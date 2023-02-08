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ТЫ ЕЩЕ ВЕРНЕШЬСЯ

Источник: facebook.com 08 февраля 2023 6952
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У нас все получится. Мы не вернемся. Незачем туда возвращаться. Не надо возвращаться к таким людям. Теперь уже точно не надо. Даже если путь будет трудным, если непросто будет найти свое место под солнцем - в болото возвращаться не надо.

ТЫ ЕЩЕ ВЕРНЕШЬСЯ

"Ты еще вернешься к нам!", - такие слова на прощанье говорят часто. "Вернешься и будешь умолять, чтобы тебя обратно взяли!". Уходит ли человек из токсичного коллектива или от грубого эгоистичного партнера, из шизофреногенной семьи или из другого неприятного места - ему обязательно это скажут. "Ты еще пожалеешь, ничего хорошего не найдешь и вернешься!". Разными словами это говорят, но смысл один. И это - признак того, что вы правильно поступили. Приняли верное решение. Это нехорошее место, гнилое болото, из которого надо уходить.

Все получится

Вас использовали просто-напросто. И ничего хорошего там произойти не могло. "Мы будем тебя ждать, ты еще вернешься и будешь проситься обратно!", - так они говорят, в душе желая вам неудач и несчастий. Ждать они будут, чтобы вы приползли на коленях, как Блудный сын на картине Рембрандта, в одном ботинке и в лохмотьях, и на коленях просили прощения.

Но этого не будет. После прощальной фразы все становится ясным. Скрытая угроза, пожелание плохого - вот что в этих словах.

И не надо возвращаться к таким людям. Теперь уже точно не надо. Даже если путь будет трудным, если непросто будет найти свое место под солнцем - в болото возвращаться не надо.

Они просто завидуют. Просто хотят держать вас в рабстве. Потому и говорят, что ничего хорошего у вас не получится.

ТЫ ЕЩЕ ВЕРНЕШЬСЯ

Получится. И особенно бодрит то, что эти люди вас ждут обратно, с цепями, плеткой и миской корма. И всю жизнь будут припоминать вам неудачный побег.

Мы не вернемся. Незачем туда возвращаться. Разве что мимо проедем на хорошем автомобиле и скажем: "когда-то я убежал отсюда и нашел свое счастье!". Чаще всего так и бывает...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.ua/

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