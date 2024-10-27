Если родители счастливы и адекватны – могут справиться со сложностями без наказаний

Сколько раз Вы слышали, как родители обижают своих детей, кричат на них и ругают. Оказывались ли сами в такой ситуации, «когда проще шлепнуть по попе»? Вы видите, что один и тот же ребенок обижает всех детей во дворе?..

Как часто гуляя на детской площадке, Вы видите, что мама бьет сына, папа кричит на дочь или один и тот же ребенок ежедневно обижает всех детей во дворе?

О том, почему нельзя бить детей

Сколько раз Вы слышали, как родители обижают своих детей, кричат на них и ругают. Оказывались ли сами в такой ситуации, «когда проще шлепнуть по попе»?

Мы взяли интервью у Светланы Ройз, детского и семейного психолога, автора, книги «Волшебная палочка для родителей», «Где живет ангел», «Практическое ребенковедение», мамы двоих детей, почему нельзя быть детей, как причина того, что родители поднимают руку на ребенка, как справиться без насилия и реально ли вообще договориться с детьми мирно.

Мы знаем, что родители изначально обеспечивают ребенку безопасность, так как до определенного возраста сами по себе являются этими «границами безопасности».

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А если сам родитель становится источником опасности, то и мир для маленького человека – источник травматизации.

Первые границы ребенка – это изначально его тело, отношение к телу, к потребностям, к его пространству, вещам, личности, эмоциям.

Дальше – границы квартиры. Затем – социальные границы.

И если эти границы нарушают те, кому он изначально доверяет, кто отвечают за их сохранность, то восприятие мира как такового искажается и в дальнейшем не может быть безопасным.

Если мы перейдем в пласт физиологии: у нас есть структура, называющаяся блуждающий нерв, вагус. Он начинает свое движение от стволовых структур мозга и, проходя вдоль тела, захватывает практически все системы органов.

Если он активирован – в тонусе, то мы чувствуем себя оптимистичными, у нас меньше склонности к депрессивному поведению, неврозам. В целом, мы ощущаем себя в жизни, в отношениях – в безопасности.

Если вагус не активирован – не в тонусе, то мир для нас может быть опасен, зол. И этот изначальный «тонус» вагуса закладывается в первые годы жизни.

Первые отношения в нашей жизни – это отношения с родителями. Они формируют тот фильтр, через который ребенок может смотреть на все свои взрослые отношения.

О причинах наказаний

Наказывают от бессилия. От того, что нет другого опыта. Если самих родителей в детстве били – где им взять нейронные связи других реакций?

Как-то я гуляла с младшим ребенком на площадке и увидела, как другая мама ударила свою дочку и сама этого испугалась. Видно, что для мамы это несвойственный опыт воздействия. Они обе растерянно смотрели друг на друга.

Потом мама спросила у дочки: «А если твоя дочка или твоя кукла будет себя так же вести – как ты будешь вести себя в ответ?»

И дочка вопросительно спрашивает: «Буду ее бить?»

Я тогда крепко задумалась. Ведь именно так и происходит «передача жизненного опыта». Дети будут пользоваться только тем, что в них вложили. Боль несет за собой боль.

Нам важно не просто прочесть умные книги, записать алгоритм – что делать, когда ребенок ведет себя плохо.

Важно исцелить своего «внутреннего ребенка», трансформировать опыт в «своей внутренней территории», делать что-то для своей собственной терапии.

Не считайте ребенка продолжением – копией себя. Надо держать в фокусе – что он совсем другой.

Для ребенка наше воздействие может быть или более, или менее травматичным, чем для нас такое же воздействие в детстве. Это совершенно другой человек, с другим психотипом.

И конечно, важно дать себе право на ошибку.

Но здесь есть подвох.

Раньше была стратегия директивного воспитания, а сейчас мы шатнулись в абсолютно излишне демократичное воспитание.

А детям нужны границы дозволенного. И важно, чтобы эти границы были установлены у всех членов семьи.

Потому что для детей травматично, когда один родитель разрешает, а другой – запрещает.

Или один и тот же родитель в разные моменты то запрещает, то разрешает. Это создает хаос внутри, повод для манипуляций или более жесткой «проверки границ».

Почему родители срываются, наказывают детей? Мы, не имея возможности справиться с глобальным напряжением, сливаем его в ребенка. И очень часто бывает следующее.

Например, мальчик очень похож на папу. А мама напрямую не может заявить папе о напряжении, которое есть в отношениях, она делает это опосредованно, через ребенка. То есть она вымещает свой гнев на сыне.

И следующий пункт – нам важно перестать суетиться, всеми силами постараться замедлиться. Необходимы время, пауза, чтобы все охватить, узнать, записать, обдумать.

Нужно переформатировать свою жизнь. Мы ее форматируем на вкладывание в детей самого лучшего, в нашем представлении.

А на самом деле самое лучшее – когда рядом с ним счастливые, адекватные родители. Если родители счастливы и адекватны – могут справиться со сложностями без наказаний. А счастье – это уже тот выбор, который делает родитель.

Часто пытаемся прийти к счастью за счет ребенка. «Если мой ребенок получит золотую медаль, реализует мои желания – я буду счастлив. Или я буду наказывать себя через него».

За что нельзя наказывать

Не можем наказать ребенка за то, что он рисует на обоях, если это не было обозначено в правилах семьи.

Это ведь понятно, что маленький ребенок, до трех лет, расширяет границы своего мира за счет захода на новые территории. Разбрасывает свои игрушки, рисует на обоях

Он смотрит на видимые следы, которые он может оставить в мире. И это – с его точки зрения – творчество (и конечно, он не знает о стоимости обоев и о количестве действий по организации ремонта)!

Если это происходит, то нам нужно наклеить лист бумаги на обои, чтобы можно было рисовать. Тогда мы вводим правило, что на обоях рисовать нельзя, но можно рисовать на листе.

То есть мы не можем ничего забрать, ничего не дав взамен. Если есть потребность в реализации – ее важно удовлетворить.

Нельзя наказывать за то, что связано с физиологией, – мочеиспускание, дефекация. Это не приведет к гармоничным последствиям.

Нельзя наказывать за естественные эмоции – что ребенок разозлился или расплакался. Для многих родителей это, к сожалению, не очевидно.

Мы знаем, что у нас есть весь набор эмоций и чувств. Но мы хотим наказать ребенка за те чувства, которые у нас самих под запретом. Или просто непереносимы (из-за нашей усталости или жизненного опыта).

Нельзя наказывать за исследование мира. Наша задача – «возглавить» этот процесс, а не подавить естественную потребность ребенка.

Если мы видим, что он идет в опасные опыты – мы с ним прописываем правила безопасности.

Есть дети, у которых все падает из рук, – это происходит не специально, а связано со структурой их мозга.

Есть дети, которые постоянно натыкаются на какие-то предметы. Если мы пойдем к нейропсихологу, то он

расскажет, что у этого ребенка сложности со стволовыми структурами и недостаточное развитие лобных структур мозга. И посоветует специальные упражнения.

Получается, что мы часто наказываем ребенка за то, с чем он изначально не может справиться. И если мы постоянно попадаем в какую-то ситуацию – правильнее пойти к специалисту, поискать об этом больше информации.

Часто это связано, в том числе, и с ощущением своих границ.

Логика следующая: если я не ощущаю своих границ, то буду не чувствителен и к чужим. Буду в них вторгаться.

Наша задача помочь ребенку сформировать свои собственные границы, и знать, где его.

А это связано с обниманием, тактильным контактом, принятием частей тела, которые во многом табуируются, с уважением к собственной территории.

Потом это распространяется на чужие вещи и на чужие страны, если смотреть глобально (мы ведь часто не задумываемся, как по своей воле, без согласия ребенка, хватаем его на руки, прерываем его действия…).

О том, как договориться с ребенком без насилия

Самое главное – признать, что это вообще возможно. Но для этого родитель рядом с ребенком должен находиться в состоянии «Взрослого» – быть в контакте со своими знаниями, опытом и, в первую очередь, со своими эмоциями и потребностями.

Если я в состоянии «Взрослого», то выбираю методы и стимулы, которые могут корректно воздействовать в конкретной ситуации.

С ребенком можно договориться и выстроить гармоничные границы в отношениях, если ты хорошо ощущаешь собственные границы.

Вообще, работа с родителями для выстраивания отношений с ребенком начинается с того, что взрослый входит в контакт со своими собственными потребностями.

Наше излишнее эмоциональное отреагирование – вспышка эмоций – происходит тогда, когда нарушаются границы нашей территории – тела, времени…

И если родитель не заботится о своих силах, о своем личном времени, своем ресурсе (модное слово, но не знаю, чем заменить сейчас), если он просто уставший, он будет острее реагировать на все, что происходит с ребенком.

Действительно, когда мы в выгоревшем состоянии, здоровая реакция оказывается сложной или невозможной.

Если ребенок у родителя в жизни оказывается на первом месте по значимости – значит, родитель вкладывает сейчас больше, чем у него есть. И ребенок часто несет ответственность за нашу усталость, нереализованность.

При всей любви и заботе о детях – всегда прошу обращать внимание на то, что ребенок не может быть смыслом жизни. Это огромная нагрузка и ответственность для него.

Даже маленькому человеку важно видеть, что у мамы есть хотя бы немного свободного времени, чтобы выпить чай, поесть двумя руками, сходить в туалет и душ (как мама малыша – очень ценю эти радости).опубликовано econet

Беседовала Ольга Заруба

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