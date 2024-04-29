САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА

Чем хуже он себя ведёт, чем он ужасней, чем невыносимей - тем чаще нужно его хвалить. Вся его ужасность и невыносимость происходят от желания доказать себе и окружающим, что он и правда невыносим. Что его невозможно любить. Что он хуже всех. Потому что если он НЕ хуже всех - почему его так редко хвалят?

Делать для них можно одно: хвалить. Не бойтесь перехвалить или захвалить. Перехвалить невозможно, потому что лучше этого конкретно вашего всё равно на свете нет. Захвалить невозможно тоже, потому что чем больше вы его хвалите, тем больше он уверен, что хорош. А чем больше он уверен, что хорош, тем он лучше на самом деле. И наоборот.

Чем хуже он себя ведёт, чем он ужасней, чем невыносимей - тем чаще нужно его хвалить. Вся его ужасность и невыносимость происходят от желания доказать себе и окружающим, что он и правда невыносим. Что его невозможно любить. Что он хуже всех. Потому что если он НЕ хуже всех - почему его так редко хвалят?

Ему больше всего на свете нужно найти человека, который с этим не согласится. Не согласится, зная, какой он кошмарный, не согласится, зная, на что он способен и как с ним тяжело. Который, зная про него всё, будет по-прежнему считать его хорошим. И хвалить.

Чем он лучше себя ведёт, чем он старательней, чем идеальней - тем чаще нужно его хвалить. Потому что он изо всех сил старается. Потому что ему изо всех сил нужно, чтобы его ценили.

Потому что очень вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. Потому что самыми лучшими бывают либо самые сильные, либо больше других нуждающиеся в любви. А самые сильные вырастают из тех, кого очень любили в тот момент, когда они в этом так нуждались.

Чем он более никакой, серенький, бесталанный, обычный - тем чаще нужно его хвалить. Потому что обычных и бесталанных не бывает. Потому что серенький - это плохо рассмотренный пестренький.

Потому что сто раз в день похваленный, он начинает ощущать себя особенным. А им, как бы сереньким, больше всего на свете важно сравняться с яркими.

Узнать, что деление на тех и этих условно, что бабочка получается из гусеницы любого вида. И что та бабочка, которая получится из него, обязательно будет лучше всех. Вы в это железно верите, поэтому и хвалите его.

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Хвалить без связи с плохим поведением, хвалить за всё, на что падает глаз, хвалить за любое проявление тепла и света, хвалить за умения, хвалить за достоинства, хвалить наедине и на людях, хвалить постоянно, как улыбаться.

Каждый день. Каждый раз. Каждой похвалой говоря "я люблю тебя". Чтобы запомнил. Чтобы впитал. Чтобы дальше ходил по миру с уверенностью, что его можно и нужно любить, а не с ощущением, что его и любить-то не за что.

Хвалите их. И вам не придется бояться, что они никогда не похвалят вас.

* * *

Из наших рабочих выводов. Если ребёнок настолько тяжел, что с ним совсем невозможно вести диалог, можно спокойно переставать его ругать вообще. Ведь все равно не помогает. Вместо ругани, на которую у него, везде наихудшего, явный иммунитет, лучше находить в нем хорошее и хвалить. По крайней мере, он удивится.

* * *

Из разговоров с родителями.

- Я ему выдаю звездочки за каждое хорошее действие, которое он совершил за день. Оделся без воплей и криков - звездочка. Решил задачу - звездочка. Не поругался с братом - звездочка. За каждые двадцать звездочек дарю подарок.

Теперь вот стала выдавать звездочку за то, что пьет таблетки. Долго спорил, что нужно давать по звездочке за каждую таблетку, а не одну за все. Я долго смеялась. Слушай, говорю, дорогой, если бы МНЕ давали звездочку за каждую таблетку, которую я пью от моей веселой жизни...

* * *

Перед нами сидит папа. У папы - мальчик. Точнее, у папы четверо мальчиков, но мы работаем с одним. Папа в костюме при галстуке (в наших широтах - редкость почти космическая), с дипломатом, глазами невыросшего подростка и с ёжиком на голове. Этот ежик мне хочется погладить ладонью.

Разговор - про мальчика.

- Вы ему очень нравитесь, - говорю убежденно, - он все время вас вспоминает. Рассказывает: "а вот папа то", "а вот мы с папой это"...

Папа моргает, розовеет и вдруг широко улыбается, делаясь ужасно похожим на своего десятилетнего сына.

Если честно, его сын при нас ни разу не говорил про папу. Но, может, еще начнет.

Про похвалы

1. Хвалить человека имеет смысл не просто так, а за дело. И вот тут требуется усилие: найти то, в чем хорош. Разглядеть что-то, где блеснуло.

Да, невыносим, да, невозможен, да, нагл и хмур. Не хвалить за наглость, не хвалить за невыносимость. Но улыбнулся с ямочками? Но сочинил пародию на учительницу, а пародия и правда хороша?

Но - хотя бы, хотя бы - каждый день бросает ботинки в центр ковра, а сегодня поставил, умничка такая, возле двери?

Один обычно вообще не старается, а сегодня постарался чуть побольше.

Другой говорит нечетко, "каша во рту", а тут гляди, рассказал сюжет целого фильма и ни разу не сбился на "ээ" и "мнээ".

Третий потрясающе моет посуду, никто в семье так не может, как он.

Четвертый явно очень хороший друг, не зря же телефон разрывается от бесконечных звонков его друзей, чтоб они были здоровы все сто девяносто семь.

Пятый изумительно подбирает одежду, у него в его малом возрасте уже есть четкий стиль.

Шестой умен. Вот просто умен и всё, и за проявления этого тоже можно хвалить.

В них - любых - всегда есть что-то хорошее. И фокус не в том, чтобы хвалить за что попало и из неудач творить удачи, а в том, чтобы искать удачи, находить и хвалить за них.

За откровенно слабый рисунок хвалить не надо. И за плохую оценку тоже не надо. Человек почувствует фальшь, а фальшь в данном случае - самое страшное, потому что нужны здесь не слова, а тепло.

Тепло согревает места, где лежат настоящие ценности. Достоинства, умения, красота, прорывы, удачи, преодоления, перемены. Пусть маленькие, пусть копеечные. Но лежат. За них и хвалить.

2. Хвалить - но не ТОЛЬКО хвалить. Никто не идеален, и временами чудесная деточка (равно как замечательный мужик и уникальная баба) может довести до белого каления любого по уши влюбленного в неё энтузиаста.

Говоря о постоянных положительных реакциях на человека, мы говорим о фоне, на котором вырастает и всё остальное.

Общий фон по отношению к растущему человеку (а под растущим человеком я подразумеваю любого человека, конечно) должен быть светлым. Базисно ты хорош.

Я все время помню о твоих достоинствах и сильных сторонах, помню сам и напоминаю тебе. При этом ты можешь быть десять раз негодяем в данном конкретном случае, и я буду первым, кто въедет тебе за это.

Я буду ругать за поступок, я буду возмущаться поведением - но через час после этого я похвалю за вежливо пододвинутый стул.

Кстати, любопытный штрих. Чем больше человек уверен в том, что глобально хорош, тем легче ему воспринять критику или ругань в каждом конкретном месте. Чем меньше он любит себя и чем более убежден в своей ужасности, тем хуже реагирует на любые попытки его "чинить".

3. Про успехи и желание к ним стремиться. Конечно, это важно, конечно, если заливать одной похвалой, ничего не выйдет. Но.

Родитель любит ребенка не за его успехи. Поступивший в институт или не поступивший в него, он мне одинакого дорог. Умеющий читать в четыре года, или не умеющий в семь отличить "а" от "я". Самый красивый в классе или самый нескладный из всех. Получивший на экзамене "сто" или "ноль".

Я могу сердиться за этот ноль, я могу вопить, что надо было учиться, а не на дискотеку ходить. Но при этом я люблю его точно так же, как любила бы при оценке "сто".

Я люблю его всегда и любого, он не должен НИЧЕМ добиваться моей любви. Моей любви он добился тем, что существует на свете. Это всё. И ему это надо знать, каждый день.

Мы говорим опять-таки о фоне. Его успехи могут быть причиной моей гордости и радости, его успехи нужны прежде всего ему самому, его успехи - это важная часть нашей общей жизни, а неуспехи - причина расстраиваться, и ему, и мне, и делать выводы - и ему, и мне.

Если при этом общий фон нашей жизни каждый день показывает ему, что моя любовь не зависит ни от чего, у меня будет замечательная возможность ругаться вдосталь за прогулянный школьный день.

Потому что только любящий имеет право ругать. Остальным-то что.

И последнее. Почему я тут, перед всеми, размахиваю флагом "хвалить" и не вывешиваю плаката "ругать" - хотя и то, и другое временами необходимо. Очень просто. Потому что ругать мы, как правило, не забываем.опубликовано econet

Автор Виктория Райхер

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