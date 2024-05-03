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Почему люди избегают общения с теми, кому плохо

Источник: facebook.com 03 мая 2024 6734
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Люди избегают общения с теми, кому плохо. Очень часто, находясь в едином пространстве с тем, кому плохо, они сталкиваются с атакой собственных чувств, с которыми слишком сложно справиться, и начинают лихорадочно перекрывать тревогу и беспомощность: давать советы, предлагать рецепты, действия, и тому подобное

Почему люди избегают общения с теми, кому плохо

Люди избегают общения с теми, кому плохо. Очень часто, находясь в едином пространстве с тем, кому плохо, они сталкиваются с атакой собственных чувств, с которыми слишком сложно справиться, и начинают лихорадочно перекрывать тревогу и беспомощность: давать советы, предлагать рецепты, действия, и тому подобное.

Просто находиться рядом...

Если человек в остром переживании горя, депрессии, упадка, потери, расставания, первое, что ему нужно - это просто присутствие.

Очень сложно выдержать чувство беспомощности и преодолеть установку "нужно чем-то помочь, срочно ищем чем именно". Именно поэтому многие теряются и не умеют обращаться с людьми в острых тяжёлых переживаниях. 

Сложно находиться в переживании с кем-то, просто разделять эмпатически, быть с ним, а не искать рецепты, действия и способы отвлечь. Просто находиться. 

Действовать требует неокортекс, но все наши глубинные чувства - это рептильный мозг. Гиппокамп. Лимбическая система. Рациональное мышление новой коры ничего не даст. 

Почему люди избегают общения с теми, кому плохо

Если человеку рядом с вами плохо, найдите в себе ресурсы просто побыть с ним без рациональных советов "что делать и куда идти".

Советы имеют смысл уже после, когда удается прожить и пережить основной объем невыносимых чувств.опубликовано econet

Елизавета Балабанова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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