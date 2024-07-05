5 уроков для тех, кто не умеет говорить НЕТ

У каждого были свои причины делать людей счастливыми, но если у некоторых такое поведение уходит корнями в детство, то у других вытекает из желания быть вежливыми.

Люди, стремящиеся угодить окружающим, бывают разными. От руководителей предприятий, терзаемых бессонницей из-за боязни конфликтов, до родителей, отчаянно пытающихся сохранить порядок в доме, чтобы дети на них не сердились. Если вы склонны соглашаться на вещи, которые не хотите делать, или стараетесь не выказывать свое мнение, чтобы не огорчать собеседника, помните об следующих пяти вещах!

Уроки для тех, кто пытается всем угодить

1. Вы не несете ответственность за чувства окружающих.

Прикладывая усилия, чтобы угодить окружающим, вы тем самым принимаете на себя слишком большую ответственность, независимо от того, делаете вы все для своего партнера в отношениях или стараетесь завоевать расположение коллег на работе.

Каждый сам отвечает за свои эмоции, и вам не под силу осчастливить всех вокруг. Люди по-разному справляются с негативными эмоциями вроде разочарования или злости, но вы не обязаны защищать их от таких чувств.

2. Теми, кто пытается угодить людям, легко манипулировать.

Узнать «угодника» можно за версту, и чем чаще человек отвечает на просьбы утвердительно, тем больше у него просят в будущем. Эти личности становятся легкой мишенью. Как правило, об одолжении их просят словами вроде «Мне трудно просить тебя об этом, но…», или «Я бы не смог попросить этого у кого-то другого, но ты очень хороший друг».

Если вы чувствуете, что вас вынудили что-то сделать или вы полны гордости за возможность оказать услугу, то становитесь легкой мишенью для манипуляторов. Они-то знают, что вы готовы на все ради того, чтобы угодить окружающим.

3. Всегда найдутся те, кому не понравится ваш выбор.

Не существует решения, товара или услуги, которые удовлетворят сразу всех. К примеру, посмотрите на отзывы к товарам: кто-то говорит, что ничего лучше в своей жизни не видел, а кто-то – что это выброшенные на ветер деньги.

Но даже решения, не влияющие ни на кого вокруг, все равно могут стать объектом осуждения. Так, ваша мама может нехорошо высказаться о вашей новой работе, или друзья выскажут недовольство вашими новыми отношениями. Вы можете выслушать их мнение и советы, но вам совсем необязательно делать так, чтобы они были счастливыми.

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4. Попытки угодить людям истощают вас.

Попытки угодить всем подряд негативно влияют на ваше психологическое состояние. Чем больше вы думаете о том, что кто-то будет расстроен, или о том, как сказать о своем решении, чтобы оно было наименее обидным, тем меньше ресурсов вы сможете посвятить на принятие действительно важных решений.

Переживания, размышления и перефразирование своих же мыслей ни к чему не приведут. Но если вы используете это же время и энергию более продуктивно, то достигнете намного большего.

5. Попытки угодить несколько эгоистичны.

Одна из самых частых причин, почему люди говорят, что не могут отказать – их нежелание показаться эгоистами. Но на самом деле желание нравиться другим уже само по себе несколько эгоистично. Соглашаясь на то, что мы не хотим делать, заставляет нас чувствовать возмущение и обиду. А эти чувства наносят вред любым отношениям.

Установление разумных границ и защита отношений даже ценой того, что кто-то может разозлиться, по своей сути гораздо менее эгоистичны.

Оставайтесь верными своим убеждениям.

Желание сделать людям приятное может перерасти в привычку, из-за которой мы нередко изменяем своим ценностям. Очень сложно научиться терпеть тех, кто вами недоволен, но это просто необходимо для достижения ваших целей.

Ваши слова и поведение должны отвечать вашим убеждениям. Только так вы сможете быть настоящими, а это – ключ к тому, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. опубликовано econet

©Amy Morin

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