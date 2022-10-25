ПЛАТА ЗА ОТНОШЕНИЯ

Если не нравится что-то в поведении, скажи. Не меняется, не имеешь права требовать, уходи. Значит, этот человек не соответствует твоим понятиям "друга". Если он не друг, то нет проблемы. Какое тебе дело до чужого человека?

Ситуация на горке. Два мальчика друга. Они катаются на ледянках. Саша ударяет случайно ногой по голове Сережу. Сережа начинает выть и обвинять Сашу в неаккуратности, следует высказывание:

- Как ты мог? Ты же мне почти брат!

Слово «почти» тут ключевое. Саша обижается на длительные обвинения, встает, уходит, но постоянно оборачивается. Смотрит, что делает Сережа. Я слышу ворчание Сережи «Жалко, что он ушел».

- Саша, вернись, я уже простил тебя.

Так они занимались обижательной-обвинятельной ерундой все остальное время. Сережа был постоянно не доволен чем-то, а Саша пытался ему угодить, а потом отбегал в обиде.

Что готовы отдать за то, чтобы получить желаемое?

Чего не было у Сережи? Не было платы за отношения. Это условие для готовности принять риск и ответственность за возможный удар ногой в процессе возни на горке. Удар может случится, а может и не случится.

Согласиться на эту вероятность - это стартовать в отношениях с определенными намерениями - принимать другого таким, какой он есть.

Когда есть такая готовность, принятие ситуации и друга, то обида если и будет, то кратковременная. Принятие друга на 40% оставляет возможность обижаться сильно, ведь он не так нужен. Принятие друга на 70% оставляет возможность обижаться периодически и чувствовать свою власть, утверждаясь великодушным прощением.

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Принятие друга на 100% лишает возможности им манипулировать, потому что ты изначально, мысленно разрешил ему быть свободным с тобой. Быть любым. В том числе, ошибаться, не возвращать долг и опаздывать.

Если же действие друга переходит рубеж принятия, то человек просто перестает быть другом.

Как так?

Договорились дружить и вдруг предать уговор, потому что достало и отношение изменилось?

Ой ой как страшно стать плохим.

Лучше плохим сделать другого.

Главное, правила, а не чувства.

Долг, жертва - вот гораздо более "надежная" основа для отношений, чем искренность.

Если не нравится что-то в поведении, скажи. Не меняется, не имеешь права требовать, уходи. Значит, этот человек не соответствует твоим понятиям "друга". Если он не друг, то нет проблемы. Какое тебе дело до чужого человека?

Для женщин частая тема.

Может ли мой мужчина изменять мне?

Что можно простить?

Оцените это. Дайте ответ для себя, честный и свой.

"Иногда, 1 раз и больше не прощу, никогда, может, но чтобы я не знала".

Наплюйте на общественное мнение, слушайте только себя, свои ощущения.

Соотносите реальность с указанием вашей платы за отношения – на что идете ради него? Что готовы принять, что отдать? Все, что он потом делает – это его ответственность. Он либо ваш мужчина (вы в уме поставили черту, границу), либо не ваш.

Изменил, а вы не готовы прощать?

Значит, не ваш.

Ваш бы не изменил, идите дальше.

Изменил, вы готовы простить на первый раз?

Прощайте полностью, но второй раз становится последним.

Можно, но чтобы вы не знали?

Тогда вы оцениваете ситуацию, сверяете свою готовность и нет вины-обид.

Вы согласны на это, значит, все в порядке.

- Какова цена свободы у художника? У него нет гарантий, но и нет руководителя. Он сам принимает решение, какую и когда написать картину, но также сам он должен думать о гонораре, который обеспечит ему пропитание. Вот цена его свободы.

- Какова цена свободы топ-менеджера в крупной компании? За приятную зарплату, оплаченный отпуск и прочий соц пакет, он отдает работодателю большую часть своего времени. Вот его цена. Здесь нет оценки со знаком плюс или минус. Здесь есть понимание ситуации, здоровое восприятие реальности.

Таким образом, вы свободны. У вас есть только некоторые физические ограничения, типа того, что вы не можете переплыть море или не спать подряд 10 суток. Остальное вам доступно.

Хотите жить в Австралии?

Учите язык, выясняете вопросы миграции и уезжаете.

Мечтаете хобби превратить в работу, любите рыбалку?

Тогда открываете рыболовецкое предприятие, заботитесь о водохранилище, рекламе, и перестаете думать о совещании и чужом отчете.

Теперь у вас будет совещание и отчеты на интересную для вас тему.

Вопрос, что готовы отдать за то, чтобы получить желаемое? Есть готовность сделать это или только говорить, хотеть?

- Я хочу быть с тобой, но...

По сути все, что сказано перед "но" не имеет особого значения.опубликовано econet.ru.

Автор Маша Мошковская

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