мы, как люди взрослые, можем осознанно относиться к происходящему и прогнозировать результат. У ребенка таких навыков еще нет. А что делает мама, пока у ребенка не сформировалось умение? Помогает. Когда вы учили его вытирать попу после туалета, тоже было не очень приятно, но вам же не приходило в голову ругать и наказывать его за то, что он делать не умеет?
Лайфхаки:
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Вот именно, зачем? Чего добьемся? Ну, кроме пожара? Станет от этого ребенок спокойно с вами разговаривать? В следующий раз подумает, прежде, чем хамить? Мы точно знаем, что не подумает.
Из любого конфликта победителем выходит тот, кто сильнее эмоционально и психологически. Сильнее должны быть мы, взрослые, иначе ребенок лишается опоры. Опора стоит как Александрийский столп, ее никакой вражеской авиацией с места не сдвинешь.
Силу нам придает наша взрослость, которая уже наградила нас мудростью и опытом. В отличие от ребенка мы уже знаем, что, живя под одной крышей с подростком, ходим по минному полю. Взорваться может в любой момент и по любому поводу. Ребенок к этому не готов, мы – готовы. Предупрежден – значит, вооружен. Спокойствием.
Лайфхаки:
Вспоминаем, что кричать в ответ мы уже пробовали и ничего хорошего из этого не выходит. Включаем логику: если это не работает, мы это не используем, это вхолостую. Повторяем про себя мантру: Я взрослее, я умнее, я умею сохранять спокойствие.
Пытаемся понять, чего добивается ребенок в этой конкретной ситуации? Зачем вам его непременное согласие? Это правда необходимо, чтобы дочь именно сейчас помыла посуду? Почему? Уверены, что необходимо – объясните, почему через полчаса ее помыть нельзя (начнется мировая война, нам на всю жизнь отключат воду, посуда начнет гнить и превращаться в крыс и тараканов и т.д.).
Часто мы «закусываемся» на пустом месте, по принципу «чтобы знал свое место». Чтобы не возражал. А так ли это хорошо? Не научится возражать вам – не сможет возражать посторонним. Например, тем, кто предложит попробовать наркотик. Опыта отстаивания своей позиции нет, зато есть опыт подчинения тому, кто сильнее и взрослее.
У меня на консультации была мама, которая видела неразрешимую проблему в том, что дочь не хочет гладить по ее просьбе.
– Отец говорит – она гладит. А я говорю – ни в какую. Что делать?
– Так пусть отец говорит, – посоветовала я. – Вам что важно, чтобы белье было поглажено или чтобы она вам подчинялась?
Оказалось, все гораздо проще, чем кажется! Компромисс часто становится спасением от хамства и конфликта в принципе.
Вспоминаем: Любовь – это не всегда «ДА». Это отсутствие страха сказать «НЕТ».
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Проще всего – дать ее там, где это возможно. Часто мы заводимся вообще без причины. Умоляю и заклинаю: ну забудьте уже про шапки! Ну смысл зарубаться из-за неё, все равно же снимет за первым же углом!
Ребенок нахамил учителю – это отношения ребенка и учителя, не стоит в них вмешиваться! Помочь надо. Помощь – это услышать ребенка, понять причину его поведения, посоветовать, как себя вести и вмешаться, если того требует ситуация и просит ребенок, то есть выступить на стороне ребенка.
В паре учитель-ребенок второй всегда в заведомо слабом положении. В ситуации конфликта он чаще всего – жертва. Жертва защищается, как может. На равных говорить может только взрослый со взрослым.
Лайфхаки:
Остановить его можно двумя способами: отойти в сторону или поставить стенку, о которую он шибанется и остановится, т.е. неожиданную преграду. Ведем себя, как Айболит с разбойниками.
Лайфхаки:
Почему ему легче нагрубить, чем поговорить спокойно? Ведь спокойно – это результативнее в разы! Промониторьте свою реакцию на хамство.
Чаще всего мы обиделись и ушли, а ребенку только этого и надо, он не знает, как вести себя в конфликте. А когда не знает, надо учить. Читайте вместе статьи и книжки по конфликтологии, идите на тренинги, что угодно!
Главное, чтобы подрастающий деть понял: вас не устраивает такое положение вещей и вы готовы до победного конца бороться за спокойствие в семье!
И еще. Все дети, бывает, наглеют (границ-то еще нет у них). Обычно, при нормальных отношениях, детей несложно поставить на место (см. лайфхаки). Но если это постоянная проблема, то тут уже надо копаться в ситуации.
Периодическое откровенное хамство – не от хорошей жизни, даже если со стороны кажется, что деть как-сыр-в-масле. Но мы в любой ситуации употребляем этот термин – «ХАМСТВО» и сводим любую ситуацию к одному родительскому желанию ” поставить на место”. Если хамство для ребенка стало нормой, то проблема – в отношениях.
Из-за проблем в отношениях с родителями кто-то уходит в болезни, кто-то всю жизнь пытается угодить. А кто-то хамит.
То есть хамство – признак того, что еще не все потеряно. Хуже, когда болеет или угождает.
Волшебной палочки нет. Эффективная борьба с подростковым хамством – это, чаще всего, борьба родителей с собственными проблемами. Их много, очень много.опубликовано econet
Автор Марина Солотова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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