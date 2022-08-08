НЕразборчивые женщины

Как часто одиночество приводит к тому, что женщина совершенно не разбирается в мужчинах и залипает на тех, кого нужно обходить стороной. Женская неразборчивость завершается болью и страданиями. Отдавая мужчине свои ресурсы - время, энергию, эмоции, а порой и деньги женщина оказывается ни с чем

Как часто одиночество приводит к тому, что женщина совершенно не разбирается в мужчинах и залипает на тех, кого нужно обходить стороной. Женская неразборчивость завершается болью и страданиями.

Отдавая мужчине свои ресурсы - время, энергию, эмоции, а порой и деньги женщина оказывается ни с чем. Опустошенная и с болью в сердце, она опять остается одна, закрывая на время свою душу, до очередной попытки обрести свое счастье.

Одиночество приводит к неразборчивости в мужчинах

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Альфонс или неудачник: как определить

Определить неудачника не сложно. Никогда не верьте его словам. Обратите внимание на его действия, на то, как он справляется со своими проблемами.

Стремится ли он к лучшей жизни? Делает ли для достижения этой цели все возможное, или только говорит о том, как ему тяжело?

Готов ли он браться за любую возможность заработать или ищет работу «по душе»?

Обратите внимание, как он делает любую работу: быстро или медленно, делает все до конца или оставляет на полпути?

Говорит постоянно о своих чувствах и любви к вам или как улучшить благосостояние?

Понять, умеет ли мужчина зарабатывать деньги можно за 1-2 месяца. Если вы видите, что кроме красивых фраз и ласки вы не сможете от него ничего добиться, то сразу признайтесь себе, что ваш избранник вряд ли порадует вас деньгами и дорогими подарками, но зато, вполне возможно вам будет комфортно, удобно и тепло с ним.

Выбор то всегда за вами – любить мужчину с деньгами или без. Но ни в коем случае не тешьте себя надеждой, что любовь способна творить чудеса и ваш мужчина с ее помощью избавится от всех проблем и станет успешным. Просто честно оцените своего кавалера и тогда не будет никаких неприятных сюрпризов и разочарований.

Выбор за вами – наслаждаться любовью и заботой, но тратить больше, чем ваш партнер или вовремя открыть глаза на реальность. Но не грейте себя надеждами, что все изменится.

Если вы убьете в себе надежду, что он изменится и сможете не обращать внимание на устоявшиеся стереотипы, то вполне вероятно вы будете жить долго и счастливо. Главное с самого начала понимать, что вас ждет.

Женские иллюзии

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы полюбить несостоятельного мужчину. Проблема состоит в том, что женщина часто не готова согласиться с этой реальностью, как не способна и определить потенциальные возможности мужчины. Она уверяет себя, что это всего лишь временные трудности партнера, тогда как на самом деле это его обычное состояние.

Женщина надеется, что скоро, наконец, настанет момент, когда мужчина придет к финансовой стабильности. Но на самом деле она абсолютно не согласна любить его без денег до конца жизни. А может быть, она и согласна, но при этом он должен соответствовать другим ее условиям. Быть покладистым, послушным, любящим и нежным. Как будто она за свои же деньги покупает необходимое для себя.

В одной семье женщина играет роль кормильца, муж при этом занимается бытом и всех все устраивает. В другой жена – домохозяйка, в третьей семье - обязанности поделены поровну. В каждой паре свои устои и порядки.

Вопрос стоит только в осознанном выборе. Когда вы осознаете, какие ваши особенности будут реализоваться с мужчиной без денег. Зачем он вам? Что вы получаете в отношениях с ним? С чем придется столкнуться в отношениях с этим мужчиной? Если есть понимание причин и вы счастливы, то никаких проблем в этом нет.

Проблемы возникают от нежелания видеть реальность, от ваших иллюзий. Когда женщина наделяет партнера неприсущими ему качествами, начинаются проблемы.

Необходимо научиться видеть разницу в ситуации, в которую мужчина попал временно или это его привычный образ жизни. Или вы принимаете его целиком или не принимаете совсем. Не нужно ждать завтра. Его не будет, как и «лучше», «скоро» и «по-другому».

Мужчина останется таким, какой он есть. Со временем изменится только проявление его чувств к вам. Их станет меньше. А теперь отнимите от его денег, вернее их отсутствие, проявление любви и заботы к вам. И что останется? Будете любить такого? Если ответ да!!! Вы счастливая женщина, способная любить искренно.

Женщина способна поднять мужчину в финансовом плане, но не стоит забывать о мужском потенциале. Только от него зависит, покорит он эту высоту или нет. Если мужчина лишен потенциала, то здесь женщина, какой бы силой она не обладала, не сможет ему помочь в этом.

Главная проблема женщин, которая приводит к неразборчивости в мужчинах – это одиночество.

Желание быть нужной

Желание быть нужной, ценной и любимой затмевает весь логический ум женщины. Просто хорошо, просто хочется. А потом начинает думать - зачем он ей такой нужен? Это все равно как худеющей женщине поесть много не полезной пищи - вкусно, хорошо, но ничего кроме вреда. А можно наоборот, сказать себе - ну и что, что такая еда. Мне она нравится, даже если я стану толстой, все равно я буду её есть. Это выбор, который мы делаем сами.

Все мужчины знают о природной женской потребности в любви, и это становится их главным козырем.

Альфонсы очень умело и искусно пользуются этим. Они, как никто другой знают заветные кнопочки в женской душе. Они играют на главных женских потребностях. Они удовлетворяют их, но, к сожалению, небескорыстно.

Мой совет всем женщинам: насколько бы сильно вы не устали быть одинокой, не спешите впускать мужчину в глубины своего сердца. Приглядитесь к нему повнимательнее.

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Не стоит сразу отвергать мужчину без денег. Возможно, на самом деле он переживает сложный момент в своей жизни. А даже если он по жизни такой, а не в периоде дело, то оцените его душевные и человеческие качества. Какие принципы у него, какой у него внутренний стержень.

И если вам подходят его человеческие качества, то и наслаждайтесь отношениями. А если для вас важно, чтобы у мужчины были деньги, то не оставайтесь с партнером, неспособным удовлетворить ваши материальные потребности на протяжении длительного времени. Это будет вас только разрушать.

Не растрачивайте понапрасну свои силы и драгоценное время, а взгляните в глаза реальности. Не ждите момента, когда вы намертво привяжетесь к такому мужчине.

Главное не то, что вы полюбили необеспеченного мужчину. Важно ваше отношение к этой ситуации. Если вам кажется, что вы полюбили его, но его неспособность зарабатывать является значительным препятствием для любви, то это неизбежно приведет к разрыву отношений.опубликовано econet.ru.

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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