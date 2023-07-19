Хочу научиться быть РАВНЫМ

Так просто быть самим собой… Это “просто” давно пора убрать из этой фразы. Нет ничего простого, в том, чтобы быть самим собой, но сделать это надо обязательно!

Когда летней ночью, сидя на берегу моря вдали от городских огней, я смотрю на мерцающее звездное небо безлунной ночью — я замираю. Бесстрастная Вселенная смотрит на меня мириадом глаз, и душа трепещет от бездны, которая раскинулась в небе Земли. И иногда, когда сижу один на один с этой бездонной пропастью, хочу, чтобы где-то в ней был тот, с которым можно поговорить. Внимательный собеседник, не испытывающий желания меня перебить, не ждущий свой очереди высказаться, не старающийся меня чему-то учить — нет у него такого желания…

Если бы Бог для меня был — о чем я бы рассказал ему? Чем бы поделился с этим стариканом, потягивая чай с лимоном в термокружке, глядя в его внимательные глаза, в которых отражаются все галактики Вселенной?

«Ты просто хочешь быть равным самому себе — и никому больше»

Я бы сказал: как же я хочу научиться рисковать! Шагать в неизвестное, не зная результата и не требуя гарантий. Не изводя свою душу мечущейся тревогой, но и не в бесстрастном равнодушии.

Подходить к прекрасной женщине в смущении, но не в стыде. Встречать отвержение и не отвергать самого себя. Принимать согласие и не воспринимать его как должное.

Отвергать самому, и встречаться с чужой болью с сочувствием, а не с виной. Соглашаться тогда, когда хочешь, а не когда выгодно или страшно не согласиться.

Платить по счетам своей совести, а не лгать и изворачиваться, сохраняя мираж собственной исключительности. Иметь мужество объясняться, глядя в глаза, а не скорость исчезать без следа. Говорить о том, что есть, а не оправдываться.

Прощать тогда, когда не осталось злости, а не когда хочется возвыситься над «прощаемым».

Разрешить себе быть слабым, когда я слаб, а не выжимать из себя остатки жизни, чтобы в итоге никто не откликнулся на мой беззвучный зов. Просить о помощи, а не умирать беспомощным.

Быть благодарным, даже когда это значит признать чужое превосходство.

Позволить другим увидеть мои слезы. Смеяться, не сдавливая свой смех.

Признать свою жестокость. Свою зависть. Злорадство. Подлость. Мелочность. Трусость. Смотреть в глаза своей Тени, вместо того, чтобы, расплачиваясь напряжением и тревогой, лгать себе, что ее нет.

Просить о хороших словах про себя, и впитывать их, а не отбрасывать. В моменты своей славы не раздуваться, а в моменты позора — не проваливаться в самого себя, как в черную дыру. А если раздуюсь или провалюсь — то хочу научиться возвращаться к себе........

А старик, слушая меня, скажет, может быть, всего лишь одну фразу. «Ты просто хочешь быть равным самому себе — и никому больше». И улыбнется.

А потом я останусь один со всё еще дымящимся чаем с лимоном в термосе — и с Млечным Путем, отражающимся в море и в кружке… И сам с собою...опубликовано econet

Автор Илья Латыпов

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