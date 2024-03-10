Почему после общения с некоторыми людьми хочется помыть руки

Польза общения как такового очевидна и не вызывает сомнений. К тому же быть человеком общительным - важно для успешной адаптации в обществе, помимо интеллектуального развития в целом.

Помните из физики закон сообщающихся сосудов? Это когда уровень жидкости в двух сообщающихся сосудах , разных по форме и объему, становится одинаковым. Мы взаимодействуем с другими людьми и вступаем с ними в отношения: деловые, дружеские, любовные. А значит, становимся с ними теми самыми сообщающимися сосудами.

Принцип сообщающихся сосудов

Если у вас внутри спокойствие и радость, а у другого человека тревога и страх, то по этому закону, вы обмениваетесь с ним вашими состояниями.

Если думаете, что этот закон применим только к сосудам с жидкостью, а к вам не имеет отношения, то это … заблуждение.

Квантовая физика доказала, что любой объект, будь то камень или человек, имеет квантовое поле. Вот этими полями мы и обмениваемся при общении.

Да вы и сами замечаете, что после общения с одними людьми вам становится спокойно на душе, а после других - хочется помыть руки…

В качестве общения могут быть отношения, может быть просто взгляд, брошенный на человека, телевизионная передача или портрет, на который вы смотрите.

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Если в вашем сосуде энергии мало, то те люди, с которыми вы контактируете, будут вам ее «переливать». По все тому же закону.

Чем они с вами поделятся, зависит от того, как живут эти люди. Живут в благости - поделятся с вами этим. Внутри них обитают страх и тревожность? Будьте уверены, именно это вы у них и «почерпнете».

Так называемые панические атаки и нежелание контактировать с людьми есть признак низкого уровня энергии. Человек интуитивно избегает общения с большим количеством людей (так действует закон самосохранения).

Что делать, если вы замечаете, что на вас сильное влияние оказывает общение с другими людьми?

Первое, что нужно понять - в вашем «сосуде» низкий уровень наполненности. По закону, к вам «перетекает» энергия определенного качества от других людей.

Хорошо, если это качество благотворное, а человек, с которым вы общаетесь, - чистый, порядочный, добрый, светлый.

Но таких людей мало и они не бездонны. Общение с ними, как правило, редкое явление.

Станьте наполненным высокого качества энергией, заполните свои внутренние пустоты и тогда вы забудете о раздражении, плохом настроении, тревоге. Общение с другими людьми перестанет действовать на вас негативно.

Как стать наполненным?

Первое, это перекрыть краники, по которым у вас «сливается» энергия: алкоголь, секс с разными партнерами, секс без любви, осуждение, критика, зависть, просмотр тв-программ и т.д.

алкоголь, секс с разными партнерами, секс без любви, осуждение, критика, зависть, просмотр тв-программ и т.д. А второе, начать наполняться. Посещение храмов, монастыри, святые места, молитвы, чтение духовной литературы, природа, занятие любимым делом, посильная помощь другим - наполняют человека, сообщают ему спокойствие и уверенность.

И небольшая вам загадка. Какая частота электромагнитного поля у человека светлого и чистого: высокая, средняя или низкая?опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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