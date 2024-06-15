5 ВЕЩЕЙ, которые лучше НЕ ДЕЛАТЬ

Вам выбирать, для чего вам ваша жизнь и на что её тратить. Главное не забывайте, что выбирать можно по-разному! Вот от чего лучше отказаться, если не хотите разрушить свою жизнь!





Большинству из нас проживать эту жизнь все-таки бывает трудно. Кому-то постоянно, кому-то периодически.

Жизнь как некая полоса препятствий периодически требует от нас выдержки, выносливости, силы и смелых решений. Есть вещи и обстоятельства, которые способствуют нам на этом пути, есть - которые лишь все ухудшают и лишают нас сил. Я приведу в пример 5 таких вещей.

Пять вещей, которые не надо делать, если не хочешь себе разрушить возможный комфорт и благополучие:

Не надо себя обманывать.

Это хуже, чем обманывать других. Нужно смотреть на свою жизнь предельно искренне и с пониманием. Иначе - вы не будете видеть правду, и не будете реагировать в соответствии с реальностью. Завретесь самому себе - и все полетит к чертям.

Не надо себя жалеть.

Чем больше сил вы тратите на жалость к себе, тем меньше сил у вас остается на движение вперед и разрешение ситуаций. Жалость к себе - застой, действия - прогресс.

Не надо постоянно сомневаться.

И это касается любых сфер. Сомнения тратят неимоверное количество нашей энергии. И очень часто заставляют нас оставаться на одном месте без движения. Интуитивный выбор лучше, чем постоянные сомнения и взвешивания.

Не надо нарушать слово, данное себе.

Если вы пообещали себе когда-то в юности, что сделаете бизнес по продаже самолетиков. Делайте. Потому что в старости себе не простите, что ничего не сделали для своей мечты.

Не надо жить для других и по указанию других.

Тогда вы будете проживать свою жизнь, а не чужую. Делать свои выборы, а не навязанные кем-то. Создавать свой мир, а не пытаться совместить в себе миры разных людей.

Уважение к себе и своему пути действительно строится на здоровом эгоизме, искреннем отношении к себе, своим планам и мечтам.

В этом мире действительно может быть сложно. Но зачем усложнять еще больше, если можно соблюдать элементарные закономерности, выбирать свой путь и идти вперед. Без мук совести и осуждения себя.

Вам выбирать, для чего вам ваша жизнь и на что ее тратить. Главное в том, что выбирать ее можно по-разному. опубликовано econet

Мария Залесская

Фото Сиг Харви

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