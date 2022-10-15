Почему к вам притягиваются слабые мужчины

Все мы без исключения хотим одного: любить и быть любимыми. Но лишь немногим из нас удается испытывать по-настоящему светлые чувства. Мы вступаем в отношения не из-за людей, а из-за их энергетики и тех состояний, которые мы испытываем рядом с ними.

"Почему ко мне притягиваются слабаки?". Этот вопрос я часто слышу от многих клиенток, обратившихся на консультацию. Действительно успешные во многом женщины сталкиваются с тем, что мужчины, которые заинтересовываются ими, или вступают с ними в отношения, не соответствуют их представлениям о «достойном мужчине». Не такой ей нужен! Причин этому множество… И я в этой статье хочу рассмотреть одну из них.

Главная причина дисгармонии в отношениях

Такой причиной является перекос мужских и женских энергий в человеке. Человек как духовная сущность выражает себя в объединении двух начал - мужского и женского.

Эзотерики считают, что гармоничное сочетание энергий:

у женщин 70% женских и 30% - мужских,

у мужчин - наоборот.

И как вы понимаете, до такого идеально гармоничного баланса еще нужно дорасти, дополучить необходимую информацию о предназначении мужчины и женщины.

Этому меня и многих моих знакомых не учили ни родители, ни в школе. Все были равны.

А на самом деле мы разные! Мужчина и Женщина - это две полярности.

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Что значит быть женщиной с Не Гармоничным сочетанием энергий? С виду красавица и умница, только женщиной себя не ощущает. Все может сама – и позаботиться о каждом нуждающемся, и денег заработать, и любое решение принять, и защитить - и себя, и «того парня».

Вот только жалуется, что настоящие мужики перевелись... И хочет всей душой быть любимой, чтобы рядом был сильный и мужественный.

Только вот по законам физики одноименно заряженные частицы отталкиваются, а разноименно заряженные частицы притягиваются. Поэтому и притягиваются такие мужчины - с противоположным потенциалом. Так в мужчинах ли дело?

Как исправить такое соотношение мужских и женских энергий? С чего начать этот точно не быстрый процесс?

Здесь необходимо обратить внимание на саму встречу мужчины и женщины, чтобы лучше понять, что происходит на самом деле.

Что происходит, когда встречаются реальные мужчина и женщина? Происходит еще и встреча внутренних потенциалов обоих партнеров.

Если у женщины силен внутренний мужчина, то он будет как минимум конкурировать с реальным мужественным Мужчиной. Сильная мужская часть этой женщины будет стремиться достигать цели, заботиться не как Женщина, а как мать (в роли матери мужские функции). И ясно, что быть вместе им будет крайне трудно.

И если у мужчины женский потенциал наиболее развит, чем мужской, то встречаясь с реальной Женщиной, ему трудно будет принимать решения в паре, брать ответственность, проявляться как Мужчине.

Да и Женщина скорее всего такого не подпустит к себе. В природе, если самка видит, что самец не сможет позаботиться о ней, она не подпускает его к себе. А ведь природа очень мудра.

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И это совсем не значит, что женщина ДОЛЖНА быть слабой и сидеть и "заглядывать в рот мужчине". Женщины изначально сильные внутри.

Но только мудрая и любящая Женщина может передать эту силу своему мужчине, передать ответственность за обеспечение семьи, защиту семьи, за принятие важных решений, касающихся семьи.

По себе знаю, что я могу многое, и большие деньги заработать, и быть всем нужной и занятой, и потом рухнуть обессиленной и уставшей...

Но хочу ли я всю эту суету, хочу ли я сворачивать горы так трудно и тяжело? Какие силы тогда у меня будут оставаться для меня как для Женщины, для моей семьи? Чем я смогу наполнить свой дом? Усталостью и раздражением?

Нет! Я сделала другой выбор - в пользу своего наполненного счастьем состояния, своего здоровья, в пользу счастья своей семьи.

И в этом моя ответственность. И в этом мой вклад и гармонию и благосостояние семьи.

И этим я даю возможность мужчине проявляться как Мужчине. А он мне дает возможность проявляться как Женщине, заботясь обо мне. Это взаимный обмен энергиями на самых разных уровнях.

Чтобы к этому прийти мне пришлось познать другой опыт, который Женщине не по плечу. Но благодаря этому опыту, я нашла путь к себе, как к Женщине.

Мне кажется, что это не правда, когда говорят о самодостаточных мужчинах и женщинах. Познать себя как Женщину я могу только в отношениях с Мужчиной. Познать себя как Мужчину мужчина может только в отношениях с Женщиной.

Мы рождены с определенным полом. Но это еще не значит, что мужчины уже изначально мужественны, а женщины – женственны.

Женственность и мужественность - это развитие своего женского и мужского потенциалов.

И чтобы разобраться в этом, я не буду давать советы, а предлагаю Вам узнавать из разных источников о предназначении Мужчины и Женщины, если вы этого не знаете.

Я предлагаю вам начать путешествие-исследование своего внутреннего мира, чтобы познакомиться поближе со своими «внутренними» Мужчиной и Женщиной - этой супружеской парой, с которой вы обречены жить до самой смерти.

И только в вашей власти создать такое гармоничное сочетание энергий внутри Вас, чтобы Вам было легко и радостно быть Мужчиной или Женщиной.

Хотите рядом с собой Мужчину- будьте Женственной!

Хотите рядом с собой Женщину - будьте Мужественным!

Противоположно заряженные частицы притягиваются - это факт.опубликовано econet.ru.

Автор Жанна Волошина

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