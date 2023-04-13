Чем отличается психологическое здоровье от психического? Существует фраза: психически здоров — личностно болен. То есть, если такой человек пойдёт к психиатру — ему никакого диагноза не поставят, но личностно (психологически) он нездоров. И в какой-то из сфер это будет проявляться.

Итак, психологическое здоровье — это гармоничное и позитивное состояние личности, её мышления и образа жизни. Оно заключается в способности человека слышать себя, развивать свой потенциал, справляться со стрессами и продуктивно работать. Психологическое здоровье неотделимо от физического самочувствия и успешной социализации человека в обществе.

Психологическое и психическое здоровье

Оно касается не только «меня» в отношении «меня самого», но и в отношении других людей, жизни человека в разных социальных средах (в семье, на работе, учёбе), Оно определяется и тем, как человек чувствует себя во время отдыха, в отношении своего тела, насколько он может чередовать работу и отдых. В каждой из таких сфер можно найти то, что будет говорить о благополучии или неблагополучии личности.

Одна из формул психологического здоровья (благополучия) — это формула Зигмунда Фрейда, который говорил, что главная задача терапии — это помочь человеку научиться любить и работать. Нынешние психоаналитики добавляют, что не только любить и работать, но и делать это с удовольствием.

Чем отличается психологическое здоровье от психического? Существует фраза: психически здоров — личностно болен. То есть, если такой человек пойдёт к психиатру — ему никакого диагноза не поставят, но личностно (психологически) он нездоров. И в какой-то из сфер это будет проявляться.

Например, он на работе очень старается, копит огромное количество напряжения, потому что не находит способа справляться с раздражением на коллег, с обидами на начальника. Потом приходит домой и выливает весь негатив дома: кричит на жену, бьёт детей. Всё это можно считать психологическим неблагополучием личности.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Определяем психологически здорового человека

Психологическое здоровье взаимосвязано со всеми сферами жизни, но, если «плясать» от личности, то психологически здоровым мы считаем человека, у которого нормальное восприятие реальности: у него нет галлюцинаций, он понимает, где находится, ведёт себя адекватно в каждой ситуации: там где надо, веселится, где необходимо проявить уважение — он его проявляет, где нужно быть ответственным — он выполняет взятые на себя обязательства.

Самая главная характеристика психологически здорового человека — это выбор. Он делает всё исходя из своих осознанных выборов. В отличие от человека нездорового, который действует стихийно или с оглядкой на кого-то — реального или воображаемого. (Вспомните Грибоедова: «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»).

Психологически благополучный человек может быть в общении довольно открытым, честным, искренним, из-за чего порой не очень приятен окружающим. Потому что в отличие от психологически нездоровых людей он не прибегает к манипуляциям, заискиваниям, действиям, которые бы вызывали желаемую для него реакцию у окружения.

Допустим, жена говорит мужу: «Не хочешь ли ты свозить меня в парикмахерскую?» Муж-манипулятор ответит: «Да, дорогая». А потом он говорит ей: «Можно я завтра съезжу на рыбалку? Я же тебя отвозил вчера». Она отвечает согласием.

Здоровый муж честно говорит супруге: «Послушай, дорогая, я не хочу тебя везти сегодня в парикмахерскую, я смотрю футбол. Могла бы ты сама съездить?» При этом он совершенно спокойно может сказать: «Завтра я еду на рыбалку».

Психологически здоровые люди способны устанавливать здоровые отношения привязанности. У всех у нас есть травмы привязанности, растущие из детства. Люди, которые живут в гармоничном партнёрстве, могут исцелить свои раны и создать семью, где они будут получать удовольствие, радость, удовлетворять различные потребности и реализовывать все цели, для которых семья предназначена.

Люди с нарушением привязанности чаще всего образуют различные деструктивные союзы, где один превращается в преследователя, а другой — в отстраняющегося. Чаще всего встречающийся союз такого рода — это женщина-преследователь, которая чего-то хочет от мужчины, и мужчина, который пытается от неё убежать всеми способами.

Такие браки могут держаться годами, но они не доставляют никакого удовольствия участникам, разрушают их психику, способствуют возникновению неуверенности в себе, агрессии и разных самодеструкций, которые могут выражаться через психосоматические заболевания, нервное поведение, невозможность достигать поставленных целей. Такие пары калечат психику собственных детей. Ведь сыновья и дочери эту модель перенимают и в будущем воспроизводят в собственной семье.

Психологически здоровый человек — человек ответственный. Он отвечает за себя, за свои планы и действия, за тех людей, которые ему доверились. Если это родитель, то он в ответе за своих детей, если начальник — в какой-то степени за подчинённых. Он ценит свою личность, свою автономию, при этом уважает и ценит других людей и их выбор.

Например, часто встречаются споры по поводу того, кто лучше: мужчины или женщины. Или размышления на предмет того, какими должны быть представители двух полов. Женщина, мол, должна носить юбку, быть хитрой, скромной, спокойной, красивой, мужчина — сильным, смелым, умеющим быть добытчиком.

Психологически здоровый человек активен, у него есть интерес к жизни. Фрейдовское «любить и работать» у него обычно реализовано. У него есть стратегия преодоления трудностей: как семейных, так и профессиональных. Этот человек не ангел, но он всегда знает, кем он является. Это то, что в психологии называется стабильная, здоровая, зрелая идентичность или представление о самом себе.

Психологически здоровые люди обычно ищут себе таких же. Им достаточно сложно жить с нездоровыми, как и нездоровому человеку — сосуществовать рядом с тем, кто имеет разнообразные нарушения.

Благополучная личность, не обижаясь, учитывает чужое мнение, вполне может не доказывать с пеной у рта своё. Такой человек предлагает компромиссы: «Ты хочешь в театр, а я на футбол. Давай мы сегодня пойдём в разные места? Или договоримся: сегодня ты идёшь со мной на футбол, а завтра я с тобой в театр».

Психологически здоровый человек способен прямо заявлять, чего он хочет. Он может уступить, реализовать своё намерение позже. Он способен как жертвовать своим временем, силами (например, воспитывая детей или поддерживая нуждающегося в помощи партнёра), так и отказываться от жертвенности, если есть что-то важное для него самого.

Очень часто признаком нездоровья является созависимость. Это, фактически, одна из бед современной семьи. Мы не знаем, что значит с уважением относиться к своим границам и к границам нашего партнёра, детей, сотрудников.

Если человек привык жить в созависимой системе, ему сложно из неё выбраться. Ему постоянно приходится угадывать, чего хочет другой, или обижаться, если не угадали его желания. Такой человек часто чувствует себя виноватым, потому что сделал что-то не так,не то, чего от него ожидали другие.

Все проблемы «вырастают» из неблагополучия семьи. То, каким будет психологическое здоровье личности, фактически определяется даже до рождения человека: от того, ждали его или нет, хотели или не хотели, какой он по счёту, как к его появлению относятся родители, как относятся они друг к другу, был ли ребёнок с мамой до трёх лет или его отдали бабушке или в детский сад и т.д.

Когда человек вырастает, вступает в брак, за его плечами «стоит» вся его семья, весь его прошлый опыт. Но нам никогда не поздно иметь хорошее настоящее, изменить его здесь и теперь.

Абрахам Маслоу, известный гуманистический психотерапевт прошлого века, считал, что психологически здоровый человек — это человек самоактуализирующийся. То есть ищущий своё предназначение, свою цель. И он полагал, что таких людей на Земле всего один процент.

Изучающие созависимые отношения также пишут, что здоровых людей со здоровой взаимозависимостью всего один процент. Возможно, это те самые самоактуализирующиеся люди, о которых говорил Маслоу.

Хотя, всё не так пессимистично. На самом деле, есть немало людей со здоровой привязанностью, устойчивым чувством своего «я», достаточно сердечных, глубоких, мудрых, осознающих, выбирающих, с которыми бывает по-разному, но которые действительно понимают, чего они хотят от жизни и достигают этого.

И неважно, что делает такой человек: учит ли он детей музыке в детском саду, изобретает ли он вечный двигатель или просто подметает улицы. Если человек живёт в гармонии с собой и окружающими, он счастлив.

И когда порой смотришь в глаза стариков, которые всю жизнь пасли отару овец, восхищаешься, насколько такие люди могут быть гармоничными, довольными своей жизнью. насколько у них хорошая семья, дети и внуки, которые их уважают.

Именно тогда и понимаешь, что психологическое здоровье — это тот фактор, который позволяет человеку чувствовать себя счастливым, удовлетворённым, жизнерадостным, переживать трудности. Они могут горевать, но через какое-то время, преодолев кризисы и потери, начинают радоваться жизни. Они могут сострадать, помогать и принимать помощь. Психологически здоровые люди могут быть очень разными.

Недовольство — бич сынов человеческих?

Недовольство - это, к сожалению, порок нашего воспитания. Потому что воспитывая нас, родители постоянно с кем-то сравнивали: «Таня получила пятёрку, а ты четвёрку», «Вася пробежал стометровку быстрее, а у Коли лучше голова соображает в физике».

В детстве мы все очень счастливы, но родители начинают нас сравнивать с другими, закладывая зерно сомнения: достаточно ли мы хороши. Самое сложное — что из-за этого мы практически не умеем наслаждаться жизнью и принимать с радостью и гордостью то, что мы уже сделали. Потому что каждый раз маячит перед глазами призрак того, что кто-то сделал это лучше.

Разумные японцы руководствуются принципом: не сравнивать детей друг с другом. Они сравнивают ребёнка с самим собой: «Сейчас ты это делаешь лучше, чем пять лет назад». Если сравнивать себя с собой, вспомнить, что вам пришлось преодолеть на пути к своим результатам, вы сможете получить удовольствие. Потому что вы уникальны. Но как только мы смотрим на себя сквозь призму кого-то, наступает коллапс.

На самом деле все мы устроены очень просто, и нам хватает немногого. Каждому из нас хватило бы пары свитеров, юбок, тёплой обуви, нормальной еды — и мы были бы счастливы. Но мы живём в обществе потребления, где социум всё время заставляет нас сравнивать себя с другими.

Любовь можно получать гораздо меньшими усилиями. Жене не так важно: зарабатывает муж 500 долларов или 550. Ей важнее, чтобы он пришёл домой, поцеловал её, спросил: «Как дела?» или сказал:«Слушай, какие у нас классные дети!». И она будет счастлива. Но он приходит и долго, нудно зудит, потому что за лишних 50 долларов он порвал себе все нервы и жилы. А она старается сделать ужин как можно лучше, потому что ей кажется, что если блюдо получится идеальным, то муж её будет больше любить.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Что ещё важно для поддержания психологического здоровья?

Для психологического здоровья нужно уметь завершать ситуации: уходя с работы, от партнёра, из деструктивных отношений, — уходить. Завершение гештальта — очень серьёзное дело. Если бы люди умели закрывать двери прошлого, осознавать, чего на самом деле они хотят, это очень способствовало бы здоровью не только отдельной семьи, но и человечества в целом.

Чтобы стать психологически благополучнее, справиться со своими душевными трудностями, которые накопились за жизнь, любому человеку нужен человек. Невозможно себя вытащить из болота за волосы, как это сделал барон Мюнхгаузен. Поэтому такие люди организуют группы взаимопомощи, читают книги и ищут единомышленников, идут дополнительно учиться. Но им обязательно нужен кто-то другой, кто будет зеркалом их переживаний.

Некоторые, очень упорные и целеустремленные, могут пробовать изучать литературу, слушать аудиолекции, чтобы изменить свою жизнь. Но всё равно нужен тот, с кем можно обсудить свой прошлый опыт и попробовать выстроить новый. Потому что часто человек наедине с самим собой мысленно ходит по кругу.

Психологическое здоровье — это тонкий и эфемерный субстрат. Это вопрос, скорее, философский, в отличие от психического здоровья, которое диагностируют психиатры. Психологическое здоровье — это ваш ответ на вопрос: «Счастлив ли я?» («Живу ли я в гармонии с самим собой?», «Хорошо ли у меня в основных сферах: в семье, работе, дружбе, любви?», «Доволен ли я своей жизнью?»). Если большинство ваших ответов: «да», то, скорей всего, вы психологически здоровый человек. Да ещё и счастливый.

Цените себя и других, будьте благодарны жизни за каждый день, который вам дан. Помните, что есть только две необратимые точки: рождение и смерть. Всё остальное человеку по силам изменить. Старайтесь переживать эмоции с той интенсивностью, с которой вы можете: если вам радостно — радуйтесь, хочется злиться — злитесь. Потому что каждое событие должно быть прожито.

И, конечно же, любите. Любовь — это то, что может исцелить нас, дать силы и уверенность, придать смысл и помочь не просто выжить - а жить с наслаждением.опубликовано econet

Автор Наталья Олифирович

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet