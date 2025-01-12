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Маленькие привычки, которые уже вчера украли ваше счастье

Источник: muz4in.net 12 января 2025 7016
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Научитесь ценить себя. Это значит, что вы должны бороться за своё счастье и душевное спокойствие. В данной статье будут рассмотрены 7 самых распространённых привычек, которые отнимают у вас счастье. 

Маленькие привычки, которые уже вчера украли ваше счастье

Вчера днём в местном кафе я встречался со старой знакомой. Она принесла с собой ноутбук, чтобы показать мне свои последние проекты по графическому дизайну. Когда мы просматривали и попутно обсуждали её работы, ноутбук внезапно издал подозрительный звук, затем на дисплее появились мерцающие полосы, и он выключился. Мы поняли, в чём дело, лишь после того, как в воздухе резко запахло палёной проводкой. Я взял ноутбук, чтобы осмотреть его, и мы сразу увидели, в чём была проблема. Нижняя часть ноутбука была полностью мокрой, а прямо за ним лежал пустой перевёрнутый стакан. За болтовнёй и внимательным разглядыванием изображений на 15-дюймовом экране мы не заметили, как случайно пролили стакан с водой, который официант по невнимательности поставил сзади ноутбука, вне нашего поля зрения. 

7 привычек, которые отнимают счастье

Когда жизнь подбрасывает нам такие неприятные «сюрпризы», мы обычно расстраиваемся и проклинаем всё на свете. Но разве это поможет каким-то образом разрешить сложившуюся ситуацию? Конечно же, нет… 

Моя знакомая подняла руки вверх и, как ни странно, улыбнувшись, произнесла: «Сегодня утром я скопировала свой проект на другой ноутбук, чтобы лишний раз перестраховаться, и, видимо, не зря!» 

Я был действительно впечатлён её реакцией. Большинство людей, которых я знаю, теряют самообладание из-за малейших пустяков. Однако такая неприятная ситуация не отняла у моей знакомой ни капли счастья и не испортила ей настроение. 

Мы все должны усвоить одну простую истину: нужно всегда отпускать то, что приносит нам ненужный эмоциональный стресс, и тянет нас вниз. 

Не стоит зацикливаться на неприятностях, ведь жизнь полна прекрасных, удивительных моментов. Каждый день она нам преподносит что-то новое, неизведанное. Мы не должны стоять на месте. Нужно с улыбкой преодолевать все трудности и двигаться только вперёд. Вы согласны с этим? 

Разве Вы не устали от постоянной борьбы с однотипными проблемами? Вам следует избавиться от негативных привычек. Учитесь на собственных ошибках, а не зацикливайтесь на них, не позволяйте им побороть Вас. Перестаньте бездействовать! 

Помните, Ваши поступки определяют то, каким Вы станете в конечном счёте. Избавьтесь от тех привычек, которые мешают Вам жить. 

В данной статье будут рассмотрены 7 самых распространённых привычек, которые отнимают у Вас счастье (готов поспорить, что у Вас хоть одна из них, но имеется). 

Маленькие привычки, которые уже вчера украли ваше счастье

1. Вы позволяете одерживать над собой верх даже самым незначительным проблемам 

Внутреннее спокойствие зарождается внутри Вас в тот момент, когда Вы делаете глубокий вдох и решаете не позволять другому человеку или какому-либо неприятному происшествию завладеть Вашими эмоциями. 

Иными словами, то, как Вы себя будете чувствовать, столкнувшись с неприятной ситуацией – несчастным или наполненным радостью и оптимизмом (в долгосрочной перспективе), зависит от Вашего отношения, а не обстоятельств. Если Вы расстроились из-за какой-либо вещи, то в этом виновата не она, а её восприятие Вами. Самое важное заключается в том, что Ваше отношение к той или иной проблеме Вы способны изменить в любой момент. 

Просто сделайте глубокий вдох, поменяйте своё отношение к происходящему, и тогда стресс и разочарование покинут Вас. 

2. Ожидание того, что день будет лёгким, и всё произойдёт так, как Вы запланировали 

Не бывает лёгких дней, если Вы делаете удивительные вещи. Чтобы достигнуть цели, нужно приложить максимум усилий. Ваши дни могут быть приятными и ничем не омрачёнными, однако знайте, что непредвиденные препятствия будут возникать в любом случае. Ожидание того, что день будет лёгким, и всё произойдёт так, как Вы запланировали, приводит к ненужной головной боли и переживаниям. 

Десятилетия спустя, когда Вы будете лежать на смертном одре, о тех днях, когда Вам всё давалось легко, Вы даже и не вспомните. Те моменты, когда Вы поднялись над трудностями и достигли поставленных перед собой целей, будут жить с Вами вечно, поскольку Вы нашли в себе силы и добились того, что раньше казалось Вам невозможным. 

Не ожидайте, что всё Вам будет даваться легко. Ежедневно прикладывайте максимум усилий для того, чтобы приблизиться к своей цели. Удивляйте себя своими возможностями. 

3. Желание, чтобы все усилия были совершенными 

Каждый из нас в чём-то немного перфекционист. Тем не менее, Вы должны понять, что Ваше желание сделать что-либо совершенным образом только мешает Вам добиться поставленной цели. Осознайте, что идея совершенства является недостижимой, она может разрушить Ваше продуктивное мышление. Из-за этого Вы будете топтаться на месте, чувствуя себя неудовлетворённым всю жизнь. 

Если Вы чувствуете, что топчетесь на одном месте прямо сейчас, возьмите перерыв и поразмышляйте. Подумайте о разнице между усердным трудом и перфекционизмом. Знайте меру! 

4. Неумение жить в настоящем времени 

Вам не кажется странным то, как устроена жизнь? Вы чего-то хотите, работаете, чтобы это заполучить, ждёте, снова работаете, ждёте – и так до бесконечности. В какой-то момент Вам начинает казаться, что Вы никогда не сможете добиться того, чего хотели. Затем, когда Вы получаете желаемое, и всё заканчивается, Вам хочется лишь одного – вернуться обратно в прошлое, до того момента, как что-либо в Вашей жизни поменялось. 

Итак, как можно избежать этого чувства потери и путаницы? Жить в настоящем времени, присутствовать в каждом моменте. 

Преследуйте свои цели и мечты и одновременно наслаждайтесь путешествием, которое Вы проделываете, когда пытаетесь чего-то достичь. Каждый свой шаг делайте осознанно, чтобы не сбиться с пути. Иногда дорога бывает ухабистой. Тогда Вам придётся в сотни раз сложнее. 

Но если Вы отпустите мысли о том, что «должно» или «может» произойти, Вы откроете свою жизнь различным удивительным сюрпризам и радостям. Возможно, Вы проживёте не совсем ту жизнь, о которой мечтали, зато она гарантированно будет значимой и удивительно прекрасной.

Жизнь – иногда сложная штука, но не тягостная. Превратите её в путешествие. Пусть она станет интересной и забавной и будет оставаться такой до самого конца. И ещё – никогда не сомневайтесь в себе и своих возможностях. 

Маленькие привычки, которые уже вчера украли ваше счастье

5. Вы лишаете себя уверенности в своих силах, говоря, что у Вас ничего не получится, Вам не хватает опыта и так далее 

Уверенные люди всегда следят за тем, какие слова они используют в своей речи. И Вы можете стать одним из них. 

Итак, рассмотрим разницу на примере двух начинающих блогеров (они посещают мои тренинги), с которыми я недавно разговаривал: 

Первый сказал мне: «Да, я блогер. Вы тоже увлекаетесь йогой и медитацией? Отлично! Не хотите ли взглянуть на мою новую статью о пробуждении сознания, которую я разместил на…» 

Другой блогер заявил: «Да, у меня есть собственный блог, но, видите ли, я не уверен, что всё делаю правильно (нервный смешок). Я, наверное, слишком рано начал… бла-бла-бла». 

Как Вы думаете, чей блог будет более популярным? Кто получит огромное количество просмотров за месяц, комментариев и репостов в социальных сетях? 

Вывод: если Вы хотите, чтобы у Вас всё получилось, подкрепляйте свои действия позитивными мыслями и вселяющими уверенность словами. 

6. Вы ожидаете, что другие люди будут такими же добрыми, обходительными и заботливыми, как Вы 

Суровая правда жизни: Вы, в конечном счёте, разочаруетесь, если думаете, что люди будут относиться к Вам так же, как и Вы к ним.  Не у всех такое доброе сердце, как у Вас. 

7. Вы привыкли жить в строго ограниченных рамках 

Мы часто стремимся контролировать абсолютно все аспекты нашей жизни. Расслабьтесь и позвольте себе иногда просто плыть по течению жизни. Пробуйте что-то новое, будьте смелее и любознательнее. Выход за рамки привычного позволит Вам испытать что-то новое и неожиданное. 

Величайшие радости в жизни часто случаются тогда, когда Вы меньше всего этого ожидали. Если Вы хотите в чём-либо преуспеть, вычеркните из своей жизни понятие совершенства и замените его бесконечным, увлекательным процессом познания. Никогда не переставайте мечтать и исследовать мир, ведь это так здорово! 

Послесловие 

Что бы Вы ни делали, не живите вчерашним днём и не тащите из него в настоящее стресс и проблемы. Вы не можете изменить то, что уже произошло, просто позвольте этому сделать Вас сильнее и решительнее. Путь к эмоциональной ясности требует, чтобы Вы извлекали уроки из всех событий, происходящих в Вашей жизни, и становились мудрыми, благоразумными и рассудительными, росли и развивались в духовном плане. 

Закройте двери в своё прошлое раз и навсегда. Глубоко вдохните и сделайте шаг вперёд, навстречу будущему. опубликовано econet

Marc Chernoff

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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