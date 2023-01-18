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От абьюза не застрахована ни одна женщина

Источник: matrony.ru 18 января 2023 6408
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Признаки опасных отношений, которые нужно научиться замечать. Обратите на них внимание, ведь от абьюза не застрахована ни одна женщина.

От абьюза не застрахована ни одна женщина

Можно ли заранее понять, что отношения, в которые ты входишь, обречены? Больше всего я люблю сочувственные вопросы после: «О чем ты думала? Ты же видела, что…». Как и большинство людей в начале романтической связи, я вижу обычно только свой эндорфин. И все. А когда уже эндорфиновые очки разбиваются о суровый булыжник реальности, падая с изумленного лица, обычно поздно пить боржоми.

Признаки опасных отношений

Он невероятно обаятелен, терпелив и внимателен с детьми, с высшим (а то и гуманитарным) образованием, склонен к резким, но порой романтическим жестам, со слезой во взоре вспоминает родительскую семью и очень сдержанно (из деликатности, конечно) отзывается о бывшей жене. А, если одинокий мужчина еще и талантлив, то определенно недопонят обществом, и очень хочется эту непонятость возместить. Конечно же, собой, чтобы он обрел истинное родство душ, о котором иногда проговаривается как о подлинной цели отношений.

Нужно прожить со своим сокровищем несколько очень странных лет, чтобы узнать, что терпелив он только с чужими детьми, что в жестах больше резкости, чем романтики, что родители уже умерли, а потому и вспоминаются с придыханием, что о бывшей он просто остерегался говорить сразу все те слова, что у него поднакопились. А талант… он есть, конечно, этот талант, вот только жить с ним решительно невозможно, потому что «и ты тоже не поняла меня, женщина!».

Остается обаяние, и ради него, обаяния, ты задерживаешься. Ты еще рассматриваешь лицо его, спящего, с нежным изумлением, с почтением к совершенной работе природы и Бога, который по образу-подобию, и так далее. А потом прижимаешь уже к своему лицу, к разбитой губе, кусок мороженого мяса из холодильника, чтобы снять отек, — и думаешь: «И как это я здесь очутилась?!». Шаг за шагом, очень постепенно отступая от собственных границ, допуская к себе не друга, захватчика и врага.

Кроме невозможности принять, что это все, называемое словом абьюз, произошло с тобой, а не с алкоголичкой и бомжихой какой-нибудь (хотя кто сказал, что болезнь и низкий социальный статус являются разрешением к насилию над человеком?), совершенно невозможно принять, что этот самый абьюз ты получила именно из рук человека культурного, образованного, человечного, понимающего. Любящего, наконец!

Как? Когда это случилось с ним, и почему ты просмотрела поворот колеи? А ведь были звоночки, были. К сожалению, правильно их оценивают обычно постфактум. Но и это не беда, главное, чтобы не было слишком поздно.

Исчерпывающего перечня признаков опасных отношений нет, но лично я обращаю очень пристальное внимание на отдельные моменты. А определенные — считаю однозначным поводом для разрыва.

Речь.Мат.

Язык, знаете ли, определяет сознание, даже если это сознание человека с высшим образованием, отговаривающегося «это ващще не мат! это фольклор!». Речь, еще раз речь и ее содержание.

Оговорочки при обсуждении чужих личных конфликтных ситуаций: «Ну, он и выгнал ее из дома прямо тогда, среди ночи», — увидев переписку в мессенджере с другим мужчиной, или сразу «ну, он и дал ей по лицу».

Если подобное говорится в одобрительном ключе, неважно, что женщина «довела, испортила жизнь, сама виновата» — просто имейте в виду, что однажды это лицо может оказаться вашим.

Юмор, анекдоты — все в ту же копилочку.

Обращаем внимание на отношение к женщине в историях, которые рассказывает мужчина, потому что очень возможно, что этими «юмористическими» историями он освещает свою собственную жизнь. Если анекдоты про изнасилование — это смешно, то… пожалуй, продолжите фразу сами.

Тотальный контроль и ревность.

«Позвони мне, когда придешь/выйдешь», — только чтобы убедиться, что ты у подруги, а не у гипотетического любовника. Восприятие женщины, ее личности и тела как объекта, как собственности. «Почему ты ешь из моей тарелки?» (портишь мои вещи/тратишь мои деньги) — «А ты чья?» Э-э-э, вообще-то я своя собственная.

От абьюза не застрахована ни одна женщина

Газлайтинг.

Термины начинаешь узнавать, уже подначитавшись по проблеме, а случалось-то это с каждой хотя бы раз в жизни. Навязчивое пренебрежение твоим мнением, обесценивание эмоций и переживаний, внушение, что мир вокруг нормален, но только с тобой что-то не так.

«Не может быть, чтоб все кругом были идиоты, одна ты умная!» — если твое мнение противоречит окружающим. «Да у тебя мания величия, и вообще нет чувства юмора», — если тебя раздражают унижающие высказывания о твоей внешности, работе, друзьях. И все остальное в подобном ключе — это он, газлайтинг. Фигурально выражаясь, если я тебя бью, это с тобой что-то не так.

Эмоциональное насилие любого рода. Тут можно говорить долго и вдумчиво, потому что границы не установлены, а синяков от него не остается, зато самооценка жертвы закатывается в асфальт, и ею становится легче манипулировать. Я для себя решила, что эмоциональным насилием становится любое вмешательство в мой внутренний мир после того, как я попросила остановиться, но этого не произошло.

Перенос ответственности за любое насилие на жертву.

Ты меня довела/ попала под руку/ почему ты всегда лезешь ко мне не вовремя? Отличный повод подумать: действительно, зачем удручать собой человека, которому так некогда строить здоровые отношения?

Физическое насилие вообще и насилие в адрес детей в частности.

Со взрослыми вроде все понятно, крепостное право отменили полтора века назад, а дети почему-то до сей поры нередко считаются материалом, который нужно огранить верной рукой. Вот с этим сложно, со вбитым в подкорку «меня били, и человеком вырос».

Стоит уже признать, что вырос все-таки животным, хотя и сохранившим внешний человеческий облик и некоторые человеческие навыки. Потому что именно в животном мире калечат и поедают свое потомство, когда голод или эволюция подпирает.

Да, если что: физическое насилие — это и символическая пощечина тоже, данная женщине для восстановления нарушенного баланса мужского эго. Тут никаких допущений на тему «ревнует, бьет – значит, любит», в следующий раз может запросто прилететь и без символизма.

Если говорить о кратком перечне, то у меня все. Ну, и теперь главный вопрос, который неминуемо возникает: когда пора уходить? Не знаю, к сожалению. Мне самой порой очень хочется мануала для критических ситуаций, но у каждой эта жизнь и эта ситуация, будь она неладна, своя. И устойчивость к агрессии, и способность восстанавливаться после нее, и, в конце концов, запас физической прочности. И терпения тоже, и любви, которая долготерпит, конечно, но…

Я не знаю точки невозврата, она личная для каждого человека.

Главное, ее не пропустить.опубликовано econet

Автор Илона Якимова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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