5 ЛОВУШЕК отношений: Как мыслят НАИВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Каждый раз, когда расстаются мужчина и женщина, это немного грустно — ведь создавая пару, люди ожидают найти в отношениях душевный комфорт и стабильность.

Отношения подчиняются особым закономерностям, которые отражают разницу в мышлении и мировосприятии мужчин и женщин. При изучении причин, по которым отношения не выстраиваются, обнаруживается, что женщины часто совершают одни и те же ошибки, считая, что мужчины чувствуют и смотрят на мир так же, как и они. Эти распространённые заблуждения, формируемые и подогреваемые песнями, фильмами и прочими продуктами художественного творчества, становятся определённого рода ловушками, порождающими ошибочные или нереалистичные ожидания. А крах ожиданий, как известно, приносит разочарование и боль.

Ошибочные ожидания женщины в отношениях

Чтобы женщины могли оберегать себя от душевных травм, связанных с отношениями, может быть, им стоит начать учиться на чужих, а не своих ошибках. Ведь принцип прост — если засунуть палец в мясорубку, то будет больно. Нужно просто обращаться с прибором согласно инструкции, то есть согласно его природе. Хочется, чтобы эти принципы были просты и очевидны, но при детальном рассмотрении обнаруживается, что в теме отношений мужчины и женщины очень много парадоксального.

Ловушка 1. Если мужчина проявляет ко мне внимание, ищет моего общества, если у него при встрече со мной горят глаза — значит, это любовь. Мы поженимся и будем жить долго и счастливо

Парадокс:

Если мужчина влюблён, то обычно это имеет очень мало отношения к тому, кто есть женщина на самом деле. Влюблённость — это состояние, когда мужчина видит в возлюбленной отблеск своего идеала, и большая часть того, во что он влюблён — это его фантазия, а вовсе не сама женщина с её чувствами, взглядами, внутренним миром.

Если мужчина находит женщину привлекательной, он совсем не обязательно рассматривает эти отношения на предмет превращения их в серьёзные. Когда мужчина не находится в состоянии осознанного поиска кандидатуры для построения семьи, то обычно он ищет женского общества для того, чтобы насладиться им и хорошо провести время, желательно без лишних затрат. И очень часто женщина, вызывающая страстные чувства и порывы, совершенно не совпадает с образом той женщины, которую мужчина видит как потенциальную жену.

В начале отношений, когда чувства интенсивны, очень важно помнить о разнице понятий «влюблённость» и «любовь», и уметь различать их проявления. Любовь подразумевает уважение к личности другого человека, учёт его чувств и потребностей и оставляет ему право на некоторое несовершенство.

Ловушка 2. Если мужчина пообещал мне что-то, мечтал со мной о каком-то будущем, выражал намерение и планы что-то со мной сделать, значит, это обязательно произойдёт

Парадокс:

Говорят, мужчина любит глазами, а женщина — ушами. Для женщины очень важны слова, которые позволяют ей переживать экзистенциальную глубину и смысл своего существования, реализации которых женщина ищет и в отношениях. Но дело не только в этом.

Чтобы привязать к себе женщину, мужчина должен её в каком-то смысле «завоевать», демонстрируя своими поступками, что она представляет для него ценность. Часто нарисованные словами образы оказываются достаточным основанием, чтобы удержать женщину рядом с собой, ведь ожидания обладают мощным потенциалом, привязывающим людей друг к другу. И происходит подмена реальных действий и «подвигов» на воображаемые или запланированные, а результат тот же — женщина, готовая отдавать мужчине свою энергию, время и чувства.

А говорить ведь намного легче, чем реально что-то делать. При этом слова, сказанные мужчиной в состоянии эмоционального подъёма, могут очень легко забыться, когда этот подъём схлынет. Конечно, не нужно превращаться в скептиков, видящих в мужчинах сплошных врунов, но при этом так же важно не становиться жертвой собственного оптимизма, принимая каждого малознакомого мужчину за человека слова, пока это не было доказано на реальных фактах.

Ловушка 3. Если я буду заботиться, многое делать для мужчины, отдавать ему время и силы, решать его проблемы и при этом ничего не просить взамен — он оценит меня и будет отвечать мне любовью и преданностью

Парадокс:

Мужчина ценит не ту женщину, которая много вкладывает в него, а ту, в которую он сам много вкладывает. Почему-то христианский принцип, что сделанное нами добро к нам вернётся, не всегда работает между полами.

Психологи утверждают, что у мужчины существует бессознательная память о женщине, заботящейся о нём без всяких условий — его матери. Поэтому, получая заботу и внимание со стороны женщины, он воспринимает это совершенно естественно и не испытывает угрызений совести или потребности ответить тем же.

Чтобы женщине в такой ситуации удовлетворить в отношениях свои потребности, ей нужно сначала научиться их понимать и о них открыто заявлять (при этом не превращая просьбу в претензию). Выстраивать баланс обмена — это кропотливый труд.

Часто умение заявлять о своих нуждах и просить о желаемом отсутствует как у мужчин, так и у женщин, поскольку не было выработано с воспитанием. Вместо этого может существовать фантазия о том, что «если кто-то меня по-настоящему любит, он (или она) должен и так понимать, что мне нужно, ведь это же очевидно». Такое убеждение, скорее, отражает незрелость личности, переносящей ответственность за удовлетворение собственных потребностей на другого человека.

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Ловушка 4. Если мужчина обманывает меня, изменяет или проявляет иное неуважение, я должна терпеть это, потому что я сама такого выбрала, и это крест, который мне нужно нести. Истинная любовь оценивается жертвой, которую мы приносим ради любимого человека

Парадокс:

Чем больше мужчина чувствует безнаказанность, тем меньше он ценит свою женщину. Реакция женщины на унижение достоинства её личности — это показатель того, насколько женщина ценит сама себя. То есть сначала женщина должна научиться ценить и уважать себя сама, и только тогда она сможет транслировать это отношение мужчине и остальному миру.

Если такое чувство внутренней ценности слабо, у женщины есть сильный страх остаться одной, без отношений, и есть высокая мотивация подстраиваться. Из-за такого страха женщина нередко может отказаться от собственной психологической территории — интересов, увлечений, заботы о себе, общения, овладения новыми навыками.

Хотя мужчина бессознательно стремится полностью овладеть женщиной, чтобы та отдавала всю свою энергию ему, и только ему, — когда это действительно происходит, приходит не гармония и счастье, а скука и пустота. Когда женщина перестает развиваться как личность, она перестает быть непредсказуемой, в чём-то недосягаемой, и из отношений пропадает новизна и свежесть, потребность в которых всегда есть в паре.

Ловушка 5. Я чувствую себя одиноко. Лучше я буду иметь близкие отношения с мужчиной, который просто дружит со мной, хоть и не относится ко мне серьёзно, чем вообще не общаться с мужчинами

Парадокс:

Не лучше. Мужчины и женщины по-разному переживают привязанность, на эмоциональном уровне. Часто отношения, эмоционально безопасные для мужчины, не являются таковыми для женщины. Если привязанность возникает в отношениях, где нет полноценной женской реализации, это неизбежно приводит к страданию женщины, преодолеть которое может быть очень непросто. Поэтому проще не попадать в такие ситуации.

В нашем привычном сознании отношения — самый простой и естественный способ заполнить жизненное одиночество, когда оно возникает. Однако умение жить полноценной и наполненной жизнью без мужчин могло бы сохранить «целыми» множество женских сердец. Решение проблемы одиночества лучше искать с помощью психолога, чем с помощью представителей противоположного пола.опубликовано econet

Автор Надежда Гришина

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