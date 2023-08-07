ЛИШНИЙ ВЕС: Явные психологические причины

Кто из нас хотя бы раз в жизни не сидел на диете? Кого не волновал лишний вес, особенно, если вы - женщина?

В современном мире трудятся не покладая рук и ног индустрии красоты, стройного тела, спортивного питания, фитнес, уход за телом, фармацевтика и все для того, чтобы мы были все стройняшки! Но проблема не то, чтобы уменьшалась, она увеличивается, судя по статистике предложений для похудения на рынке. И кто-то солидно зарабатывает, а мы верим в рекламу и участвуем в марафонах, посещаем специалистов, а вес то никуда не девается! Что делать и почему так?

Психологические причины лишнего веса

Вы можете мне возразить и сказать: «Да, нет же - этот человек не здоров, у него гормональный сбой, поэтому он полноват». А я Вам отвечу, гормональный сбой или любое другое заболевание может проявляться в десятках симптомов, но почему-то проявилось в полноте, тело "выбрало" быть полным!

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Давайте посмотрим, какие есть явные психологические причины для возникновения лишнего веса (ожирения). ⠀

1. Наделение еды другими функциями, отличными от энергетической.

По сути, еда нужна, чтобы наполнять нас энергией для жизни, а она в современном мире стала выполнять совсем другие функции, например, функция времяпрепровождения.

2. Социальная пищевая зависимость.

Реклама перекусов, еды и точки общепита уже находятся на каждом метре. У молодых людей свободное времяпровождение складывается из перемещения от одного кафе до другого.

3. Лишний вес как оправдание чего-то

Необходимость жить под прикрытием лишнего веса, чтобы не тревожиться о "несбывшемся".

4. Родительские установки на еду, которые уже встроились в нас и бессознательно действуют очень мощно.

Например, «если ты не хочешь расстраивать маму и хочешь быть хорошим, то кушай много!».

5. Слишком часто в детстве родители, не уделяющие внимания ребёнку и не контактирующие с ним душевно, стараются загладить свою вину покупками сладостей.

А потом во взрослом возрасте это всё вылезет в виде проблемы, ну какая женщина не любит сладенького (сахар как заменитель любви, см. мою статью о диабете).

6. Мы часто путаем голод с чувством тревожности - это самая распространённая причина заедания.

Рассмотрим 6 -й пункт подробнее.

И не забывайте одну очень важную вещь!

Проблемы с телом лишь отражают то, что происходит на другом уровне, главном для человека, но который он не осознаёт по причине страха. Это уровень восприятия ситуации, чувств и эмоций, а по-другому - уровень Души.

А теперь давайте рассмотрим насколько же схожи эти процессы в Теле и Душе! Если человек съел пищи больше, чем израсходовал энергии, то она отложится виде жира. Т.е. станет лишней для тела. А что же происходит на тонком плане? Человек получил о чем-то информацию, но "переварить" её не может или не хочет, потому что она очень тревожна и разрушительна для него.

Таким образом вход энергии есть, а на выходе ничего нет.

Она также по законам физики откладывается. Но мы бы так и жили, ничего не осознавая, если бы не лишний жир (т.е. необработанная и закинутая подальше информация).

Что происходит далее?

Любая разрушительная информация воспринимается человеком с чувством страха, а то и ужаса. Чтобы с ней не соприкасаться и чтобы она не мешала жить, надо много и часто есть (жрать). Наверняка вы замечали, когда поешь, то голова уже ни о чем не думает, а чувств тем более нет. Вся кровь приливает к ЖКТ и мозг отдыхает. И когда в этот момент у тела возникнет эта связка, стресс будет сниматься только так! Ну, вот и всея цепочка: стресс, страх, пустота, забить едой.

Что же со всем этим делать? Нужно понять, что на самом деле вас заставляет и заставляет возвращаться к холодильнику, даже когда голода нет.опубликовано econet

Автор Ангелина Петренко

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet