Хватит. Меня. Любить.

Любовь способна исцелять, но она не должна принуждать. Любовь способна вернуть человеку и смысл жизни, и радость существования при одном самом важном условии – она не должна насиловать. А иначе это и не любовь вовсе, а ошейник с сердечком из шипов, обращённых остриём внутрь.

«Останься со мной навсегда!» -

Просил человек человека.

А тот умолял: «Отпусти!»

Любовь – это не просто чувство, это гораздо больше, гораздо выше, гораздо бережнее. И все песни – про любовь, и все картины – о любви, да и всё в мире – ради любви или от её отсутствия. Но сколько отношений разбито и поломано из-за «не той» любви. Отношений супружеских, родительских, семейных. Не из-за той, которая «всему верит, всего надеется и всё переносит», а из-за той, которая, ничуть не сомневаясь в своей ошибочной правоте, отнимает у так «горячо любимых» священное право хоть чуть-чуть выбирать самому.

Любовь не должна принуждать

«Если ты меня любишь, ты должен…», «Я люблю, потому ты должна…», «Мы всю жизнь тебя любим, а ты…». И человек сжимается, почти сворачивается внутрь себя и еле слышно шепчет: «А зачем она нужна-то, такая твоя любовь, от которой всё хуже и хуже?». Ведь «залюбленным» быть хуже, чем недолюбленным. У недолюбленных хотя бы есть о чём мечтать.

Потребность в любви и сама любовь - далеко не одно и то же. Желание обладать человеком и любовь к нему - совсем разные "вещи". Граница между первым и вторым меряется просто - "вылюбленному" человеку становится больно. Больно внутри, в самом центре самого себя. Это не всегда заметно, но всегда катастрофично. Потому что с "чрезмерной перелюбовью" справиться можно лишь отдалением, а оно её только усиливает. И вот тут, действительно, от любви до ненависти...

Любовь способна исцелять, но она не должна принуждать. Любовь способна вернуть человеку и смысл жизни, и радость существования при одном самом важном условии – она не должна насиловать. А иначе это и не любовь вовсе, а ошейник с сердечком из шипов, обращённых остриём внутрь.

Примеров не приведу. Выводов не сделаю. Всё и так понятно. Что любить нужно сердцем, а не руками, тянущими поводок резко на себя. Что любовь – это не когда плохо, а когда всё вдруг становится прекрасным и в тебе, и в других без гарантий, что это навечно, и без страха, что это прервётся. Ведь любовь – это не просто чувство, это гораздо больше, гораздо выше и гораздо бережнее.

Чистой Вам любви и глубокого понимания!опубликовано econet

Автор Артём Скобёлкин

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